Зеленский подписал закон об администрировании налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (№1209-1).

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что закон подписан, и уточняется, что 24 февраля документ был возвращен с подписью от Президента.

Закон предусматривает внедрение ответственности за штрафы или ущерб, причиненный налогоплательщику в случае нарушения его прав. Документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом.

Так, совершенствуется электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.

Также вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины. Законом уточнен порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и изменен размер санкций за нарушение требований закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Кроме того, уточнена формула расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которого у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации в соответствии с законом «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

Приняты изменения в закон «О судебном сборе» относительно максимальной величины ставки судебного сбора в случае подачи в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Внедрено лицензирование как производства жидкостей, используемых в электронных сигаретах, так и на розничной торговле ими.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла данный закон 16 января 2020 года.