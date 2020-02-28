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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон

09:09 28.02.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

СМИ сообщили, что куратором от "слуг" над Херсонщиной во время местных выборов будет Александр Дубинский. Он это подтвердил и уже провел там встречу. Казалось бы, какое отношение он имеет к этому южному региону?

В списке ответственных за каждую область нардепов, которых партия "Слуга народа" отрядила для организации избирательной кампании на октябрьских местных выборах, можно встретить и фамилию Александра Дубинского. Отвечать он будет за выборы в Херсоне. На первый взгляд, весьма неожиданное решение - где бывший киевский журналист, и где тот Херсон. Но объяснение стоит поискать там, где спрятано большинство "скелетов в шкафах" украинских политиков, - в сфере бизнес-интересов. Причем интересы это не самого экс-руководителя программы "Деньги" на канале Коломойского "1+1", а, кажется, патрона с известной всей стране седой бородкой.

Одновременно с назначением "зеленого" куратора, по Херсону поползли слухи о скорой отставке главы областной государственной администрации Юрия Гусева, который вступил в должность 13 июля 2019 года. По отзывам местных СМИ, эти разговоры удивили не только местных обывателей, но и самого руководителя ОГА. Тот говорит, что никуда пока не собирается. В том числе и в Министерство обороны, куда Гусева "отправил" анонимный автор "Темного рыцаря", тональность месседжей которого дает основания предполагать, что этот Телеграм-канал не чужд интересам того же Игоря Валерьевича и самого Дубинского. Назвал "Рыцарь" и "преемника" Гусева - якобы им должен стать руководитель Обуховской районной госадминистрации Киевской области Александр Гомон. В городе неподалеку от столицы Гомон начал работать совсем недавно - с конца января 2020 года, поднявшись в кадровом "Лифте" - проекте по подбору руководителей, введенном командой Владимира Зеленского. Есть в его биографии работа председателем Бериславской РГА на Херсонщине с 2017 по 2019 г. Сейчас Гомона называют протеже Дубинского. Также напомним, что избрался в парламент Александр Дубинский именно от округа №94, на территории которого расположен в том числе и Обухов.

В своем Телеграм-канале депутат не забывает о главе Херсонской госадминистрации - пишет о различных якобы провалах в его работе, как, к примеру, действующих салонах игровых автоматов в регионе и тому подобном. Фейсбук-страница Гусева, в свою очередь, рассказывает позитив о работе председателя ОГА. Сообщение о своем увольнении Гусев называет фейком. Намекает на готовность сотрудничать с куратором от "слуг", над чем последний откровенно потешается в соцсетях.

Так или иначе, назначение Дубинского "смотрящим" за выборами означает, что в Херсоне появится новая точка напряжения между партией власти и главой местной администрации. Может возникнут двоевластие в сфере контроля за избирательными процессами: по неписаным отечественным правилам, именно главы ОГА, а не непонятные "кураторы", отвечают перед президентским офисом за обеспечение "правильного" результата выборов. Тем более, когда речь идет о пограничной области, где достаточно сильны позиции "Оппозиционной платформы - За жизнь". И назначение бывшего журналиста может означать, что Гусеву или не доверяют на Банковой, или перед нардепом Дубинским будут стоять какие-то дополнительные задачи, которые требуют его присутствия в регионе. Он уже приступил к работе: уехал в Херсон и провел открытую встречу с местными жителями.

Повлиять на назначение депутата именно в этот регион мог его "старший товарищ" Коломойский. И еще неизвестно, будет работать Дубинский в южной области куратором от "слуг" или "глазом" олигарха? Для чего же миллиардеру может быть нужен доверенный человек на юге страны? Поговаривали, что дело в открытии рынка земли, которая вроде бы интересная этому богачу. Впрочем, группа внимательных к его мнениям депутатов из фракции "слуг" откровенно прохладно относится к продаже земли. Так что, похоже, дело не в ней.

На самом деле, не обязательно вкладываться в приобретение гектаров, ведь есть объекты, контроль над которыми даст возможность "обходным маневром" взять под контроль аграрный комплекс области. В частности, это можно сделать через получение контроля над каналами, по которым южный регион получает днепровскую воду. Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко, мажоритарщик от Херсонщины Сергей Хлань пишет в Фейсбуке: "Каховский Магистральный Канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество "Воды Таврии". Это означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины. Соответствующее распоряжение уже лежит на столе премьера. Хотят успеть до поливного сезона".

В интервью Центру журналистских расследований Хлань сообщил детали планов подчинения государственных объектов частной структуре, владельца которой он не уточнил. По его словам, Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал передадут в управление ОАО "Воды Таврии". Не изменяя государственной формы собственности, пройдет скрытая приватизация государственных активов. Будто бы есть предварительная договоренность, что будущий бенефициар новой акционерной компании вложит значительную сумму в модернизацию мелиоративной системы.

Отметим, Сергей Хлань тоже имеет интересы в аграрной сфере - контролирует ряд сельхозпредприятий. Как нардеп он в свое время добился запрета приватизации Каховского Магистрального канала через соответствующий законопроект. Парламентские выборы 2019 года по своему округу №185 кандидат Хлань проиграл.

Получив контроль над АО "Воды Таврии" (которое пока не создано), можно одновременно решить две задачи. Во-первых, Каховский магистральный канал - это контроль над системой мелиорации региона. Тот, кто его будет контролировать, сможет давить на аграриев по принципу "тому дам, а тому не дам", навязывать им свои условия, а кого-то и доводить до банкротства. В случае реализации такой схемы, сельхозпредприятия станут "управляющими на чужих полях", резюмирует Хлань.

Еще одна выгода от корпоратизации (и вероятно - последующей приватизации) мелиоративной системы Херсонщины заключается в возможности контроля над Северо-Крымским каналом, который соединяет главное русло Днепра с аннексированным Россией полуостровом и строился в первую очередь для подачи воды в северный Крым. С российской аннексией подача воды по каналу, по которому поступало до 85 процентов необходимой для Крыма воды, была прекращена. Вследствие чего оккупированный полуостров переживает стремительное обезвоживание. В последнее время некоторые украинские политики из лагеря "слуг" заговорили о возможности дать воду в Крым в обмен на вывод российских войск с территории Донбасса. Так вот, приватизация Северо-Крымского канала значительно упростит процедуру подачи воды в Крым: договариваться об этом нужно будет уже не с государством, а с частным владельцем. Для которого в приоритете - прибыль, а не национальный интерес.

Кроме того, контроль над стратегической водной артерией - это хорошая позиция в переговорах с властью и борьбе за влияние. Сейчас тема возобновления подачи воды в Крым вызывает резкое неприятие активного и патриотического меньшинства украинского общества. И, судя по динамике развития отношений официальных Киева и Москвы, этот вопрос рано или поздно встанет в полный рост. И здесь для того, кто контролирует канал, возникнут, как говорится, варианты. Экс-депутат Хлань документального подтверждения этим словам не имеет - это его инсайдерская информация. Но утверждает: лица, близкие к Офису президента, сейчас ищут возможности подачи воды в Крым.

И если о заинтересованности Коломойского в получении контроля над херсонскими каналами пока говорят лишь намеками - прямых доказательств его причастности к намеченным планам нет, то интерес миллиардера к теме нефтеперевалки сомнениям не подлежит.

В августе 2019-го сотрудники СБУ заблокировали работу причала Херсонского нефтеперевалочного комплекса, апеллируя к необходимости обыскать танкер. Херсонский городской суд признал действия СБУ незаконными. Эксперты рынка предполагали, что эти действия могли быть призваны заблокировать работу перевалочных предприятий юга Украины с целью загрузить предприятие группы "Приват" в Одессе - огромный терминал на 100 тысяч тонн.

В ноябре 2019 года за 200 млн грн на аукционе на площадке СЕТАМ государственной исполнительной службой был продан Херсонский нефтеперевалочний комплекс. По информации специалистов рынка, новым владельцем НПК стала компания "Галнафтогаз" Виталия Антонова, которая владеет сетью АЗС под брендом ОККО и десятью нефтебазами. Впрочем, в пресс-службе ОККО эту информацию опровергают.

Имущество Херсонского НПК, принадлежавшего структурам группы ВЕТЭК бизнесмена-беглеца и "кошелька Януковича" Сергея Курченко, было выставлено на торги для погашения задолженности по кредиту рефинансирования ПАО Реал Банк. В процессе продажи стартовая цена объекта была снижена.

Казалось бы, причем здесь Коломойский. Но вот 26 ноября народные депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач направили к президенту и в Генпрокуратуру обращение с требованием открыть дело в отношении покупателя Херсонского нефтеперевалочного комплекса. "Требую проверить в рамках досудебного расследования и дать правовую оценку порядку проведения торгов по реализации имущественного комплекса Херсонской нефтеперевалки, причем уделить должное внимание покупателю объекта и природе происхождения средств, необходимых для оплаты покупки", - говорится в обращении. Депутаты обвиняют победителя в возможных связях с "организованной преступной группировкой Януковича", а аукцион называют "легализацией средств, полученных преступным путем". Как дополнительный аргумент, Деркач и Дубинский упоминают имя сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена, работа которого на посту члена совета директоров компании Burisma якобы могла быть оплачена из средств, полученных экс-министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским от продажи нефтеперевалки в 2013 году структурам Сергея Курченко.

Эта ситуация пока не имеет дальнейшего развития. Но СМИ констатируют: после смены власти в Украине позиции Игоря Коломойского на рынке нефтепродуктов усилились. Соображения развития бизнеса могли продиктовать миллиардеру и желание усилить свое присутствие в Херсоне. Поэтому можно предположить, что политическую часть этой миссии будет выполнять Дубинский, чьей задачей будет сделать более сговорчивыми местные элиты. Ну и заодно поспособствовать "слугам" получить свое представительство в местных советах региона.
 

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