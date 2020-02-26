Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

У Зеленского и Ахметова возможен большой общий интерес на местных выборах. На Донбассе у них один общий соперник - ОПЗЖ Бойко и Медведчука.

Как снискать расположение Рината Ахметова? Так можно сформулировать тему Всеукраинского совещания работников угольной отрасли, которое Владимир Зеленский провел в Киеве 25 февраля. Судя по выступлению Зеленского, он лишь недавно узнал о том, что за последние полгода ситуация в угольной промышленности значительно ухудшилась. И у него нет больших надежд на то, что ситуацию исправят правительство Алексея Гончарука и парламентское монобольшинство "слуг народа", ведь именно они способствовали усугублению проблем. Поэтому, ища по обыкновению легкие решения, Зеленский не видит другого выхода, кроме как обратиться за помощью к Ахметову.

Желания Зеленского

Президентские желания в общем-то просты. Он хочет избежать социального взрыва, уже зреющего на государственных шахтах, но при этом хочет избежать и многомиллиардных затрат из госказны. Идея, пришедшая ему в голову, тоже проста: пусть эти шахты возьмет на довольствие энергохолдинг ДТЭК Ахметова.

На совещании Зеленский назвал прекрасной идею о приватизации ПАО "Центрэнерго" одним пакетом вместе с неприбыльными госшахтами и тут же обратился к гендиректору ДТЭК Максиму Тимченко: "Если верить статистике, у нас много государственных шахт, которые неприбыльные. И если сравнивать их с вашими шахтами и говорить о вкладе ДТЭК в эту сферу... У меня к вам вопрос: будете приватизировать?".

Тимченко ответил, что не готов пока сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет, скорее всего, будет против этого.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут за, - заверил Зеленский. - Но вопрос не в этом. Вы нам должны тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, - сильных в этой отрасли. Найти таких людей, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию этих шахт. А если не найдете..." - Зеленский многозначительно развел руками. Этот жест можно было расшифровать и как угрозу: "Вам же хуже будет".

В любом случае это предложение прозвучало непристойно, особенно для ДТЭК - компании, которая очень тщательно следит за юридической чистотой своих сделок. Конечно, Зеленский может позволить себе игнорировать статью 344 Уголовного кодекса, согласно которой незаконное влияние в любой форме на председателя Антимонопольного комитета Украины с целью добиться принятия незаконных решений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, может караться лишением свободы на срок до трех лет. Однако для ДТЭК нет никакого смысла брать на содержание убыточные шахты, инвестировать в них миллиарды гривень, чтобы затем лишиться этих шахт после очередной смены власти, если приватизация будет признана незаконной ввиду имевшего место публичного давления президента на Антимонопольный комитет.

Уже после совещания стало известно, что ДТЭК не будет принимать участия в приватизации "Центрэнерго" и убыточных государственных шахт. Об этом заявил Тимченко в комментарии Цензор.нет. "У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет - развитие и инвестиции в зеленую генерацию, поэтому мы не будем принимать участия в приватизации, в частности и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны приходить в отрасль, чтобы у нас была живая конкуренция", - отметил гендиректор компании.

Интересы ДТЭК

Впрочем, это не исключает возможности того, что Ахметов и Зеленский отыщут какое-то другое решение. Например, что в приватизации шахт примут участие дружественные Ахметову структуры вне ДТЭК. Было бы желание договориться - а варианты найдутся.

Зеленский такое желание на совещании демонстрировал. И речь не только о его обещании "поговорить" с Антимонопольным комитетом. Известно, что все угольщики - и государственные, и ахметовские - ропщут на нынешнюю власть из-за того, что она в угоду бизнес-интересам Игоря Коломойского начала масштабный импорт электроэнергии из России и Беларуси. Приток лишней электроэнергии вынуждает останавливаться украинские ТЭС, а это, в свою очередь, вынуждает останавливаться шахты, добывающие энергетический уголь. На совещании Зеленский заявил, что проблемы угольной отрасли являются максимально критическими и требуют неотложного решения. По его словам, среди вопросов, которые должны быть решены безотлагательно, - прекращение импорта угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. А если какая-то марка у нас не добывается - только тогда мы можем поднимать вопрос импорта этой марки. И это неотложная задача", - подчеркнул Зеленский.

Правда, это его заявление - всего лишь слова. А действительно ли они приведут к прекращению импорта электроэнергии - остается под вопросом, тем более что интересов Коломойского никто не отменял.

К тому же нынешняя власть создала Ахметову еще одну проблему - принялась "обрезать" зеленый тариф. Этот тариф, напомним, как раз и является стимулом для инвестиций в зеленую энергетику, которыми в последние годы активно занимается ДТЭК. И если Зе-власть отбирает у Ахметова доходы от зеленых инвестиций, то очень странными выглядят ее надежды уговорить Ахметова взять где-то деньги и вложить их в покупку неприбыльных госшахт.

Поэтому уверенно можно говорить только о том, что между Зеленским и Ахметовым начались политические торги по вопросам, представляющим взаимный интерес. По крайней мере заявления Зеленского на совещании 25 февраля можно расценивать как приглашение к таким торгам. А приведут ли они к достижению договоренностей и каких именно - об этом гадать еще слишком рано.

Широкие торги

Предмет переговоров может быть гораздо шире, чем чисто экономические вопросы, тем более что сам Зеленский волнуется не столько за дела в углепроме, сколько за свой рейтинг среди шахтеров. Недаром на совещании он обратился к вице-премьеру Денису Шмыгалю (который, кстати, в 2017-2019 гг. был одним из топ-менеджеров ПАО "ДТЭК Западэнерго") с просьбой организовать рабочие поездки по шахтерским городкам с целью изучения их состояния.

"Давайте подготовим поездку во все эти шахтерские городки. Но с планом, чтобы нам людям нормально в глаза смотреть", - сказал Зеленский. И тут же добавил, что к подготовке подобных поездок можно привлечь представителей крупных энергетических компаний, таких как ДТЭК.

"Посмотрим, какое количество людей там живет, какое там должно быть предприятие. Это может быть и частное предприятие, потому что там люди из шахтерских городков, у которых есть голова и руки. И с этим планом, что мы можем там построить, приедем в эти городки и увидим, какое там состояние школ, садиков", - сумбурно изложил он свое видение этих поездок. Но за этим сумбуром четко просматривается желание предъявить шахтерам какие-то проекты и возложить финансирование этих проектов на ДТЭК.

Для Ахметова это может иметь смысл только из расчета усилить свои политические позиции в шахтерских регионах. Впереди - местные выборы, и тут у Зеленского и Ахметова возможен большой общий интерес. На Донбассе у них один общий соперник - ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Чтобы не допустить перехода шахтерских городов под контроль ОПЗЖ, Зеленский и Ахметов могут договориться о политическом союзе или как минимум заранее поделить должности мэров городов и депутатов горсоветов.

Возможности для таких договоренностей действительно есть. И не случайно телеканалы Ахметова избегают критики Зеленского, а наоборот, его пиарят. В этой связи упомянем еще о гипотетической возможности заключения на международном уровне каких-то соглашений о судьбе ОРДЛО. Ахметов, несомненно, эту перспективу учитывает и хотел бы не упустить потенциальные шансы поучаствовать в организации переходных властных структур в ОРДЛО.

Поэтому Ахметов будет всячески избегать обострения отношений с Зеленским. Но это, конечно, не означает, что он захочет вкладываться в проекты, о которых будет просить Зеленский, если эти расходы не будут компенсированы экономическими и политическими выгодами.

