За весь дом в ответе. Почему украинцы будут получать «космические» платежки за тепло

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За весь дом в ответе. Почему украинцы будут получать «космические» платежки за тепло

 Александр СУКОВ / Деловая столица

Киевлянке насчитали почти 53 тыс. грн за месяц за отопление, и в нынешнем законодательном поле это может быть далеко не последний случай.

На выходных жительница Киева Светлана Терещенко разместила на своей странице в Facebook фотографию платежки, согласно которой ей начислили по итогам января 53 тыс. грн за отопление 4-комнатной квартиры. По ее словам, это в 26 раз больше потребленного.

24 февраля компания "Киевтеплоэнерго", обеспечивающая теплом жителей столицы, подтвердили, что это не ошибка, уточнив что речь идет о 52,9 тыс. грн и квартире на 127,3 кв. м по улице Е. Сверстюка, 52-В. Коммунальщики объясняют логику начисления такой фантастической суммы просто: в этом доме есть общедомовой счетчик тепла, а квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками учета потребляемой тепловой энергии. Все квартиры, за исключением одной - именно той, которой и выставили этот астрономический счет. Поэтому собственница злополучной квартиры, согласно действующим нормативным документам, должна оплатить разницу между показателями общедомового счетчика тепла и суммой показаний квартирных счетчиков с учетом норм оплаты обогрева мест общего пользования. "Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков. А разница, которая образовывается между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, насчитывается жителям без индивидуального счетчика", - поясняет "Киевтеплоэнерго".

Компания настаивает, что с точки зрения законодательства счет выставлен корректно и ссылается на постановление Кабинета Министров "Об утверждении Правил предоставления услуг централизованного отопления, поставки холодной и горячей воды и водоотвода..." №630 от 21 июля 2005 г. Хотя при этом "Киевтеплоэнерго" признает, что такой огромный счет противоречит логике справедливых начислений стоимости услуг для клиентов.

Сама собственница квартиры, получившая "космическую" платежку, Елена Тищенко рассказала журналистам, что счетчик есть, но он не опломбирован. Она также указала, что большие платежки получает не впервые - за ноябрь счет за тепло составил 12,2 тыс. грн, за декабрь - 24 тыс. грн. Почему она за три месяца не урегулировала проблему с поверкой счетчика и его опломбированием, женщина не объяснила. "Суммарно я пострадала на 90 тыс. грн. Я буду обращаться в полицию", - заявила она, считая, что здесь есть признаки мошенничества. Пострадавшая собственница 4-комнатной квартиры будет добиваться и компенсации морального ущерба.

"Киевтеплоэнерго" обещает пересчитать платежки для пострадавшей владелицы 4-комнатной квартиры и будет просить министерство прописать методику расчета платежей для домов, в которых более 70% квартир оборудованы квартирными счетчиками тепла.

Можно ли судиться

Олег Горецкий, управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и Партнеры", отметил, что постановлением Кабмина №630 предусмотрено следующее правило платы за тепло: если в многоквартирном жилом доме установлен домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов в квартирах есть счетчики тепла, то собственники таких квартир (без счетчиков) оплачивают полученное тепло по показаниям домового счетчика пропорционально площади своей квартиры. Но при этом постановление Кабмина не имеет более никаких формул расчета пропорциональности площади квартиры и показаний домового счетчика тепла при таких исходных данных.

Недавно в правовом поле появилась конкретика. В случае, когда есть домовой счетчик и отсутствует квартирный, следует применять правила, установленные документом "Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг", утвержденным приказом Минрегионрозвития от 22 ноября 2018 г. №315. Этой методикой предусмотрен порядок расчета между жильцами многоквартирного жилого дома объемов полученного ими тепла в ситуации, когда у одних жильцов есть счетчики тепла, а у других нет (но при этом имеется общедомовой счетчик).

Олег Попенко, советник заместителя мэра Киева, рассказал "ДС", что, согласно букве закона, счет действительно выставлен корректно, но если следовать духу закона - то нет. Он также ссылается на методику, утвержденную Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Однако, по мнению Попенко, согласно этой методике на все квартиры, оборудованные счетчиками тепла, расписывается 10% от общего объема потребления тепла (которое определяется по общедомовому счетчику) в качестве оплаты за обогрев мест общего пользования, а остальное, получается, должны оплачивать те, у кого нет квартирного счетчика тепла. "Сделано все по методике, и претензий к "Киевтеплоэнерго" здесь нет. Но есть же еще и здравый смысл", - сказал он.

По словам Олега Горецкого, даже если "Киевтеплоэнерго" приняло во внимание положения методики, стоит все равно обратится в эту организацию с целью проверки правильности расчета. "В случае его неправильности - обращаемся в суд. В рамках судебного дела у сторон, в нашем случае истца, есть право инициировать проведение судебной экспертизы, которая определит правильность расчетов", - сказал он.

В свою очередь Олег Попенко считает, что в этой ситуации есть и часть вины самих жителей этого дома. Дело в том, что раньше в нем было пять квартир, в которых были неповеренные счетчики тепла (т.е. их показания не принимались в расчет, - "ДС") и поэтому все неучтенные гигакалории расписывались на эти пять квартир. Однако сейчас, как сообщает "Киевтеплоэнерго", без поверенного счетчика осталась лишь одна квартира, поэтому все неучтенные гигакалории "повесили" на нее.

В конце концов представитель "Киевтеплоєнерго" встретился с пострадавшей владелицей квартиры для урегулирования проблемы. "Распределение (счетов, - "ДС") в определенном объеме выполнено корректно с точки зрения действующего законодательства", - сказал директор компании "Энергосбыт" Константин Лопатин. Однако по итогам переговоров было принято решение распределить выставленный астрономический счет за тепло между всеми жителями дома. По его словам, этой проблемы можно было бы избежать с самого начала, если бы владелица квартиры Елена Тищенко вовремя опломбировала счетчик. Лопатин говорит, что "потерянные" гигакалории, которые сейчас "повесили" на нее, нужно распределить между всеми жителями дома, сообщает СТБ.

Нужно менять букву

"Киевтеплоэнерго" признает коллизию в методике начисления платы за отопление, "когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и места общего пользования ложится на потребителей без индивидуальных счетчиков". Однако этой коллизии, по мнению Олега Горецкого, можно избежать, если при составлении платежек учитывать и иные требования законодательства. Вместе с тем, в постановление Кабмина следовало бы включить раздел, который прямо бы указывал организациям, которые предоставляют коммунальные услуги, как рассчитывать стоимость тепловой энергии, когда в доме есть домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов есть квартирные счетчики.

А по мнению Попенко, в корректировке нуждается не только методика, по которой насчитан такой астрономический счет за тепло, но и законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Например, в законодательстве нужно прописать обязательство устанавливать только счетчики, которые самостоятельно передают показания, без вмешательства человека. В противном случае складываются ситуации, когда владельцы квартир, не передавая показаний, получают нулевые квитанции и не платят за тепло, а потребленные калории расписываются на других жильцов.

Пока же действует упомянутая выше методика, ситуации, подобные истории с Еленой Тищенко, будут во множестве повторяться по всей стране - в каждом доме, где есть квартиры как со счетчиками, так и без счетчиков учета потребляемой тепловой энергии. По состоянию на сегодня потери на дом распределяются только между квартирами без счетчиков. Справедливо это или нет - для многих оценка будет зависеть именно от наличия или отсутствия счетчика у них самих. Но далеко не в каждую квартиру придет начальник ТКЭ решать вопрос "по справедливости". Пока единственный выход для владельцев квартир без счетчиков - обзавестись этим девайсом хотя бы к началу нового отопительного сезона. Тогда, в лучшем случае, они вовсе не будут платить за домовые потери тепла, а в худшем - эта сумма будет распределена на все квартиры (если во всех будут установлены счетчики).

 

ПО РУБРИКАМ

17:17 Технический провайдер IT Solutions получил статус оператора услуг платёжной инфраструктуры

16:58 Депозитные ставки для физлиц 26.02.20

15:46 Против главы правления "Приватбанка" открыли 6 уголовных расследований

15:18 Доллар заметно растет к иене 26 февраля, евро восстанавливается к доллару

12:36 За январь в неплатежеспособные банки поступило почти вдвое больше средств

12:26 Справочный курс гривны 26 февраля понижен на 12,8 коп до уровня 24,6558 грн/$1

11:59 Биржи АТР 26 февраля снизились в пределах 2,7% на рисках коронавируса для экономики

11:14 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.02.20

11:09 Остаток средств на корсчетах банков 26.02.20

11:00 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.02.20

09:55 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 25.02.20

08:41 Золото 26 февраля продолжает коррекционно дешеветь

08:35 НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины

07:30 Биржи США 25 февраля закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

25.02 Минфин предложил инвесторам четыре вида ОВГЗ и привлек 1,6 млрд грн

• дальше…

18:49 Промпроизводство в Украине в январе-2020 снизилось на 5,1% к январю-2019

17:35 Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта в отношении оконно-дверной фурнитуры из Турции

17:30 Украина вводит 50% пошлины на импорт стальной продукции из России

17:25 Гончарук поручил новому главе Фискальной службы сменить руководство всех региональных подразделений

17:20 Зеленский подписал закон об администрировании налогов

15:34 «Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленности почти на 15% в марте

15:31 Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

13:14 Цена нефти 26 февраля перешла к снижению на ожидании большего влияния коронавируса на спрос

13:02 За весь дом в ответе. Почему украинцы будут получать «космические» платежки за тепло

12:45 Капитальные инвестиции в агросектор Украины сократились на 16%

• дальше…

12:21 Конституционный суд ФРГ разрешил эвтаназию

11:44 Между популистом и «друзьями Путина»: чем важны для Украины выборы в Словакии

07:50 13 свидетелей по делу MH17 останутся засекреченными

07:44 Трамп продлил на год санкции в отношении РФ из-за ситуации с Украиной

25.02 В Армении судят двух экс-президентов: как и почему это происходит

25.02 Россия впервые за восемь лет назначила торгпреда в Украине

25.02 Минск и Москва договорились о компенсациях за грязную нефть

25.02 Беларусь решила импортировать нефть через Украину

25.02 Трамп не считает, что коронавирус станет серьезной проблемой

25.02 Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов

25.02 Офшорная ветроэнергетика может практически полностью обеспечить Китай электроэнергией

25.02 Российские суда пойдут с молотка в Испании

24.02 Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы

24.02 В Турции выросли потери в Сирии в результате атаки поддерживаемых Россией сил

24.02 В Туркмении вводят должность для экс-президентов

• дальше…

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

• дальше…

18:34 Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету

18:21 Захочет ли Тигипко возглавить Кабмин при Зеленском

17:52 Наступление в провинции. Зачем «слуги народа» решили уничтожить региональные партии

15:31 Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

11:52 Зачем Зеленскому премьер Тигипко

09:26 Хитрость под видом экономии. Зачем «слугам» ликвидировать Пенсионный фонд

08:55 Доверие и Тигипко: Сможет ли Разумков бросить вызов Зеленскому

08:13 Елена Зеркаль: Мы должны наконец понять, что началась другая эра отношений с Россией

25.02 «Какая это нафиг реформа»: Когда Зеленский уволит министра Скалецкую

25.02 Расплата за обман. Почему рейтинги Зеленского и его партии падают друг за другом

25.02 Решение ЕСПЧ по люстрации украинских чиновников вступило в силу

25.02 Двойной провал. Как конституционные судьи отобрали у Зеленского Верховный Суд

25.02 «Слугу народа» на выборах в Раду готовы поддержать 21,7% украинцев, ОПЗЖ 8,7%, «Евросолидарность» 6%, «Батькивщину» 5% - соцопрос КМИС

25.02 Между двумя олигархами: Как Ахметов становится столпом власти Зеленского

24.02 Коронавирус и сланцевый газ: Кто и для чего качает регионы перед выборами

• дальше…

15:53 Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года

15:44 Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows

12:17 Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров

09:59 Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10

09:15 Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан

08:48 SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс

08:35 НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины

08:28 Власти Евросоюза требуют вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

25.02 Samsung представила нового монстра автономности

25.02 Volkswagen выпустит электрический спорткар с инновационной батареей

25.02 Еврокомиссия рекомендует своим сотрудникам переходить на защищенный мессенджер Signal

25.02 Amazon открыла полноценный супермаркет без касс

25.02 Главный конкурент Xiaomi Mi 10. Мощные флагманы iQOO 3 и iQOO 3 5G представлены официально

25.02 Представлен Huawei MatePad Pro — первый планшет с беспроводной зарядкой

25.02 Агентство Consumer Reports опубликовало рейтинг ведущих автомобильных марок

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно