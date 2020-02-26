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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хитрость под видом экономии. Зачем «слугам» ликвидировать Пенсионный фонд

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

"Слуги народа" предлагают ликвидировать Пенсионный фонд, а его функции передать другим государственным ведомствам. Как это улучшит жизнь украинских пенсионеров - пока непонятно.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в недавнем интервью озвучила идею ликвидировать в Украине Пенсионный фонд. Отвечая на замечание журналиста о том, что сегодня ПФ страдает от нехватки средств, она ответила: "Ну, знаете, дефицит - это не страдание. Он в случае необходимости закрывается госбюджетом. Страдания могут быть только у людей, когда они несвоевременно получают пенсию. Тем не менее, задача менеджмента Пенсионного фонда - качественно организовывать рабочий процесс и заботиться о собственной ликвидности. Мы со своей стороны думаем о возможной перезагрузке формы существования ПФ". По мнению Третьяковой, одним из вариантов может стать ликвидация фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Либо преобразование ПФ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство.

Последний вариант, надо отметить, мог бы стать основой для постепенного перехода от солидарной пенсионной системы к накопительной, с использованием механизмов страхования. Однако пока никто не может сказать, как именно передача функций ПФ другим структурам (Минфину или Казначейству) скажется на получателях. Чтобы что-либо изменилось в пенсионных выплатах (суммах, графиках), нужна реформа страховой системы или прямое указание, скажем, поднять пенсии.

"Само по себе это предложение нейтрально, его надо рассматривать в контексте тех реформ, которые проводятся. Это может быть элементом системной пенсионной реформы, а может - банальной экономией денег на пенсионерах, - сказал в комментарии "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. - Если мы говорим о реформе, то действительно Пенсионный фонд, дотируемый из бюджета, уже давно утратил свое функциональное значение. И вообще, в той демографической ситуации, в которой находится Украина, солидарная пенсионная система является потенциальным банкротом. В рамках запуска накопительной системы - да, Пенсионный фонд ликвидируется, пенсии называются "минимальным социальным стандартом" и выплачиваются напрямую из госбюджета, что позволяет экономить на административных расходах".

Но при такой реформе должна быть пересмотрена ставка единого социального взноса (ЕСВ) - она как бы расщепляется. Вводится некий специальный налог, который идет в бюджет, чтобы выплачивать упомянутый социальный стандарт, и отдельно - налог для накопительной социальной системы.

Судя по реакции в соцсетях, идея ликвидировать ПФ некоторым нравится: все равно ведомство субсидируется из бюджета, так зачем напрасно туда-сюда деньги гонять. Однако далеко не все эксперты согласны с таким подходом - есть и те, кто считает Пенсионный фонд незаменимым.

"Идея ликвидировать ПФ - неадекватна настолько же, насколько неадекватны те, кто ее выдвинул. Если это называется социальной политикой, то у меня другое впечатление: это ликвидация социальной политики. Под любым предлогом, исключительно с целью сократить государственные расходы на пенсионеров, похоронить социальную политику. Вместе с людьми, которые получают помощь от государства, - сказал "ДС" экс-министр социальной политики Андрей Рева. - Напомню, что доходы ПФУ состоят из двух частей: госдотация и собственные доходы (поступления от ЕСВ). В 2019-м дотация составила 193,1 млрд грн, собственные доходы ПФУ - 241,7 млрд. То есть нельзя говорить о том, что Пенсионный фонд висит гирей на шее у государства".

По словам экс-министра, механизм тут простой: растут зарплаты у людей - растут отчисления в ПФ - растут пенсии, но власти заморозили зарплаты, в том числе минимальные, - и теперь фонд не наполняется должным образом. Вот законодатели и придумывают разные схемы.

"Хотят заморозить пенсии и передать функцию их выплат Минфину! Как вы думаете, в каком тысячелетии Минфин скажет, что у него есть деньги на индексацию пенсий? Сейчас есть законные механизмы, которые обязывают делать индексацию пенсий, и этим занимается именно ПФ", - говорит Андрей Рева.

Подчеркнем еще один факт. Даже если функции ПФ передать, к примеру, Минфину, то все равно их нужно выполнять: в ведомстве придется создать специальный департамент, который и будет заниматься всей административкой. А это немалый объем работы в стране, где свыше 11 млн пенсионеров. Так что замена одной структуры на другую вряд ли даст ощутимый финансовый эффект.

В правительстве пока никак не прокомментировали инициативу по ликвидации ПФ, но понятно, что и там недовольны сложившимся положением вещей. Одно из свидетельств этого - озвученные премьер-министром Алексеем Гончаруком планы провести в 2020 г. международный аудит Пенсионного фонда, "чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов".

"Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов", - сказал Гончарук 25 февраля.

Премьер-министр согласен, что требуется комплексная фискальная реформа, но проводить ее надо очень взвешенно и не торопясь. "Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский заявил, что в Украине, по его мнению, сейчас не время повышать пенсии. "Мы все хотим повышения шахтерам, учителям, медикам... мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она, может, не в разы росла, но она начнет расти", - сказал он.

В свою очередь министр социальной политики Юлия Соколовская 2 февраля заявила, что накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет. "В краткосрочной перспективе - вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще, исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - считает Соколовская.

Пока не ясно, оформится ли инициатива Галины Третьяковой в конкретный законопроект. Это сейчас представляется не слишком вероятным. Но общая тенденция "резать социалку" в исполнении "слуг народа" просматривается все более явно.
 

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