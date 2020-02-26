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Зеленский подписал закон об администрировании налогов
17:20 26.02.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (№1209-1).
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Так, в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что закон подписан, и уточняется, что 24 февраля документ был возвращен с подписью от Президента.
Закон предусматривает внедрение ответственности за штрафы или ущерб, причиненный налогоплательщику в случае нарушения его прав. Документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом.
Так, совершенствуется электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.
Также вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины. Законом уточнен порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и изменен размер санкций за нарушение требований закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Кроме того, уточнена формула расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которого у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации в соответствии с законом «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».
Приняты изменения в закон «О судебном сборе» относительно максимальной величины ставки судебного сбора в случае подачи в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.
Внедрено лицензирование как производства жидкостей, используемых в электронных сигаретах, так и на розничной торговле ими.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла данный закон 16 января 2020 года.
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