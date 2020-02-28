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АНАЛИТИКА

Социология и план Коломойского: Что за проект Палицы олигарх готовит для битвы с Зеленским

17:41 28.02.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Каждый новый соцопрос заставляет власть задуматься над тем, как ей изменить повестку дня, чтобы не провалиться на местных выборах в октябре этого года.

Depo.ua детально проанализировал несколько последних соцопросов, которые демонстрируют еще не стремительное, но довольно заметное падение доверия граждан к парламенту, правительству и другим государственным институтам. Пока что на достаточно высоком уровне держится рейтинг президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, это объясняется эффектом "доброго царя и плохих бояр": у избирателей до сих пор остается стойкой иллюзия (и ее активно подкармливают олигархические телеканалы), что проблемы Зеленскому создают Гончарук с его правительством, Генпрокурор Рябошапка, "слуги" в парламенте и так далее. Однако, и это также заметно, оппозиция переходит к следующему этапу информационной войны с властью - во всех проблемах обвиняют президента, ведь тот в глазах общественности ответственен за все. Поэтому следующие соцопросы будут показывать снижение доверия и к главе государства.

Позиция властных спикеров сейчас такова: хотя рейтинги и снижаются вследствие завышенных ожиданий избирателей, однако уровень доверия и к президенту, и к "слугам" остается самым высоким из всех политических сил. А те, кто разочаровались, находятся в неопределенности и в другие политсилы электорат не перетекает. Такое мнение высказал нардеп Александр Качура. Однако, как показывают соцопросы, это либо самовнушение, либо непонимание неблагоприятных для власти тенденций, которые с приближением кампании по местным выборам будут только усиливаться.

Действительно, рейтинги "СН" и Зеленского - на заоблачных для всех других политиков высотах. Но в социсследованиях у людей спрашивают, за кого они бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду и выборы президента состоялись сейчас. То есть, не спрашивают о предпочтениях людей на выборах местных. А, как известно, голосование на общеукраинских и местных элекциях могут существенно отличаться. Что, собственно, демонстрируют выборы в ОТО. Кандидаты идут к избирателю с другими, скажем так, "приземленными темами - коррупция на местах, тарифы, проблемы с дорогами, вывозом мусора, со своими вариантами решения проблем окружающей среды, медицинского обслуживания и так далее. И чтобы предлагать пути решения - не популистские, а конкретные - необходимо хорошо разбираться в регионалистике, иметь действенные партячейки, лидеров общественного мнения в областях и районах.

Есть ли все это в политтехнологическом арсенале партии власти? Высказываем в этом значительные сомнения. Которые усиливаются сообщениями о так называемых "кураторах" в регионах. Их появление означает, что партийных организаций на местах у "слуг" нет (имеются в виду не юридически зарегистрированные, а действенные), отбор кандидатов будет происходить непрозрачно, технологические шаги будут поверхностными. В каждой области или в каждом городе есть определенные проблемы, которые давно не решаются или решаются медленно, наподобие метро на Троещину в Киеве, и именно их будут обещать решить.

Палица и "За майбутне"

И здесь, кстати, "слуги" попадают в еще одну неприятность: политпроекты местного разлива, акционеры которых хорошо знают о проблемах на местах, будут действовать эффективнее. Поэтому трендом нынешних выборов станут проекты под мэров или под региональных "князьков". Также поговаривают, что в игру планирует вступить Игорь Коломойский. Он якобы не против раскрутить "За майбутне" (как когда-то розрутили "Видродження"), чтобы получить фракции в местных советах. Говорят, что за этим проектом будет стоять нардеп Игорь Палица, давний партнер Игоря Валерьевича. Если это удастся, то во многих местных советах, особенно на юге и на Волыни, "слуги" не только не получат желанное монобольшинство, но и вынуждены будут в итоге договариваться с людьми Коломойского.

Конечно, "СН" можно было бы снова технологически обыграть общегосударственные проблемы, если бы центральная власть успешно с ними разбиралась. Однако, как свидетельствуют соцопросы, все больше граждан считают, что страна снова движется не туда. Возьмем лишь несколько маркеров - отношение населения к коррупции, рынку земли (а этот вопрос в регионах очень щепетильный) и тарифов. Из обнародованного вчера опроса КМИС следует, что по этим трем направлениям граждане изменений не видят. 83% участников исследования (в отличие от 76% в декабре) считают борьбу с коррупцией на высших ступенях власти неуспешной. 80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ. По сравнению с декабрем оценки также стали хуже.

Увеличивается и показатель не поддержки внедрения рынка земли: 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании. В декабре противников реформы было 60%. То есть, после того, как Верховная Рада наконец завершит рассмотрение законопроекта об обороте земли позитивным голосованием, именно "Слуги народа", правительство Гончарука и президент в сознании граждан будут ассоциироваться с этим непопулярным решением. В то же время противники продажи земли во время местных выборов поднимут на свои знамена земельную тему. Она - крайне выгодна одновременно с нескольких позиций. Во-первых, ожидаемых поступлений от бюджета правительство не получит, поскольку владельцы земельных наделов не бросятся их распродавать, а оппозиция будет делать акцент на неудачной реформе. Во-вторых, бардак в кадастрах обязательно повлечет войны за границы. И такие случаи, как попытка самосожжения на Банковой жителя Сумщины Бурлакова, станут не единичными. Что, опять же, будет играть на руку оппозиции, которая из каждого конфликта касательно земли будет роздувать масштабные истории.

Существует ли сейчас хороший рецепт для власти, как остановить падение рейтингов и переток электората в другие политсилы? А такой переток, не смотря на то, что господин Качура говорит, что его нет, налицо - растет уровень поддержки "ОПЗЖ", которая будет конкурировать со "слугами" за мандаты в местных советах на юге и востоке. Тактические шаги могут быть, отдельные из них избиратель может оценить положительно (какие-то посадки или отставки в Кабмине, к примеру), однако в сторону Зе-команды теперь возвращается бумеранг, запущенный ею на прошлогодних выборах против предшественников: тогда виновными команда делала их, теперь пришла очередь ответственности "зеленых".
 

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