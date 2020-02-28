Стрельба на «Барабашово»: Какую политическую войну мог начать Кернес

Сергій Дяченко / Depo.ua

Взрывы, выстрелы и неизвестные молодчики с дубинками и слезоточивым газом на самом крупном харьковском рынке "Барабашово" - это лишь вершина айсберга, проявление серьезного кризиса местной власти в харьковском регионе.

Начался период нестабильности фактически сразу после выборов в Верховную Раду в июле 2019 года, в которых победу одержали представители партии "Слуга народа". В ноябре на смену Юлии Свитличной на должность председателя Харьковской ОГА был назначен Алексей Кучер. Вокруг молодого губернатора сразу же сформировалось несколько групп влияния, которые буквально разрушили централизованную модель управления политическими, общественными, экономическими процессами, которая существовала до этого времени.

Как только мэр Харькова Геннадий Кернес понял, что проигрывает нардепу Александру Фельдману борьбу за пост председателя Харьковской областной организации партии "ОПЗЖ", мэрия сразу же вспомнила о Генплане Харькова еще хрущевских времен, где предусмотрена дорога через местность, в которой сейчас построен фельдмановский рынок "Барабашово", однако, конечно же, которого тогда и в проекте не существовало. Хоть Фельдман сам "проиграл" ячейку "ОПЗЖ" бывшему главе администрации Порошенко Игорю Райнину, Кернес, возможно, решил не закапывать топор войны и окончательно расправиться со своим давним личным врагом, в том числе и на будущих местных выборах.

Из-за попытки мэрии Кернеса построить дорогу через "Барабашово", расчленив бизнес Фельдмана, в Харькове появился очаг потенциально очень мощного конфликта. Попытался вмешаться в спор председатель ОГА Кучер, однако из-за нехватки субъектности и недостатка политического веса "слуге" не суждено стать третейским судьей. Сегодня после стрельбы и драки он заявил, что 28 февраля едет на ковер к Владимиру Зеленскому и будет докладывать главе государства о ситуации, еще раз доказав неспособность самостоятельно уладить противостояние.

Сегодняшнюю вспышку на "Барабашово" не стоит связывать исключительно и только с планами построить дорогу. Необходимо обратить внимание на контекст событий.

Утром в Харькове началась сессия областного совета, во время которой местные элиты "раскрыли карты" и сделали явным баланс сил в регионе.

О будущих тектонических сдвигах в расстановке сил в Харьковском областном совете заговорили в ноябре 2019 года. Сначала надеялись, что в местных советах области образуются группы или фракции "Слуги народа". Однако нет, с такими инициативами в публичную плоскость Кучер даже не совался.

Зато инициативу перехватил мэр Харькова. В декабре в Харьковском облсовете создали новую депутатскую группу "Доверяй делам!" - группа, связана с одноименной политической партией, сопредседателем которой является Геннадий Кернес. Градоначальник попытался получить контрольный пакет в облсовете, тогда заявили о 50 депутатах в группе, и переговоры о присоединении новых членов продолжили. Казалось, что Кернес сможет получить "монобольшинство", кроме городского совета, еще и здесь.

Алексей Кучер

Однако это только казалось. Во время кулуарных переговоров стало известно, что "группа Шенцева" - ряд оппоблоковцев и внефракционных - "стала на паузу", не получив от экс-регионала, нардепа Дмитрия Шенцева санкции на вступление в альянс Кернеса. Так же не удалось договориться и с группой депутатов, входящих в сферу влияния заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагача (тесть нардепа от "слуг" Александра Бакумова). Обе группы сейчас "дрейфуют" в сторону "ОПЗЖ" и находятся в тесной коммуникации с Райниным.

Несмотря на первую неудачу, Кернес продолжил попытки закрепиться в облсовете и начал заигрывать с "Самопомиччю", которой пообещали ряд комиссий. В своих попытках мэр, судя по всему, нашел поддержку Кучера и его патрона Вадима Слюсарева (лояльные к ним депутаты в целом были готовы за это проголосовать). Людям финансиста "Самопомочи" Всеволода Кожемяки также предложили несколько должностей председателей РГА на Харьковщине. Правительство Алексея Гончарука даже утвердило нескольких.

Владимир Скоробагач

Впрочем вчера, 26 февраля, стало известно, что договоренности с "Самопомиччю" тоже не состоялись. Одного из кандидатов от Кожемяки - депутата Харьковского городского совета Алексея Бабешко, которого должны были поставить на главу Купянской РГА - "сбила" бывшая профессиональная агитаторша от Партии регионов. После такого нечего было и мечтать об 11 спасительных голосах фракции "Самопомочи" для ситуативного альянса Кернеса - Слюсарева (Кучера).

Ключевым моментом в "барабашовском срыве" Кернеса стало сегодняшнее голосование по вопросу о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Харьковского облсовета Виктора Коваленко. Эту отставку инициировали 48 депутатов, большинство - из новой группы Кернеса, которую сегодня переименовали с затертого мема "Доверяй делам" на "Слобожанщину". Кстати, полный список Кернеса" сегодня также был объявлен во время сессии. Вместо Коваленко группа "Слобожанщина" хотела поставить жену одиозного экс-нардепа Евгения Мураева - Валерию Мураеву.

Депутаты Харьковского облсовета сегодня дружно "прокатили" инициативу Кернеса - Слюсарева и провалили как голосование за отставку Коваленко, так и ряд изменений в руководящем составе постоянных комиссий Харьковского облсовета.

Противостояние на "Барабашово"

Реакция Кернеса, похоже, не заставила себя ждать. Фактически одновременно с неудачным голосованием обострился конфликт на "Барабашово" (управляет группа "АВЭК", почетным президентом которой является депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман). На рынке произошла стрельба, драки между неизвестными молодыми людьми и активистами движения "Стоп-дорога!", которые протестуют против пробивки дороги через торговые ряды. В конфликт вмешалась полиция, несколько десятков "титушек" были доставлены в районные отделы, у них изъяли кучу дубинок, на месте также валялся пистолет.

Следовательно, нельзя исключать, что Кернес сегодня мог использовать еще один рычаг борьбы за политическую власть в Харьковской области. Мэр, несмотря на внимание всей страны к "Барабашово", заявил, что не отказывается от идеи построить там дорогу. Похоже, Харьков ожидает еще не один искусственно инспирированный конфликт. Стоит ли за всем этим Кернес? Покажет только время.