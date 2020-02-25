Расплата за обман. Почему рейтинги Зеленского и его партии падают друг за другом

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Украинцы все более видят в Зе-команде просто-напросто команду некомпетентных выскочек, которые обманули общество.

Центр Разумкова обнародовал новую порцию социологии. Напомним, несколько дней назад он сообщил, что доверие к правительству сократилось до 28%, тогда как недоверие достигло 64,5%. И вот теперь он поделился цифрами о динамике отношения украинцев к Владимиру Зеленскому и его партии "Слуга народа".

Минус 10% ежемесячно

Оказывается, в сентябре прошлого года доверяли президенту (полностью или скорее) 79,4% украинцев, а не доверяли - только 13,5%. Баланс доверия и недоверия составил 65,9% в пользу доверия. По украинским меркам это были беспрецедентно высокие показатели.

Через три месяца, в декабре, уровень доверия президенту снизился до 62,6%, а недоверия - вырос до 30,9%. Баланс доверия и недоверия составил 31,7% в пользу доверия, ухудшившись за три месяца на 34,2%. То есть ежемесячно баланс ухудшался более чем на 10%.

И вот в феврале имеем падение доверия президенту до 51,5% и рост недоверия до 40,6%. Баланс доверия и недоверия составил 10,9% в пользу доверия, ухудшившись за два месяца на 20,8%. То есть по-прежнему баланс ухудшался более чем на 10% ежемесячно. Если сохранится та же динамика, то уже в марте доверие и недоверие сравняются.

Что же касается президентского рейтинга Зеленского, то сейчас за Зеленского проголосовали бы 40,1% среди тех, кто пойдет голосовать и уже определился с выбором. Тройка его преследователей выглядит так: Юрий Бойко - 15,3%, Петр Порошенко - 13,5%, Юлия Тимошенко - 10,2%.

Столь же быстро ухудшается отношение украинцев к партии "Слуга народа" (СН). В сентябре деятельность парламентской фракции СН оценивали позитивно 50,3%, а негативно - только 10,7%. Баланс позитивных и негативных оценок составил 39,6% в пользу позитивных. В феврале уже видим радикальную смену настроений. Деятельность парламентских "слуг народа" оценили положительно 34,4%, а отрицательно - 46,9%. Баланс 12,5% в пользу отрицательных оценок. За пять месяцев баланс ухудшился на 51,1% - как и у президента, более чем на 10% ежемесячно.

Радикально изменилось и отношение украинцев к тому факту, что в Верховной Раде сформировалось большинство в составе одной партии. В сентябре считали, что этот факт будет иметь больше положительных последствий, 51,8%, а отрицательных - только 11,4%. В феврале положительно расценивали монобольшинство "слуг народа" уже только 22,8%, а отрицательно - 36,3%.

Что же касается парламентского рейтинга партии "Слуга народа", то доля тех, кто проголосовал бы за СН, за последний месяц (с января по февраль) сократилась с 45,4 до 36,4%. Рейтинг ОПЗЖ Юрия Бойко вырос с 13,8 до 15,3%, "Европейской солидарности" Петра Порошенко - с 12,3 до 12,6%, "Батькивщины" Юлии Тимошенко - с 8 до 10,3%.

Мотивы народного недовольства

Помимо рейтингов, в цифрах Центра Разумкова есть очень интересные данные, позволяющие понять мотивы растущего народного недоверия к нынешней власти. Одни и те же вопросы задавались в октябре и феврале. И вот что изменилось за четыре месяца.

В октябре 54,5% опрошенных считали, что действия президента Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. В феврале доля таких ответов сократилась до 37,1%. В то же время с 24,5 до 41,1% выросла доля респондентов, считающих, что действия президента Зеленского в первую очередь направлены на защиту своих собственных интересов и интересов своего политического окружения. Таким образом, это уже лидирующая версия в общественном мнении.

Еще хуже оценки результатов деятельности новой власти. Доля тех, кто считает, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и это ей во многом удается, сократилась более чем вдвое - с 29,4 до 14%. Чуть уменьшилась - с 41,5 до 40,6% - доля считающих, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но это ей пока что преимущественно не удается сделать. И почти вдвое выросла - с 19,9 до 37,3% - доля тех, кто обвиняет новую власть в том, что она не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

И совсем как приговор звучат ответы респондентов на вопрос об их личной оценке действий власти. В октябре 28,1% опрошенных дали положительные оценки: "Действия новой власти оказались лучшими, чем я ожидал(а)", "Действия новой власти оправдали мои надежды". В феврале их доля сократилась до 18,1%. Доля тех, кто предпочел нейтральную оценку "Еще слишком рано давать оценку действиям власти", сократилась с 39,7 до 24,9%, что вполне логично, ибо аргумент "дайте им еще 100 дней" звучит все менее убедительно. В то же время с 27 до 51,6% выросла доля отрицательных оценок: "Я от новой власти ничего хорошего не ожидал(а), но она оказалась еще худшей, чем я думал(а)", "Я от новой власти ничего хорошего не ожидал(а), так и случилось", "Новая власть не оправдала моих надежд". Таким образом, сейчас плохо относятся к Зе-власти уже более половины украинцев, а хорошо - лишь каждый шестой.

Причины падения Зе-рейтингов

Анализируя все эти цифры, можно сделать выводы о причинах падения рейтинга Зеленского, его партии "Слуга народа", сформированного ими правительства и всей Зе-власти. Этих причин несколько.

Во-первых, это бездарная кадровая политика Зеленского. Он подобрал себе глубоко непрофессиональную команду. В результате и у него самого, и у членов его правительства, и у его депутатов в парламенте срабатывает эффект Даннинга-Крюгера. Проще говоря, в силу низкого уровня своей квалификации они неспособны осознавать свои ошибки и уверены, что все делают правильно и превосходно. Тем временем ошибки накапливаются в геометрической прогрессии. Люди видят их все четче - и испытывают все больший шок от Зе-команды.

Вторая причина - отсутствие прогресса в вопросе мира на Донбассе. Люди понимают, что Зеленским манипулируют все, кому не лень: Путин, Макрон, Меркель, Трамп и т.д. И что в мире нет уважения к Зеленскому, более того, в мире с него смеются, над ним потешаются. А он, что хуже всего, этого даже не осознает, а считает, что мир от него в восторге. И люди все больше боятся, что Зеленский сдаст Путину все, что только можно, и взамен не получит ничего. И что тогда и Путин, и весь мир будут взахлеб смеяться над Украиной.

В-третьих, никакого хотя бы в чем-то заметного улучшения жизни нет и, что особенно важно, даже не предвидится. Вместо этого наблюдается все большее ухудшение, которое особенно заметно в крупных промышленных центрах восточных областей. Оттуда уже пошла большая волна миграции в поисках лучшей жизни. Это бегство от растущей безработицы и от удушения предпринимательства. Люди не видят у Зе-власти ни способности, ни желания справиться с экономическим кризисом, а видят только алчное желание любым способом наполнить прохудившуюся казну.

В-четвертых, народ устал от скандалов в Зе-команде. Их количество уже переросло в качество. Уже не воспринимаются аргументы о якобы команде хороших людей, в которую затесалось несколько негативных персонажей. Теперь скорее наоборот - видится сборище негативных персонажей, в котором по недоразумению еще осталось несколько хороших людей. От хорошей команды можно было ждать самоочищения. От негативной команды ждут, что она будет поглощать Украину все жаднее, поскольку аппетит приходит во время еды.

Ну и в-пятых. Если бы Зе-команда была просто командой некомпетентных выскочек, это было бы еще полбеды. Но это команда некомпетентных выскочек, которые обманули общество. Они обманули людей, придуриваясь честными и умными борцами за все хорошее и против всего плохого. Именно об этом все больше и все чаще говорят украинцы. Причем это относится и лично к Зеленскому. В своем знаменитом фильме, в роли Голобородько, и во время своей предвыборной кампании Зеленский продавал избирателям быстрые перемены к лучшему и чудо. На поверку все перемены при Зеленском - это возвращение людей Януковича и попытка Зе-власти закрыть все свои провалы позорным шоу с уголовным преследованием и возможным арестом Порошенко. А чудо - это разве что то, что Украина все еще жива и способна сопротивляться.