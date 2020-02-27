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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Холодная деоккупация . Почему план возвращения Донбасса от Вакарчука - мертворожденный

17:47 27.02.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Партия "Голос" презентовала свою стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма, собрав воедино постулаты, не раз звучавшие ранее, но от этого не приблизившиеся к реальности.

Открывая дискуссию по стратегии деоккупации - а именно таким был заявленный формат мероприятия, глава партии Святослав Вакарчук сразу оговорился, что разработанный его партией документ открыт для обсуждения, и многое в нем можно менять. Дескать, серьезный план - это тот, который поддерживает большинство экспертов и которому верит украинское общество, кроме того, без поддержки власти он, естественно, будет стоить немного.

В "Голосе" назвали свой документ стратегией "холодной деоккупации", потому что надеются без "горячей" фазы, приблизиться к восстановлению территориальной целостности Украины в полном объеме. В то же время, в партии не отбрасывают военный вариант решения вопроса, хоть она и будет крайним вариантом.

Детализируя слова лидера партии, слово взял глава ее фракции Сергей Рахманин. Как он уже заявлял в прошлом году, Минские соглашения создают "иллюзию движения к миру и размывают украинский суверенитет". То есть, они лишь приостановили бои на Донбассе, и, к тому же, совсем не дают ответа, как вернуть Крым. Именно поэтому глава фракции вместе с коллегами решили разработать альтернативу Минску, который прошлая власть называла безальтернативным, а нынешняя собирается воплотить в точном соответствии с тем, как он написан, что, естественно, не в интересах Украины.

По словам Рахманина, план разделен на 8 основных этапов, в строгой последовательности идущих один за одним. В своей основе он предполагает достижение нового политического соглашения при участии гарантов международной безопасности Украины - то есть, Германии, Франции, США и Британии. Во главу угла при этом ставится полное, всеобъемлющее и длительное прекращение огня, на которое Рахманин и его коллеги отводят шесть месяцев. Без достижения этого условия все остальное просто теряет смысл, считают в "Голосе", а прекращение стрельбы на неделю-две ничего не даст.

На втором этапе осуществления плана предполагается создание демилитаризованной зоны, по типу корейской, или буферной зоны, разделяющей Республику Кипр и Северный Кипр, контролируемый Турцией. Кроме того, параллельно при содействии союзников Украины должна быть развернута полицейская миссия под эгидой ОБСЕ. Она будет следить за соблюдением условий прекращения огня в буферной зоне, которая будет простираться на глубину 2,5 км, с соответствующими инженерными сооружениями, которые будут мешать переходу админчерты вне контрольных пунктов. Украинцев, чье жилье попадает в зону, временно отселят на подконтрольную территорию, обеспечив их всех необходимым за счет бюджета.

После прекращения огня и создания ДМЗ, на которые может потребоваться до полутора лет, на третьем этапе плана должно начаться разоружение. Порядок и сроки выведения тяжелой техники, как и контроль за процессом, должны определить и ввести ОБСЕ и страны-члены Нормандского формата. На все это потребуется еще один год, после чего можно переходить к следующему этапу - согласованному с союзниками созданию временной международной администрации, которая будет управлять территориями ОРДЛО до их деоккупации. В созданную под эгидой ООН миссию будут входить как гражданские, так и военные специалисты, при этом участие в такой администрации России в "Голосе" хотят максимально ограничить. Правда, как конкретно это сделать - непонятно.

Параллельно с созданием временной администрацией должен быть решен вопрос с расформированием банд террористов, выведением российского контингента с оккупированных территорий и их разминированием.

Кроме того, предполагается демонтаж "органов власти" оккупантов с передачей управленческих функций временной международной администрации, в которой, кстати, предполагается участие представителей местных органов власти, действовавших в Донецкой и Луганской областях до 2014 года. Что касается коллаборантов, то "Голос" предлагают создать отдельный закон, детализирующий ответственность за такие действия, и ни в коем случае не вводить полную амнистию для боевиков, чего добивается Россия.

На следующем этапе предполагается передача властных полномочия от временной международной администрации такой же структуре, только украинской, которая возьмет под контроль границу, до этого патрулируемую миссией ОБСЕ. На организацию международной и украинской временных администраций в партии Вакарчука отводят по году времени.

После устранения бандформирований, войск России, оккупационных органов власти, а также взятия под контроль украинской границы, на временно оккупированной территории предполагается проведение местных выборов. То есть, если начать реализовать план "Голоса", до местных выборов пройдет около 5 лет. Если же провести их осенью, как этого хотят в Офисе президента, Украина должна будет финансировать по защищенным статьям полностью неподконтрольный регион, что фактически будет разлагать государство изнутри.

Отдельным этапом плана, на котором Рахманин акцентировал внимание, стало расширение Нормандского формата за счет стран-гарантов Будапешсткого меморандума, то есть СЩА и Британии, при содействии которых будет создана стратегия возвращения Крыма в Украину. Частью этого этапа будет принятие закона о коренных народах и внесение изменений в Конституцию, в результате которых будет создана Крымскотатарская национальная автономия. Примечательно, что эту идею неоднократно озвучивали еще при Порошенко, но к ее осуществлению так и не приблизились.

Холодная реальность

Окидывая взглядом весь план, или стратегию реинтеграции (Рахманин и его коллеги все время называли документ по-разному), возникает несколько вопросов, на которые во время общения с прессой так и не смогли ответить руководители партии.

Во-первых, как "Голос" собирается сделать разработанный документ реальной стратегией, которая шаг за шагом будет претворяться в жизнь. У самой маленькой фракции Рады нет никаких способов для этого, ведь она практически ни на что не влияет в текущей конфигурации власти. Утверждение, что документ сегодня же передадут в Офис президента, Кабмин и разошлют во все профильные комитеты парламента и соответствующие инстанции, ни коим образом не гарантирует, что на него обратят внимание.

Во-вторых, ключевым условием для реализации всех этапов данного плана является согласие России на это. В то же время, никаких признаков смены курса Кремля насчет Украины до сих пор не было, и не предвидится. Другими словами, если Украине уже шесть лет не удается продвинутся дальше первого пункта минских договоренностей - прекращения огня, то в чем будет отличаться ситуация с гипотетическим воплощением "плана Вакарчука" в жизнь - непонятно.

В-третьих, помощь союзников Украины в давлении на Россию, чтобы та согласилась с предложенной стратегией деоккупации Донбасса, тоже вызывает много вопросов о ее реалистичности. Сейчас идет ожесточенная борьба за сохранение европейских санкций против России, Франция явно развернулась навстречу агрессору, Германия после ухода Ангелы Меркель может сделать то же самое. Так о каком "принуждении к миру", выражаясь терминами Кремля, может идти речь?

В-четвертых, у Вакарчука в очередной раз заявили, что "Минские соглашения теоретически обещают нам восстановление территориальной целостности с фактическим лишением суверенитета над частью территории". В то же время, даже изменение последовательности пунктов Минска или их замена вызывают недовольство и удивление Парижа и Берлина. О каком-то другом документе, или того больше - стратегии там вообще не хотят слышать. Так каким образом при этом можно рассчитывать на поддержку Запада? Тем более, основной союзник Украины - США, устами своего президента недавно предложили Украине решить вопросы с Россией "между собой". Как говорится, Минск никогда не был столь безальтернативным, как сейчас.

Словом, план у Вакарчука и его коллег получился, может, и неплохой, учитывая, что у власти вообще нет никакой стратегии по возвращению оккупированных территорий. Но, собрав воедино ранее озвученные на разных площадках тезисы и идеи о том, как вернуть Донбасс, "голосистые" нардепы так и не объяснили внятно, благодаря чему все то, что они описали, может претвориться в реальность. Так что единственная функция озвученного плана - пиарная, вот только вряд ли это поможет поднять падающий рейтинг когда-то перспективного политического проекта Вакарчука.
 

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