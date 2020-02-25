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АНАЛИТИКА

«Какая это нафиг реформа»: Когда Зеленский уволит министра Скалецкую

18:07 25.02.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Президент создал рабочую группу, которая до 1 марта должна проанализировать ход медицинской реформы. О таком аудите почетный президент клиники "Борис", главный человек по вопросам медицины в окружении Зеленского, говорит еще с лета. Что будут означать эти события?

В отсутствие руководителя министерства Зоряны Скалецкой, которая сейчас пребывает в Новых Санжарах, где в обсервации находятся украинцы, вернувшиеся из Китая, работу группы возглавил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, бывший владелец частной клиники "Борис" Михаил Радуцкий. Вместе с ним медреформу будут анализировать известные врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко и представители ряда медицинских учреждений.

В частности, на группу возложена задача предоставить анализ программы медицинских гарантий для первичной помощи и ответить на вопрос, готова ли национальная система здравоохранения к реализации этих гарантий для других видов медпомощи.

Напомним, за годы независимости Украины была совершена 21 попытка принять законы, которые бы дали возможность на практике начать медицинскую реформу. Наконец в 2017 году с 22-й попытки был принят закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который предусматривал новые принципы финансирования здравоохранения. В 2018 году начался первый этап реформы, на сегодня завершенный: он коснулся первичного звена медицины. По данным Минздрава, свыше 29 миллионов жителей нашей страны подписали декларации с семейными врачами. На лечение каждого государство выделяет средства по принципу "деньги ходят за человеком", а размер зарплаты врача зависит от количества его пациентов. В результате реформы зарплаты большинства работников первичного звена - терапевтов, семейных врачей - выросли. Преимуществами для пациентов стали введение дистанционной записи к врачу, возможность выбирать своего врача и преимущественное улучшение сервиса.

В то же время отношение украинцев к медреформе остается неоднозначным. При том что 70% людей, которые выбрали семейных врачей, довольны ими, реформу в целом считают успешной лишь 9% - такие данные декабрьского, 2019 года опроса обнародовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Такую "развилку" создали неосведомленность граждан, публичная критика преобразований в этой очень социально чувствительной отрасли и информационные атаки на Супрун лично и ее команду, которые организовывали и финансировали лица, заинтересованные в сохранении старых непрозрачных схем распределения средств в медицинской отрасли.

Несмотря на определенные проблемы, общие результаты первого этапа преобразований в медицине большинство незаангажированных специалистов считают успехом предыдущего министра здравоохранения, Ульяны Супрун. Сейчас утихла критика, которая еще недавно слышалась в ее адрес. Часто она была беспочвенной, связанной не столько с ходом реформирования, сколько с необычным для постсоветского чиновника образом руководителя министерства с рюкзаком за спиной.

С 1 апреля этого года должен стартовать второй этап реформы, который будет касаться вторичного, специализированного медицинского звена: больницы будут получать деньги за фактически оказываемые людям услуги. На дальнейшую перспективу планируется массовое внедрение страховой медицины. Это может произойти с 2023 года. При этом, обещает Радуцкий, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг для украинцев не будет отменен. Но не означает ли создание рабочей группы намерение власти пересмотреть план имплементации медреформы?

Тем более что до сих пор публично сформулированное отношение представителей этой власти к результатам работы Ульяны Супрун и ее команды не назовешь положительным. Владимир Зеленский критиковал медицинскую реформу еще в ходе президентской избирательной кампании-2019. На дебатах с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" он (или те, кто писал кандидату это выступление) заявил в связи с этой темой: "...если качественных лекарств нет, если доступных цен для лекарств нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?" После этих слов на странице в "Фейсбуке" ОО "Пациенты Украины" появилось заявление более 50 общественных организаций к кандидату в президенты Зеленскому с просьбой разъяснить его позицию относительно медицинской реформы. Ответ кандидата, если он и был, так и остался непубличным.

Возможно, таким ответом можно считать его заявление, прозвучавшее во время инаугурационной речи в Верховной Раде. Там Зеленский среди "бед, которые делают украинцев несчастными", вновь назвал медицину, "об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице". После этого уже сама Супрун заявила, что министерство готово предоставить молодому президенту результаты трансформации системы здравоохранения, однако из команды Зеленского до сих пор нет приглашения. При этом экс-министр подчеркнула, что изменения в системе медицины неотвратимы и будут происходить дальше, несмотря на смену персоналий в креслах.

Язвить на медицинскую тему новый хозяин Банковой продолжил через несколько дней в эфире телеканала "1+1". Крутя с журналистом "Радио Свобода" педали велотренажера, на просьбу озвучить мнение относительно персоналий в тогдашнем правительстве, президент сказал буквально следующее: "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня другой врач, у моей семьи".

Первый разговор Зеленского с Супрун состоялся 14 августа. Подробности не сообщались, а через несколько месяцев после этого произошла замена состава Кабмина, Ульяна Супрун пост оставила, а новой руководительницей министерства стала Зоряна Скалецкая. Ее сразу назвали креатурой председателя парламентского "медицинского" комитета Михаила Радуцкого.

И вот сейчас, накануне старта второго этапа реформы, создание "группы Радуцкого" наталкивает на определенные сомнения относительно намерений власти довести начатое предшественниками до логического завершения. Тем более, что руководитель группы считается оппонентом Супрун в видении направлений реформирования медицинской отрасли. Еще в июле, только избравшись в парламент от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" заявил, что позитивные изменения в рамках медицинской реформы отменять не будут, но настаивал на необходимости аудита системы здравоохранения.

Не исключено, что для проведения аудита второй этап реформы попытаются отложить. Но в Нацслужбе здоровья Украины сообщают об активной подготовке к реформе вторичного и третичного звена. Автономными учреждениями уже стали 93% больниц по стране, а в Винницкой, Волынской, Полтавской, Черкасской областях такие медицинские учреждения автономизированы полностью. Во многих больницах попасть к узким специалистам уже можно только по направлению семейного врача. Кстати, это вызывает наибольшее недовольство граждан, которые вынуждены тратить время на запись и посещение двух специалистов вместо одного, как раньше.

Одновременно нужно решать проблемы в реформе скорой и неотложной помощи - по многим отзывам пациентов, вызвать "скорую" сейчас стало сложнее.

Системные проблемы отечественной медицины ярко подсветила ситуация с эвакуацией группы украинцев из Китая и их помещение в обсервацию. Личное пребывание министра где-то возле этих лиц смахивает на пиар и напоминает по-детски закрытые глаза вместо решения реальных проблем. Так не решить вопрос неготовности сферы здравоохранения к системному ответу на жесткие вызовы - эпидемии болезней, успешно преодоленные цивилизованным миром, или, не дай Бог, появление коронавируса в Украине. Речь идет не только об отсутствии достаточного количества приспособленных помещений в инфекционных отделениях, но и о намерении значительно сократить противотуберкулезные, психиатрические больницы. В конце концов, об отсутствии должного контроля за санитарно-эпидемическим состоянием в стране после ликвидации так называемых санстанций. Их функции сейчас не исполняет никто.

Так что поле для работы группы под руководством Михаила Радуцкого вырисовывается необозримое. Но, на самом деле, ее деятельность может быть направлена в другом направлении. Скажем, решением этой группы авторитетных врачей могут "освятить" кадровые пертурбации в Министерстве здравоохранения. Зоряна Скалецкая в последних проблемных ситуациях не проявила себя успешным организатором. Ее провалы, а также других чиновников уже легли пятном на белые халаты. Как быстрее исправить имидж? Конечно, не непопулярными реформами, а увольнениями. Нынешним хозяевам Банковой к соответствующим резким решениям не привыкать. Тернопольский глава ОГА ушел с должности, не проработав и полгода. И тоже "из-за коронавируса". Так может лишиться кресла и Скалецкая. Тем более что у кураторов медицинской сферы кандидатов в министры, кажется, хватает. К примеру, Борис Тодуров. С известным именем и идеологически будет мил многим Зе-избирателям.

Наконец, нынешняя власть практически не отваживается на решения, которые не добавляют или, тем более, отнимают у нее популярность в глазах сограждан. Как было сказано, реформа в целом не получила одобрения большинства украинцев, которые ее просто не понимают. Поэтому единственное, что действительно беспокоит на фоне предстоящей борьбы за медицинское министерство, - это судьба реформы и незавершенность начинаний Ульяны Супрун.
 

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