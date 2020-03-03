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Позитив недели. В Украине разрабатывают бикалиберную ракету на базе «Иглы» и «Корсара»
09:35 02.03.2020 |
Кроме того: на Азове катера ВМС провели учебные стрельбы, "Гетман Сагайдачный" вышел на маневры в Черное море, а в ОАЭ украинские оружейники продемонстрировали свои разработки.
Для решения задач противовоздушной обороны в ближней зоне (на дальности до 7 км) в ГККБ "Луч" разработали новую бикалиберную ракету. Об этом сообщил директор Информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Составными частями ракеты могут стать новейшая двухканальная головка самонаведения от КП СПБ "Арсенал" с логическим блоком селекции и глубоким охлаждением фотоприемника. Такая ГСН используется в модернизированных ПЗРК "Игла" и имеет повышенный коэффициент вероятности поражения цели, чем советский аналог. Новую ГСН вместе с блоком управления планируется установить на второй (передней) ступени зенитной ракеты калибра 72 мм. В свою очередь, первая ступень (калибр 107 мм) возьмет за основу наработки от ПТРК "Корсар" (решение по ТПК, корпусу, стартовому и маршевому двигателю и т.д.). Специалисты КБ "Луч" уже осуществили математическое моделирование вида подобной бикалиберной ракеты.
Ожидаемые тактико-технические данные этого вооружения: дальность поражения целей - 0,5-7 км; скорость целей - до 900 м/с; масса ракеты - 18,1 кг; масса осколочно-фугасной боевой части - 3 кг. Такая ЗРК способна успешно применяться с наземной пусковой установки, управляемой оператором дистанционно.
Также новая бикалиберная ракета подходит и для модернизации старых советских комплексов, например, "Стрелы-10". При этом на одну самоходную пусковую установку можно установить до 8 ракет. Кроме того, возможны и варианты установки этого комплекса на современные украинские бронемашины 4х4 ("Козак-2", "Варта", "Барс-8" и пр.) и корабли и катера ВМС.
"Создание макетного и опытного образцов нового ЗРК возможно в сжатые сроки - с использованием технических и технологических решений, которые уже есть у украинских предприятий, а также ключевых узлов и решений, отработанных на серийных изделиях. Это существенно сократит время и средства для реального обновления отечественных ЗРК ближнего действия", - отметил Сергей Згурец.
В Defense Express напоминают, что КП СПБ "Арсенал" и частная компания Diamond Defense Systems недавно представили перспективный мобильный модульный зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия "Охотник". Его составными частями стали вооруженный несколькими обновленными зенитными управляемыми ракетами боевой модуль "Дуэт" и станция дистанционного управления оружием "Ахиллес".
В ОАЭ представили отечественные беспилотники и бронеавтомобиль "Козак-2М"
Компания "Спецтехноэкспорт" продемонстрировала БПЛА украинских оборонных компаний на международной специализированной выставке-конференции беспилотных систем и технологий UMEX & SimTEX 2020, которая прошла в Абу-Даби, ОАЭ. Как сообщает сайт "Укроборонпрома", на украинской экспозиции были представленыразведывательные беспилотники "Аист-100" и "PD-1", уже имеющие успешный опыт эксплуатации в ВСУ, а также обновленный беспилотник-камикадзе "RAM".
Участие украинской делегации в этой выставке является продолжением серии партнерских переговоров об углублении военного сотрудничества между Украиной и ОАЭ. Впервые "Спецтехноэкспорт" представил Украину на выставке UMEX в 2018 г. и с тех пор военные ОАЭ проявляют значительный интерес к беспилотным системам, разработанным украинскими компаниями.
В свою очередь "НПО "Практика" в сотрудничестве с DefSecIntel на этой же выставке представило мобильный комплекс обнаружения и наблюдения для охраны границ на базе искусственного интеллекта. Основным транспортным средством комплекса был бронеавтомобиль "Козак-2М". Как сообщается на сайте "Лиги оборонных предприятий Украины", транспортные средства "Практики" имеют высокую проходимость и маневренность, что идеально подходит для выполнения задач по охране границы.
На Азове катера ВМС и ГПСУ провели учебные артиллерийские стрельбы
Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" из состава Морской охраны Государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы.
В Азовском море погодные условия не способствовали проведению стрельб, однако, отмечают на сайте Минобороны, экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляла около 1 км.
Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива". Катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных, и ночных стрельбы. Цели были поражены и ночью, после чего корабли вернулись в порт.
Украина получит новую модификацию Airbus Helicopters Н145 D3
В контракт на закупку вертолетов Airbus Helicopters для Нацполиции и ГСЧС были включены дополнительные соглашения об изменении комплектации без изменения цены контракта. Об этом сообщает Military Aviation.
Как следует из документа, в Украину будет поставлена версия Н145 D3 (новая модификация с 5 лопастями и увеличенной полезной нагрузкой). Первые два Н145 будут в версии D2 с возможностью дальнейшей модернизации в D3. Таким образом произойдет поставки 8 бортов в варианте D3 и 2 в варианте D2. По имеющейся информации первые борта будут доставлены в июне 2020 г.
В частности, на некоторых вертолетах установят медицинский комплект EMS, а на других тактическую радиостанцию RT5000 и рабочую станцию оператора. Кроме того, дополнительным соглашением изменена техническая конфигурация Н225. Также указано оборудование, которое будет установлено на уже полученный Н225 - внешняя подвеска для транспортировки грузов, бортовая лебедка, комплект санитарных носилок, поисковый прожектор, система противобледенения.
"Гетман Сагайдачный" отправился на учения с эсминцем ВМС США USS Ross
Флагман украинских Военно-морских сил фрегат "Гетман Сагайдачный" впервые с лета прошлого года отправился в открытое море на учения. Как сообщает "Думская", 25 февраля флагман отошел от причала Практической гавани.
"Сагайдачный" пойдет на встречу с американским ракетным эсминцем "Ross", вошедшим в Черное море вечером 23 февраля. Предполагается, что корабли проведут совместные маневры. Кроме того, наш фрегат отработает так называемую "курсовую задачу К-2". Это подготовка корабля к боевому применению с использованием вооружения. "Гетман" отработает комплекс мероприятий по тактике ведения боевых действий.
Напомним, ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) зашел в Черное море с целью укрепления взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО. "Этим визитом мы последовательно увеличиваем наши отношения с нашими черноморскими партнерами. Устойчивые операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", - заявил командир американского корабля Джон Джон.
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