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Премьериада-2020. В ожидании контролируемого волшебника
09:11 27.02.2020 |
Вся дискуссия вокруг возможного премьера Сергея Тигипко сейчас сводится к дискуссии фанатов: мы за или мы против.
Вместо этого нужно ответить на несколько ключевых вопросов, без чего мы не сможем определить эффективность премьера. Какие это вопросы?
Какова роль премьера в системе координат Зеленского? Кто он? Исполнитель социологических прихотей, стратег, который мыслит категорией плюс 5-10 лет, волшебник, который завтра даст нам счастье? Просто компромиссная фигура между олигархами накануне окончательной приватизации?
В офисе президента считают, что будущий премьер - это симбиоз всех этих ипостасей, но без политических амбиций подсидеть президента.
И еще, что немаловажно, премьер должен по первому звонку решать вопросы Банковой.
В этих условиях каждый, кто соглашается на эту должность, должен понимать, что такая модель нерабочая. Для того чтобы она стала рабочей, нужно рано или поздно войти в конфликт с Офисом президента. А это возможно только при условии, что у вас есть золотая акция в Раде и конструктивные отношения с телеканалами.
Мораль: либо нужно ставить сильного самостоятельного премьера, который рано или поздно сыграет в свою политическую игру, или ставить контролируемую, но адекватную умную и рабочую фигуру, которая при определенной самостоятельности будет понимать, что им руководят с Банковой.
Возможен ли второй вариант в принципе? Теоретически да, но, опять же, при условии, что на Банковой будет один центр управления с едиными месседжами, прозрачной системой принятия решений и неотвратимостью наказания для всех.
Пока все это выглядит малореалистично. Но в фильмах всякое бывает.
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