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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доверие и Тигипко: Сможет ли Разумков бросить вызов Зеленскому

08:55 26.02.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Только трем лицам, которых социологи из Центра Разумкова внесли в свой опросник, граждане доверяют больше, чем не доверяют. Вместе с Зеленским и Сенцовым в тройке несколько неожиданно оказался Дмитрий Разумков.

Почему неожиданно? Согласно этому же опросу, в феврале Верховной Раде, спикером которой является господин Дмитрий, доверяют лишь 28% (в сентябре доверяли 57%). А деятельность "Слуги народа", политсилы, которая делегировала Разумкова на нынешнюю его должность, сейчас положительно оценивают 34% (в сентябре таких было 50%). На фоне падения доверия к парламенту и монобольшинству 45% доверия к председателю ВР - очень интересный показатель. Правда, тех, кто не доверяет, 43%. Но по сравнению с другими известными политиками, включенными в опросник, это очень хороший показатель.

Напомним, Петру Порошенко не доверяют 80% опрошенных, Виктору Медведчуку - 75,5%, Арсену Авакову - 74%, Юлии Тимошенко - 71%, Юрию Бойко - 70%, Алексею Гончаруку - 63%, Святославу Вакарчуку - 62%. Наивысший уровень доверия к президенту - доверие к нему сейчас - 52%, недоверие - 39%, и Олегу Сенцову, бывшему узнику Кремля, вокруг которого, очевидно, планируют развернуть масштабный политический проект (ему доверяют 39%, не доверяют 33%).

Конечно, рейтинг Разумкова еще может снизиться, если уровень доверия к Верховной Раде будет продолжать падать. Впрочем, точно так же его рейтинг может и стабилизироваться. То же, что есть на сегодняшний день, можно объяснить несколькими факторами. Первый - рядовой избиратель, который голосовал за "слуг", не знал и не хотел знать о кандидатах от этой партии и о ее мажоритарщиках, потому голосовал опять же за Зеленского. И, действительно, разве же может тот привести к власти плохих парней, которые переписываются с проститутками, занимаются "решаловом" прямо в сессионном зале или советуют украинцам расплачиваться за коммуналку собаками? А Разумкова этот избиратель хорошо запомнил еще по президентской кампании, то есть, он ассоциируется у них не со "слугами" и их зашкварами, а с Зеленским.

Второй фактор - чисто визуальный, на контрасте с предшественником Разумкова в спикерском кресле. "95 Квартал" позволял себе шутки над Андреем Парубием в стиле, который в нормальных странах вызвал бы не смех, а отвращение у общества. Но у нас другое общество. Над Разумковым не шутят, наоборот, его показывают не по годам рассудительным, он хорошо говорит, одним словом - образцовый спикер.

Третий фактор - председателя Верховной Рады пока не ассоциируют с проблемами, которые возникают в монобольшинстве. Похоже, в общественном сознании эти проблемы связывают либо с отдельными "брагарами", либо с главой парламентских "слуг" Давидом Арахамией, который играет роль громоотвода, принимая на себя весь негатив. Да и, честно говоря, добавляет его. А Разумков пребывает словно над схваткой. По крайней мере, складывается впечатление, что избиратели думают в этом русле. И пока они будут думать именно так, рейтингу молодого спикера пике не грозит.

Уровень доверия граждан к Дмитрию Разумкову делает его перспективной фигурой. Как для Банковой, так и для третьих сил. Олигархических. Если верить Зеленскому, что на второй президентский срок он не пойдет, то уже через год-два президенту придется задуматься над тем, кто продолжит его дело. И заодно - обеспечит ему спокойствие и непреследования после ухода от власти. В окружении Зеленского пока таких людей не видно. Может ли таким человеком стать Разумков? Скорее нет, чем да. Он - не из "кварталовской" тусовки, в Зе-команде появился во время кампании и хорошо зарекомендовал себя. Но вряд ли спикера в президентском окружении могут назвать "своим по нутру". Видимо, это понимает и сам Разумков. Особенно после якобы конфликта между ним и президентом, который, по источникам, произошел во время обсуждения процедуры принятия закона об обороте земли. Глава государства якобы настаивал на турборежиме, а спикер - в прохождении этого документа согласно всем регламентным требованиям. Выбрали второй вариант, и теперь парламент обречен на рутинное голосование за все поправки, пока они не иссякнут. Кто в этой ситуации прав? С одной стороны, длительная процедура притормозила получение Украиной транша МВФ (кредиторы требуют обезопасить страну от возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам, а пока ВР ковыряется в земле, к этому законопроекту приступить не могут). С другой - даже мельчайшее нарушение процедуры дает оппонентам земельной реформы основания обжаловать решение Верховной Рады в КСУ.

Поговаривают, что на Банковой после этой истории заподозрили спикера в излишней самостоятельности. Все же понимают, что в случае малейшей фронды, монобольшинство способно заменить Разумкова на более послушного парня. К примеру того, который сидит рядом с ним. И тогда, как говорится, ты никто, и звать тебя никак. Однако вполне может случиться так, что обстоятельства изменятся. Как в пользу спикера, так и против него.

Сначала о плохом. Монобольшинство довольно нестабильно, и чем дальше, тем ситуация в сессионном зале будет все больше зависеть от руководства парламента. Ключевыми здесь могут стать голосование за изменения к Конституции относительно децентрализации или анонсированные законопроекты о народовластии. Их провал способен поставить под сомнение спикерскую карьеру Разумкова. А поскольку реального влияния на голосование "слуг" он не имеет, этот провал может стать еще и попыткой Банковой избавиться от рейтингового (а, значит, потенциально опасного) председателя парламента.

Теперь о хорошем. Господин Разумков сейчас еще не готов к самостоятельной политической игре. Рейтинг рейтингом, но нынешний уровень доверия к нему напрямую связан с Зеленским. И говорят, что судьбой молодого руководителя парламента уже активно интересуются отдельные группы влияния, которые не против задействовать его в серьезном политическом проекте. Эти группы влияния - с "бело-голубым" прошлым. Напомним, что в биографии председателя ВР от "слуг" было сотрудничество с партией Януковича. То есть, экс-"регионалы" считают его в чем-то своим. Сейчас лезть в какие-то политические проекты Разумкову смысла нет. Слишком рискованно. Но стены на Грушевского, 5 видели многое. В том числе - переформатирование большинства и войны против роспуска парламента.

Может ли такое произойти с нынешним большинством? Вернемся к тому, с чего начали - к соцопросу Центра, названного именем отца нынешнего спикера ВР. В опросе есть пункт "По Вашему мнению, то, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше положительных или больше отрицательных последствий для страны?". В сентябре 58% опрошенных видели в монобольшинстве позитив, в феврале таких - 22,8%. В то же время, негативное отношение к коалиции из одной политсилы в сентябре выразили 11,4%, а сейчас - 36,3%.

Разочарование в парламенте - нормальное явление для украинцев. Так было всегда. Но когда уровень недоверия к парламентариям снизится до минимума, Банковой придется что-то делать - или мириться с этим, рискуя рейтингом президента, или идти на перезагрузку парламента. Который, и это уже бывало в нашей истории, способен постоять за себя в шкурных ситуациях. Можно вспомнить, сколько времени депутаты воевали против указов Ющенко о роспуске Рады. В такие моменты позиция председателя ВР очень важна. Но лишь тогда, когда эта фигура является самостоятельным игроком, готовым сыграть в политическую рулетку.

Напоследок хочется добавить, что, по информации СМИ, Зеленский якобы рассматривает в качестве замены Гончаруку в кресле премьера Сергея Тигипко. Дмитрий Разумков в свое время был с ним очень близок.

В 2010 Разумков официально вышел из "Партии регионов" и стал членом предвыборного штаба кандидата в президенты Тигипко. В это же время он возглавил киевскую организацию партии Тигипко "Сильная Украина".

На президентских выборах Тигипко набрал 13,6% голосов в первом туре и занял третье место, уступив Януковичу и Юлии Тимошенко. О Разумкове у Тигипко говорили только хорошее.

Не исключено, что в случае возвращение Тигипко в большую политику, Разумков от этого может только выиграть.
 

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