Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского

Сергей Колмогоров / Depo.ua

Мощные политические игроки Днепропетровщины пока не рискуют выкладывать все свои козыри.

Предвыборный пасьянс на Днепропетровщине настолько сложный, что не дает возможности предусмотреть следующий состав местных советов. Несмотря на мощную поддержку "Слуги народа" на парламентских выборах, взять область при помощи блиц-крига не получится. Рейтинг президентской политической силы просел, и команде Зеленского просто нечего предложить электорату.

Проблемы Днепра и области никуда не делись - ставка на аэропорт и строительство дорог до сих пор воспринимается красивой сказкой, вера в которую тает. У местной власти больше козырных карт на руках - от реформирования транспортных сетей городов до ремонта внутриквартальных дорог и поддержки ОСМД. Спасти ситуацию "зеленым" поможет разве что нестандартный ход, которого на Днепропетровщине как раз и опасаются.

Конфликт во властных кабинетах и криворожский куратор

Президентской политической силе сегодня очень сложно заниматься партийным строительством перед местными выборами в Днепре. Слишком мощным политическим центром притяжения в городе является фигура городского главы Бориса Филатова. Именно он пытается аккумулировать вокруг себя местные элиты и ресурсы. И пока что это удается. У "Слуги народа" банально нет возможности привлечь кадры, на которые можно было бы опираться при партийном строительстве. Более того, сегодня нет даже теоретической кандидатуры на мэрское кресло в качестве альтернативы Филатову. Это настоящая головная боль для "зеленых" в Днепре, поскольку необходимо уже сегодня начинать раскручивать данного кандидата.

Более того, именно сейчас наметилось ухудшение отношений между городской и областной властью, и конфликтные ситуации, которые раньше решались в кулуарах, выносятся на публику. Например, на последней сессии Днепровского городского совета живо обсуждался скандал касательно "скорых". Суть конфликта в том, что областная администрация отказывается выплачивать городу стоимость использованных карет скорой помощи. Уже накопилась задолженность 14 млн грн. Покрывать убытки приходится из городского бюджета. Вопрос "рабочий", но то, что он вынесен на люди, много о чем говорит.

В условиях, когда губернатор не имеет такого веса, чтобы противостоять местной политической элите, без поддержки "с воздуха", то есть из Киева, не обойтись. Более того, начинать партийное строительство и атаковать Днепр на местных выборах придется с фланга - то есть из Кривого Рога. Не случайно, когда в СМИ просочилась информация об ответственных за местные выборы в регионах от "Слуги народа", куратором Днепропетровщины оказался именно представитель Кривого Рога - Юрий Кисель.

На прошлых парламентских выборах он прошел под №43 в списке "Слуги народа". Сегодня он является главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. Кисель - старый товарищ братьев Шефиров, с которыми вместе учился в Криворожском горнорудном университете. Более того, сын Сергея Шефира, Никита, является официальным помощником Kиселя.

Нардеп, который будет курировать Днепропетровскую область, владел строительным бизнесом, который сегодня переписан на жену. Его компании имели дело в Кривом Рогу с бюджетными средствами - в частности с КП "Скоростной трамвай" и КП "Городской троллейбус".

В прошлом году Кисель оказался в центре "Юзик-гейта", когда группа народных избранников встретилась в одном из ресторанов Кривого Рога с руководством местной полиции и якобы договаривалась о сотрудничестве, в том числе на местных выборах, и переделе сфер влияния.

Теперь нардепу придется сплотить партийные ряды и руководить партийным строительством, учитывая и позиции Филатова в Днепре, и достаточно прочные позиции Юрия Вилкула в Кривом Роге.

Собственная политическая сила Филатова и "легализированный" Корбан

Тем временем в Днепре подготовка к выборам, по сути, уже идет. Правда и здесь действующая местная власть решила зайти с тыла - через общественный совет при городском совете Днепра, который внезапно наделили дополнительными полномочиями - вплоть до рекомендаций городскому главе относительно вето на те или иные решения горсовета. Совет также включает неограниченное количество членов, и в него также "неожиданно" ввели Геннадия Корбана. Несмотря на громкий скандал на последней сессии по этому поводу, решение о новых функциях и правах общсовета были утверждены на сессии горсовета.

Ни у кого нет сомнений, что Филатов хочет пойти на местные выборы под флагами политической силы, с так называемой "командой Днепра". В СМИ уже забрасывают пробные камни, утверждая, что более 60% местных жителей хотят видеть в Днепре новую политическую силу. Сам Филатов сохраняет интригу.

"Буду ли я идти на местные выборы с собственной политической силой? Во-первых, я хочу сохранить интригу. Во-вторых, я один на всех, и у меня нет приоритетов в отношении конкретных политических сил. Но город сложный, и необходимо объединиться вокруг одного человека. На данный момент я не определился относительно участия в выборах с конкретной политической силой", - сказал он.

Если тайное уже давно стало явным, почему же такая осторожность? В данном случае могут быть два ответа. У Филатова не уверены, что местные выборы состоятся в октябре 2020 года, и предполагают, что это может произойти даже весной 2021 года. Причиной здесь видят то, что до осени могут не успеть завершить административно-территориальную реформу. Во-вторых, сам Филатов заявил, что монобольшинство в парламенте может "подложить свинью"

"Поделюсь эксклюзивом. Они сейчас сидят и придумывают, чтобы на местных выборах выбирали только из числа парламентских партий. Расписать такую "пулю" - на Петю, Юлю, ОПЗЖ, "Слугу народа". Таким образом они хотят "выбить" региональные проекты", - сказал Филатов.

Таким образом, он не исключает, что придется где-то договариваться с парламентскими партиями, если такой сценарий будет иметь место, поэтому объявление о собственной политической силе было бы преждевременным. Интересно, что в этой ситуации Филатов даже вступился за своих политических оппонентов - местную партию "Гражданская сила".

"При всей моей нелюбви, но нормальном отношении к "Гражданской силе" и Загиду Краснову, я считаю, что они имеют право на политическое существование на карте города. Это одна из старейших партий, у нее есть стабильный электорат. Почему вдруг их должны убрать? А они, такие сценарии, сейчас рассматриваются", - отметил Филатов.

То есть в команде городского главы к выборам готовятся, большая доля вероятности, что будет руководить процессом Корбан, но начинать активные действия, несмотря на риски, здесь пока не спешат.

Оппозиция ищет "качественных" кандидатов

Нет никакого сомнения, что "Гражданская сила" и ее лидер Загид Краснов, будут идти на местные выборы. Это стабильный политический игрок в Днепре, который действительно имеет свою электоральную базу и надеется взять свои 10-15% голосов на местных выборах. Причем не только в Днепре, но и в области.

На большее рассчитывает "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она в предвыборной гонке перманентно - то есть держит градус своей работы с избирателями на определенном уровне, но тоже не форсирует ситуацию.

Как не удивительно, но, играя на оппозиционном поле, эта политическая сила на Днепропетровщине имеет определенный кадровый дефицит. То есть потребность в кадрах есть, но здесь боятся наступать на грабли "Слуги народа". Это следует из последних заявлений лидера местного ОПЗЖ Геннадия Гуфмана.

"В числе кандидатов в местные советы от ОПЗЖ не будет безработных, которые рассматривают депутатство как вариант для трудоустройства. Согласитесь, странно, что люди, которые не реализовали себя в жизни, начинают управлять жизнями других, правда?" - сказал Гуфман.

Однако не такой уж большой ресурс на сегодня есть у оппозиционеров, чтобы закрыть все позиции на местных выборах по-настоящему влиятельными людьми, и кадры искать придется.

А вот представителям других парламентских партий действительно было бы кстати, если бы на местных выборах им дали карт-бланш, о котором говорил Филатов. Потому что ни БЮТ, ни "Голос" сегодня не обладают тем рейтингом в Днепре, который дал бы им возможность рассчитывать на представительство в местных советах. И с большой долей вероятности они активизируются лишь за несколько месяцев до самих выборов в попытке полакомиться хотя бы крохами с барского стола - борьбы команды Филатова и "Слуги народа".