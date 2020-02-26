Наступление в провинции. Зачем «слуги народа» решили уничтожить региональные партии

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В "Слуге народа" хотят поменять избирательную систему к местным выборам, "убив" мелкие партии, снизив залог для участия в гонке и распространив пропорциональную систему на все более-менее значимые украинские города.

О грядущих изменениях в принятый в прошлом году Избирательный кодекс заявил глава "Слуги народа" Александр Корниенко: "Нашим коллегам по парламенту она (система выборов) кажется сложной, мы ее несколько поправим".

Предполагается, что в избирательную систему планируется внести по крайней мере два существенных изменения. Во-первых, "слуги" хотят распространить пропорциональную систему минимум до городов с населением в 30 тыс. жителей. По этому поводу уже высказался один из партийных спикеров, юрист Александр Качура, который считает, что "надо структурировать общество, и чтобы у партий была ответственность".

К этой очевидной причине стоит добавить желание власти охватить "проопорционалкой" все более-менее значимые в электоральном плане украинские города. По действующему Избирательному кодексу, порог мажоритарки/пропорционалки равен 90 тыс. населения, а это оставляет с мажоритаркой множество украинских райцентров и городов областного подчинения. Такое положение, в свою очередь, оставляет возможность самовыдвижения влиятельных людей из местной элиты, что не устраивает правящую политсилу, которая даже при падающем рейтинге хотела бы "поглотить" большинство кандидатов, имеющих шансы победить на будущих выборах.

Второе изменение, по сути, продолжает первую инициативу, кроме самовыдвиженцев оставляя "за бортом" еще и мелкие партии. Дело в том, что, согласно предложенным "слугами" изменениям, партии должны будут выдвигать своих кандидатов минимум в 2/3 областных советов. Мотивы такой инициативы достаточно ясны - "слуги" хотят лишить местные партии и местную элиту возможности участвовать в выборах. Эту причину подтвердил и глава фракции правящей партии Давид Арахамия.

"Мы приняли Избирательный кодекс, и из-за него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это как большой партии невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать", - заявил он.

Есть еще одна, не настолько очевидная причина "отсечения" партий-лилипутов от избирательного процесса. Как известно, власть устами президента Зеленского, главы Офиса Президента Андрея Ермака не раз заявляла, что при должной подготовке и соблюдении украинского законодательства осенью на Донбассе, как и по всей стране, могут пройти выборы.

Если такой, будем откровенны, достаточно маловероятный сценарий все же претворится в жизнь, отсечение "карликовых" партий от выборов станет более чем актуальным для ныне оккупированных территорий. Ведь если этого не сделать, большинство в местных советах Донбасса может запросто получить условная "партия героев Донбасса Гиркина и Моторолы", а это еще хуже, чем возможное доминирование ОПЗЖ в местных советах Юга и Востока.

Разобравшись с партийно-пропорциональной частью Избирательного кодекса, власть планирует обратить внимание и на финансовую сторону избирательного вопроса, а именно - на нормы, которые касаются внесения денежного залога на местных выборах. Кстати, после принятия Избирательного кодекса эксперты и неправительственные организации, в частности, КИУ, заявляли, что реализация новых правил может стать искусственным барьером для выдвижения украинцев на местных выборах из-за резко возросших залогов для кандидатов.

Обратив внимание на эту проблему, "слуги", вместе с депутатами от "Голоса", "Батьківщини" и "Евросолидарности" предлагают уменьшить залог за регистрацию кандидатов в мэры и избирательных списков партий в крупных городах. Законопроект №2769 вносит изменения в часть вторую статьи 225 Избирательного кодекса.

Напомним, в ней речь идет о залогах кандидатов в мэры и регистрации списков партий. Считают их так: четыре минимальных зарплаты (около 20 тыс. грн) умножают на некий коэффициент, определяемый путем деления количества избирателей областного или городского избирательного округа на 10 000. То есть залог тем выше, чем больше избирателей живет в округе.

Так, размер залога для кандидатов на пост мэра Киева в 2020 г. составит больше 4 млн грн, и эта сумма превышает даже размер залога для кандидатов на пост президента - 3 млн грн соответственно, и в 375 раз выше, чем средняя зарплата по стране. Еще несколько наглядных примеров: если в 2015 г. кандидат на должность городского головы Одессы должен был уплатить только 34 тыс. грн залога, то в 2020 году - 1,3 млн грн, Львова - 28 тыс. грн и 1 млн. грн на сегодняшний день и т.д.

Инициаторы снижения суммы залога на выборах ссылаются на решение Конституционного суда Украины от 30 января 2002 г., в котором говорится, что залог должен коррелировать с со средним уровнем доходов украинцев. Нарушение этого требования может существенно ограничить количество претендентов на представительские мандаты, особенно от финансово малообеспеченных партий. Конечно, нынешние парламентские партии включительно со "слугами" не назовешь "малообеспеченными", но сэкономить на выборах хочется, конечно, всем.

По сути, авторы законопроекта предлагают определять для кандидатов в мэры в городах с количеством избирателей, превышающим 90 тысяч, и избирательных списков партий в местные советы (областные и городские с количеством избирателей, превышающим 90 тыс.) размер залога по формуле: четыре минимальные зарплаты на каждые 90 тыс. избирателей (а не на 10 тыс., как в действующей редакции). То есть, снизить его в девять раз.

Аналитики общественного движения "ЧЕСНО" отмечают, что в случае принятия этого проекта закона, к примеру, залог для кандидатов в мэры Киева составит немного более 460 тыс. грн. Тем не менее в данном проекте закона остается тот же недостаток, что и в действующем Избирательном кодексе - он привязывает размер залога на местных выборах к количеству избирателей. Фактически в Избирательном кодексе существуют две системы определения размера залога. Одна - для выборов президента и депутатов Верховной Рады, которая не привязана к количеству избирателей. И вторая, регламентирующая залог для кандидатов на местных выборах в зависимости от их количества.То есть, существующая система противоречит упомянутому выше решению Конституционного суда

Подытоживая, можно сказать, что, внося изменения в Избирательный кодекс, власть преследует несколько целей. Во-первых, убрать конкурентов в лице самовыдвиженцев в большинстве значимых в электоральном плане городов, одновременно предлагая представителям влиятельной местной элиты баллотироваться от партии власти.

Во-вторых, очистить электоральное поле от партий-лилипутов, созданных местными "феодалами" для прохождения, например, в конкретный облсовет. То есть, партия, условно говоря, "За конкретные дела" олигархов Герег, "Новые лица" экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка или, скажем, Партия венгров Закарпатья, при таких изменениях законодательства смогут выдвигать кандидатов только в связке с большими партиями, либо просто растворившись в них. Другими словами, выдвигать кандидатов в двух третях областей смогут только всеукраинские партии, что делает представителей местных элит значительно менее самостоятельными и в значительной мере нивелирует местное самоуправление, делая его сильно зависимым от центральной власти.

В-третьих, сэкономить на выдвижении кандидатов в мэры городов и регистрации списков партий, таким образом облегчив жизнь и другим крупным политическим игрокам, а особенно - их олигархическим спонсорам.