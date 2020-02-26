Захочет ли Тигипко возглавить Кабмин при Зеленском

Юрій Васильченко / Depo.ua

Новость о "назначении на 99%" Тигипко премьером вызвала волну обсуждений - "за" или "против". А кое-кто даже в шутку говорит: с таким опытным управленцем Зеленский наконец-то сможет отдохнуть от хлопот с правительством.

Президент Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Как и со многими другими. Однако это не означает, что источники издания "Левый берег", которые сообщили о скором назначении главой правительства господина Тигипко, политика с очень богатой биографией, не ошибаются. Нынешнего премьера сплавляют с Кабмина, пожалуй, с первого дня его работы. Раньше заменой ему называли Валерия Хорошковского, сейчас - другое "старое лицо". Но состоится ли отставка главы Кабинета министров и вместе с ним всего состава правительства в ближайшее время - вопрос вряд ли окончательно решенный.

С одной стороны, появление Тигипко во главе Кабинета министров может добавить тому системности, может появиться какая-то стратегия, на должности придут люди из старой обоймы - опытные практики еще со времен Леонида Кучмы. То есть, на первый взгляд такое назначение выглядит вроде и выигрышным, особенно на фоне очевидного снижения рейтингов правительства и Гончарука. Однако и Тигипко, и возможные новые назначенцы привлекут за собой массу негатива, который они успели накопить в течение своей политической карьеры. И, что очень важно, эти пассажиры в правительственной лодке перечеркивают одно из главных обещаний Зеленского - полную перезагрузку власти за счет новых людей.

Проще говоря, Гончарука и его чиновников критикуют за профанство, их клеймят "соросятами", но никто не может обвинить их в коррупции. Это очень важный фактор для электората "зеленых", который будет поддерживать выбранную им власть ровно до тех пор, пока не начнет накрывать скандалами с коррупционным душком. Такие скандалы уже есть - чего только стоят "сливы" в Телеграм-канале "Трубу прорвало" - однако их влияние пока удается минимизировать. По крайней мере, по рейтингу президента они не бьют. Другое дело - появление в Кабмине лиц, которые в общественном сознании ассоциируются с олигархическими группами влияния. Не зря в бэк-ґраундах новостей о Тигипко вспоминают о "ПриватБанке" Игоря Коломойского. И это только то, что на поверхности.

Стоит учитывать еще один момент - а нужна ли премьерская должность самому Тигипко. Он довольно давно отошел от публичной политики, за последние годы его фамилия упоминалась в основном в контексте покупки каких-то активов. На сегодняшний день он серьезный бизнесмен с кучей связей, а возвращение в большую политику - риск и для его бизнеса, и для его карьеры. Почему? Во-первых, сейчас украинская экономика далека от здорового состояния. Ее надо лечить, но это не понравится подавляющему большинству украинцев. В глазах которых Тигипко в качестве премьера очень быстро станет вселенским злом.

Но есть и во-вторых: у "зеленой" власти отсутствует стратегия развития страны, и даже если Тигипко напишет стратегию для правительства и расставит кадры, которые разбираются в государственном управлении, то это не означает, что их действия не будут вступать в конфликт с политикой Банковой, с видением реформ парламентскими "слугами", наконец, с политикой в отношении Украины МВФ и других кредиторов. Да, "бутузить" Тигипко в медиа будут значительно меньше, чем сейчас "бьют" Гончарука, но это только в начале. А дальше, в лучших отечественных традициях, именно премьер и правительство станут крайними. Поэтому большой вопрос, нужна ли Сергею Леонидовичу вся эта морока. Разве что его кандидатура вновь рассматривается группами влияния в качестве перспективного кандидата на президентские выборы.

В настоящее время экспертная среда пытается предсказать логику избирателя (хотя это дело неблагодарное) через год-два и так далее. В этих прогнозах есть две доминирующие линии: первая - "новые лица" останутся в тренде, то есть, уже сейчас стоит готовить возможных кандидатов в президенты из числа людей не из власти (например, раскручивать Олега Сенцова или кого-то, кто не ассоциируется ни с этими, ни с бывшими властными кабинетами); вторая - избиратель устанет от профанства "новых лиц" и будет склоняться к политикам с опытом. Сейчас в дискуссии преобладает первая линия, и все может быть. Поэтому нельзя исключать, что появление в информационном пространстве, в публичной политике деятелей из прошлого, заретушированных под "спасителей нации" - это также своеобразный кастинг на право стать олицетворением тех сил, с которыми многие украинцы ассоциируют времена стабильности. Пусть и иллюзорной.