Финансисты оценили влияние на курс гривны коронавируса и отказа нерезидентов от ОВГЗ

Финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"То, что последние аукционы Министерства финансов прошли без участия нерезидентов, существенно повлияло на объемы привлеченных средств. В целом, у нас были ожидания, что в первом квартале текущего года нерезиденты начнут покидать украинский рынок. В конце прошлого года было понятно, что учетная ставка НБУ и ставки по ОВГЗ будут снижаться, соответственно покупка ОВГЗ в 2020 году была бы менее выгодной инвестицией, чем в 2019", - прокомментировала Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital.

По ее словам, так или иначе, при нынешнем довольно низком уровне инфляции номинальная доходность облигаций 10% все еще дает высокую реальную доходность по ОВГЗ.

То, что инвесторы-нерезиденты на данный момент решили воздержаться от дальнейшего инвестирования в украинские ОВГЗ может иметь несколько причин.

"Возможно, это были просто решения, связанные с портфельной политикой и распределением лимитов внутри банка. С началом нового года также всегда задумываются о новых политических рисках, хотя потенциальных политических рисков в начале прошлого года можно было насчитать гораздо больше, но это не помешало нерезидентам продолжать наращивать объемы покупки ОВГЗ в течение всего года", - сказала Ахтырко.

"Возможно, что ставки доходности и политические риски для иностранных инвесторов выглядят все еще неплохо, но волнения на финансовых рынках, связанные со вспышкой коронавируса, поставили покупку украинских ОВГЗ на "холд". Приток валюты, связанный с покупкой украинских ОВГЗ нерезидентами, в прошлом году действительно оказал существенную поддержку валютному рынку. Однако были и другие факторы. Мы видим, что с начала года волатильность на валютном рынке уже усилилась", - добавила аналитик.

По ее словам, во многих случаях гривна начинает девальвировать больше на негативных ожиданиях (уход нерезидентов с рынка ОВГЗ, угроза пандемии коронавируса), чем вследствие реального дефицита валюты на рынке.

По словам Ярослава Кабина, директора департамента казначейства Идея Банка, результаты последний двух аукционов Минфина по размещению ОВГЗ свидетельствуют о постепенном угасании интереса нерезидентов к украинскому госдолгу.

"По нашему мнению, главной причиной является не коронавирус, а резкое снижение учетной ставки НБУ до уровня 11%, что соответственно привело к снижению ставок Минфина по привлечению ресурсов в ОВГЗ. Диапазон ставок 9,5%-10% уже не является настолько привлекательным для иностранных инвесторов, исходя из высоких рисков нашей страны. Мы видим, что иностранные инвесторы пока переразмещают ресурсы от погашений предыдущих серий ОВГЗ, а новых инвестиций пока не делают. Соответственно, предложение валюты от них практически отсутствует", - сказал банкир.

Однако он отмечает, что на рынке в последнее время активизировались агроэкспортёры, которые в этот период традиционно продают валюту для подготовки к очередному сезону.

Также активными продавцами валюты являются металлурги, а также крупные госкомпании, в том числе "Нафтогаз".

"Нацбанк является активным участником торгов и сглаживает резкие колебания на рынке. В последнее время, весь излишек валюты регулятор выкупает в резервы, тем самим не давая гривне укрепиться ещё более сильнее. Поэтому мы не видим предпосылок в ближайшее время для девальвации гривны, возможно даже небольшое её укрепление", - подытожил Кабин.