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АНАЛИТИКА

Двойной провал. Как конституционные судьи отобрали у Зеленского Верховный Суд

12:56 25.02.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Зе-команде, скорее всего, придется отказаться от планов сократить число судей Верховного Суда с нынешних 193 до 100.

Затеянная Банковой судебная реформа, похоже, умерла. А с ней - и надежда Владимира Зеленского получить контролируемый им Верховный Суд.

Напомним, 16 октября прошлого года был принят и 7 ноября вступил в силу закон №193-IX "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Одной из главных его целей было сокращение максимального числа судей Верховного Суда с 200 до 100, с тем чтобы в нем остались только судьи, наиболее лояльные Банковой.

Для этого должны были быть сделаны два шага. Во-первых, Высший совет правосудия в 90-дневный срок со дня вступления закона в силу должен был сформировать новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Во-вторых, затем новая ВККСУ в течение двух месяцев должна была провести отбор 100 судей Верховного Суда из числа нынешних судей Верховного Суда "по критериям профессиональной компетентности, этики и добропорядочности". При этом судьи Верховного Суда, которые не прошли бы через сито отбора, могли бы быть переведены в нижестоящие судебные органы - апелляционные суды.

Первый шаг пока что завис в воздухе (подробнее об этом говорится в конце статьи), а 18 февраля выяснилось, что второй шаг вообще невозможен из-за его неконституционности. Такой вывод следует из принятого в тот день решения Конституционного Суда Украины (КСУ) по делу, касающемуся закона №1402-VІІІ "О судоустройстве и статусе судей". Решение КСУ по закону №1402-VІІІ напрямую касается закона №193-IX, поскольку оба эти закона затронули деятельность высшего суда в системе судоустройства.

"Система ниппель" для верховных судей

Как известно, закон №1402-VІІІ, принятый 2 июня 2016 г., предписал создать новый Верховный Суд (без слова "Украины" в названии) и установил, что со дня начала работы нового Верховного Суда старый Верховный Суд Украины "прекращает свою деятельность и ликвидируется". Все это было реализовано. Новый Верховный Суд начал работу 15 декабря 2017 г. Так вот, КСУ в резолютивной части своего решения признал ликвидацию Верховного Суда Украины неконституционной.

В мотивировочной части решения КСУ говорится, что "нет различий между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда. Конституционный Суд Украины отмечает, что переименование закрепленного в Конституции Украины органа - Верховного Суда Украины - не может происходить без перевода судей Верховного Суда Украины на должности судей Верховного Суда, поскольку нет различий между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда, а изъятие слова "Украины" - собственного названия государства - из словесной конструкции "Верховный Суд Украины" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного Суда Украины или их перевода в другой суд, тем более суд низшей инстанции. Таким образом, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что судьи Верховного Суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда".

Со дня принятия этого решения КСУ положения закона №1402-VІІІ, признанные неконституционными, утрачивают силу. Также КСУ рекомендовал Верховной Раде "неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением".

Как видим, решение КСУ устанавливает для высшего суда в системе судоустройства своеобразную "систему ниппель": назначить судей в этот суд можно, а вот убрать их оттуда нельзя никаким хитрым способом - ни всех сразу (как это было сделано законом №1402-VІІІ), ни наиболее неугодных Банковой (как это предполагалось сделать законом №193-IX). Так что теперь Зеленскому нужно отказаться от планов сократить число судей Верховного Суда до 100 (сейчас их 193). Наоборот, теперь придется увеличить максимальное число судей Верховного Суда, с тем чтобы включить туда всех бывших судей Верховного Суда Украины, не достигших 65-летнего возраста.

Конечно, Зе-команда может сделать вид, что решение КСУ касается только закона №1402-VІІІ и не затрагивает закона №193-IX. Однако дорожка в КСУ для отмены увольнения верховных судей уже протоптана. Решение КСУ от 18 февраля 2020 г. о неконституционности ряда положений закона №1402-VIII принято в ответ на конституционное представление пленума Верховного Суда Украины от 3 октября 2016 г. Подобным образом пленум Верховного Суда 15 ноября 2019 г. обратился в КСУ с аналогичным конституционным представлением о неконституционности ряда положений закона №193-IX. И можно не сомневаться, что решение КСУ по этому делу будет таким же: увольнять верховных судей или переводить их в суд низшей инстанции нельзя.

Есть разные политические версии, почему КСУ занял такую позицию. Но разгадка может быть и не в политике, а в общности судейского цеха. Просто конституционные судьи встали на защиту верховных судей: дескать, мы, судебная элита, - белая кость, голубая кровь, высшая каста, и нас нельзя выбрасывать на улицу, даже если мы нашкодили.

Месть возмущенного Запада

Впрочем, и без этого решения КСУ судьба реформы Верховного Суда оказалась под большим вопросом. Дело в том, что согласно закону №193-IX отбор верховных судей уже должен был бы идти полным ходом. Проводить его обязана новая ВККСУ, которая должна была быть создана до 5 февраля. Однако ее до сих пор нет, хотя еще 14 января был обнародован список 189 человек, подавших документы на конкурс. Причина задержки в том, что до сих пор нет конкурсной комиссии. И ее не будет - по крайней мере, если не будут установлены новые правила формирования ВККСУ.

Согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", в состав конкурсной комиссии должны войти три лица, избранных Советом судей Украины из числа его членов, и три лица из числа международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам Украины. Так вот, Высший совет правосудия обратился во все эти международные и иностранные организации с просьбой предложить свои кандидатуры международных экспертов, однако все эти организации эту просьбу проигнорировали.

Фактически это месть возмущенного Запада в ответ на то, что Зе-команда игнорировала его мнение о законе №193-IX. На стадии принятия этого закона против него резко выступали западные посольства, а после принятия его подвергла разгромной критике Венецианская комиссия. Так что тут со стороны Запада все логично. Проблемы с логикой у Зе-команды, которая почему-то надеялась, что если игнорировать пожелания Запада, то Запад это проглотит и скажет "спасибо, большое спасибо".

Сейчас у Зеленского два варианта дальнейших действий. Первый вариант - это вносить и продавливать через парламент законопроект об изменении порядка формирования ВККСУ, чтобы все-таки получить новую ВККСУ и провести ее руками чистку Верховного Суда, вопреки позиции конституционных судей. Это приведет к еще большему ухудшению отношений с Западом, который не любит давать денег странам, где нет независимой судебной системы.

Второй вариант действий Зеленского - это воспользоваться решением КСУ как поводом для пересмотра закона №193-IX и отказа от чистки Верховного Суда. Тогда, глядишь, и МВФ даст кредит. С точки зрения логики, этот вариант явно предпочтительней. Но не факт, что Банковая выберет логику.
 

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