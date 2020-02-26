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Зачем Зеленскому премьер Тигипко
11:52 26.02.2020 |
Похоже на то, что правительство Гончарука дорабатывает. Миссия МВФ, которая работает в Украине, должна стать последним штрихом в его биографии премьера. Источники Kyiv Post и LB.ua называют новым главой правительства кадра времен Януковича - Сергея Тигипко. Бывшего советника премьера Тимошенко, лидера "Сильной Украины", автора непопулярной пенсионной реформы, закона о декриминализации экономических преступлений, вице-премьера, заместителя председателя Партии регионов и кандидата в президенты 2014.
Тигипко, в отличие от Гончарука, точно не является профаном в экономике. А на фоне колоссального недоверия украинцев к правительству и лично Гончаруку, а также дефицита бюджета, уже даже Зеленский где-то для себя решение проститься с премьером принял. Ибо проколы правительства в экономической части, история с Новыми Санжарами и другие зашквары бьют лично по президенту. Но зачем Зеленскому Тигипко? Нужно понимать, что на должность премьера, по слухам, рассчитывал и Хорошковский. Но остановились, похоже, на менее токсичной фигуре. Хотя Хорошковский будет вице-премьром. Тигипко может быть популярен у электората Юга и Востока. Также Тигипко - прекрасный громоотвод для непопулярных решений. Потому что если от Гончарука ожидали снижения тарифов, потому что он это сам обещал, и очень злились, когда обещания оказались ложью, то от Тигипко не будут ожидать ничего. Перед местными выборами Зеленскому и "Слуге народа" голоса Юга и Востока нужны, как никогда. Вопрос лишь в том, будет ли Тигипко самостоятельным, дадут ли ему возможность принимать решения.
Но назначение Тигипко будет стоить Зеленскому рейтинга части украинцев, которые выступают против кадров времен Януковича у власти. Также вызывает вопрос тот момент, как быть с люстрацией, под которую должен попадать Тигипко. И каким будет наше дальнейшее сотрудничество с МВФ, где заинтересованы в собственных министрах и удобном премьере. Правительство Гончарука вполне устраивает западных партнеров, даже несмотря на откровенно провальную политику. Тигипко же вполне понятен России. Очевидно, что ситуация в экономике настолько плоха, что Зеленскому не остается ничего, кроме кризисного менеджера по непопулярным решениям.
У Гончарука есть иммунитет - он должен уйти сам. Его политическая карьера на этой ноте завершится. А Зеленский в головах многих превратится в нового Януковича. Оппозиция же получит прекрасный объект для критики власти.
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