За весь дом в ответе. Почему украинцы будут получать «космические» платежки за тепло

Александр СУКОВ / Деловая столица

Киевлянке насчитали почти 53 тыс. грн за месяц за отопление, и в нынешнем законодательном поле это может быть далеко не последний случай.

На выходных жительница Киева Светлана Терещенко разместила на своей странице в Facebook фотографию платежки, согласно которой ей начислили по итогам января 53 тыс. грн за отопление 4-комнатной квартиры. По ее словам, это в 26 раз больше потребленного.

24 февраля компания "Киевтеплоэнерго", обеспечивающая теплом жителей столицы, подтвердили, что это не ошибка, уточнив что речь идет о 52,9 тыс. грн и квартире на 127,3 кв. м по улице Е. Сверстюка, 52-В. Коммунальщики объясняют логику начисления такой фантастической суммы просто: в этом доме есть общедомовой счетчик тепла, а квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками учета потребляемой тепловой энергии. Все квартиры, за исключением одной - именно той, которой и выставили этот астрономический счет. Поэтому собственница злополучной квартиры, согласно действующим нормативным документам, должна оплатить разницу между показателями общедомового счетчика тепла и суммой показаний квартирных счетчиков с учетом норм оплаты обогрева мест общего пользования. "Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков. А разница, которая образовывается между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, насчитывается жителям без индивидуального счетчика", - поясняет "Киевтеплоэнерго".

Компания настаивает, что с точки зрения законодательства счет выставлен корректно и ссылается на постановление Кабинета Министров "Об утверждении Правил предоставления услуг централизованного отопления, поставки холодной и горячей воды и водоотвода..." №630 от 21 июля 2005 г. Хотя при этом "Киевтеплоэнерго" признает, что такой огромный счет противоречит логике справедливых начислений стоимости услуг для клиентов.

Сама собственница квартиры, получившая "космическую" платежку, Елена Тищенко рассказала журналистам, что счетчик есть, но он не опломбирован. Она также указала, что большие платежки получает не впервые - за ноябрь счет за тепло составил 12,2 тыс. грн, за декабрь - 24 тыс. грн. Почему она за три месяца не урегулировала проблему с поверкой счетчика и его опломбированием, женщина не объяснила. "Суммарно я пострадала на 90 тыс. грн. Я буду обращаться в полицию", - заявила она, считая, что здесь есть признаки мошенничества. Пострадавшая собственница 4-комнатной квартиры будет добиваться и компенсации морального ущерба.

"Киевтеплоэнерго" обещает пересчитать платежки для пострадавшей владелицы 4-комнатной квартиры и будет просить министерство прописать методику расчета платежей для домов, в которых более 70% квартир оборудованы квартирными счетчиками тепла.

Можно ли судиться

Олег Горецкий, управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и Партнеры", отметил, что постановлением Кабмина №630 предусмотрено следующее правило платы за тепло: если в многоквартирном жилом доме установлен домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов в квартирах есть счетчики тепла, то собственники таких квартир (без счетчиков) оплачивают полученное тепло по показаниям домового счетчика пропорционально площади своей квартиры. Но при этом постановление Кабмина не имеет более никаких формул расчета пропорциональности площади квартиры и показаний домового счетчика тепла при таких исходных данных.

Недавно в правовом поле появилась конкретика. В случае, когда есть домовой счетчик и отсутствует квартирный, следует применять правила, установленные документом "Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг", утвержденным приказом Минрегионрозвития от 22 ноября 2018 г. №315. Этой методикой предусмотрен порядок расчета между жильцами многоквартирного жилого дома объемов полученного ими тепла в ситуации, когда у одних жильцов есть счетчики тепла, а у других нет (но при этом имеется общедомовой счетчик).

Олег Попенко, советник заместителя мэра Киева, рассказал "ДС", что, согласно букве закона, счет действительно выставлен корректно, но если следовать духу закона - то нет. Он также ссылается на методику, утвержденную Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Однако, по мнению Попенко, согласно этой методике на все квартиры, оборудованные счетчиками тепла, расписывается 10% от общего объема потребления тепла (которое определяется по общедомовому счетчику) в качестве оплаты за обогрев мест общего пользования, а остальное, получается, должны оплачивать те, у кого нет квартирного счетчика тепла. "Сделано все по методике, и претензий к "Киевтеплоэнерго" здесь нет. Но есть же еще и здравый смысл", - сказал он.

По словам Олега Горецкого, даже если "Киевтеплоэнерго" приняло во внимание положения методики, стоит все равно обратится в эту организацию с целью проверки правильности расчета. "В случае его неправильности - обращаемся в суд. В рамках судебного дела у сторон, в нашем случае истца, есть право инициировать проведение судебной экспертизы, которая определит правильность расчетов", - сказал он.

В свою очередь Олег Попенко считает, что в этой ситуации есть и часть вины самих жителей этого дома. Дело в том, что раньше в нем было пять квартир, в которых были неповеренные счетчики тепла (т.е. их показания не принимались в расчет, - "ДС") и поэтому все неучтенные гигакалории расписывались на эти пять квартир. Однако сейчас, как сообщает "Киевтеплоэнерго", без поверенного счетчика осталась лишь одна квартира, поэтому все неучтенные гигакалории "повесили" на нее.

В конце концов представитель "Киевтеплоєнерго" встретился с пострадавшей владелицей квартиры для урегулирования проблемы. "Распределение (счетов, - "ДС") в определенном объеме выполнено корректно с точки зрения действующего законодательства", - сказал директор компании "Энергосбыт" Константин Лопатин. Однако по итогам переговоров было принято решение распределить выставленный астрономический счет за тепло между всеми жителями дома. По его словам, этой проблемы можно было бы избежать с самого начала, если бы владелица квартиры Елена Тищенко вовремя опломбировала счетчик. Лопатин говорит, что "потерянные" гигакалории, которые сейчас "повесили" на нее, нужно распределить между всеми жителями дома, сообщает СТБ.

Нужно менять букву

"Киевтеплоэнерго" признает коллизию в методике начисления платы за отопление, "когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и места общего пользования ложится на потребителей без индивидуальных счетчиков". Однако этой коллизии, по мнению Олега Горецкого, можно избежать, если при составлении платежек учитывать и иные требования законодательства. Вместе с тем, в постановление Кабмина следовало бы включить раздел, который прямо бы указывал организациям, которые предоставляют коммунальные услуги, как рассчитывать стоимость тепловой энергии, когда в доме есть домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов есть квартирные счетчики.

А по мнению Попенко, в корректировке нуждается не только методика, по которой насчитан такой астрономический счет за тепло, но и законы "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Например, в законодательстве нужно прописать обязательство устанавливать только счетчики, которые самостоятельно передают показания, без вмешательства человека. В противном случае складываются ситуации, когда владельцы квартир, не передавая показаний, получают нулевые квитанции и не платят за тепло, а потребленные калории расписываются на других жильцов.

Пока же действует упомянутая выше методика, ситуации, подобные истории с Еленой Тищенко, будут во множестве повторяться по всей стране - в каждом доме, где есть квартиры как со счетчиками, так и без счетчиков учета потребляемой тепловой энергии. По состоянию на сегодня потери на дом распределяются только между квартирами без счетчиков. Справедливо это или нет - для многих оценка будет зависеть именно от наличия или отсутствия счетчика у них самих. Но далеко не в каждую квартиру придет начальник ТКЭ решать вопрос "по справедливости". Пока единственный выход для владельцев квартир без счетчиков - обзавестись этим девайсом хотя бы к началу нового отопительного сезона. Тогда, в лучшем случае, они вовсе не будут платить за домовые потери тепла, а в худшем - эта сумма будет распределена на все квартиры (если во всех будут установлены счетчики).