Тяжелая весна. Почему аграрии сидят без денег

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Аграрии приступают к посевной. В этом году она будет сложной: в почве катастрофически не хватает влаги, а погода очень даже может преподнести сюрпризы.

По оценке члена экспертного совета "Украинского клуба агробизнеса" Ольги Трофимцевой, занимавшей должность и. о. министра аграрной политики и продовольствия в 2019 г., в этом году совокупная стоимость посевной лишь незначительно увеличится по сравнению с прошлым. В самом деле, горючее не подорожало, семена - если и подорожали, то не сильно. Что касается минеральных удобрений, то они даже несколько подешевели, потому что с 2019 г. конкуренцию импортным поставкам составляет собственное производство (подешевевший газ поспособствовал). Но удобрения оказываются и менее востребованы по той печальной причине, что вносить их в сухую почву - нет никакого смысла.

То есть и удобрения имеются, и использовать их аграрии готовы, но они могут так и остаться на складах из-за климатических фокусов. С одной стороны - удешевление посевной, с другой - да кому оно нужно, такое удешевление. Сейчас подкормка полей все же началась, но ведется довольно осторожно.

Но есть еще одна проблема: непонятно, что делать с озимыми. Из-за сухой осени и бесснежной зимы в большинстве областей все, посеянное осенью, скоро можно будет считать потерянным. Отсутствие влаги в почве привело к тому, что семена либо вовсе не проросли, либо не смогли сформировать корневую систему.

Это означает, что весной площади, отведенные под озимые злаки, придется пересевать. Вряд ли, конечно, аграрии прогнозировали эти дополнительные затраты. С другой стороны - погода вполне может в марте или апреле вывалить на поля все "придержанные" осадки, причем как в виде дождя, так и в виде снега. Примерно так было весной 2017-го: 19 апреля снегом занесло уже готовые к выходу на поля сеялки.

Сейчас многие фермеры и агрохолдинги для наблюдения за количеством воды в почве на своих полях установили специальные датчики. В большинстве регионов Украины сейчас они показывают 60-80 мм влаги при норме 120-140 мм. Такая климатическая аномалия держит сельхозпроизводителей в напряжении: они не знают, чего ждать в марте-

апреле (в мае большинство культур сеять уже поздно).

В целом в нынешнем году больше всего будут сеять кукурузы и подсолнечника, меньше - сои, потому что предыдущий год для этой культуры был не лучшим, особенно в плане цены. Также сократились площади под рапс - многие хозяйства скорректировали свои планы по этой культуре именно из-за нехватки влаги в почве.

Один из худших уровней увлажнения почвы за последние 10 лет заставляет аграриев приспосабливаться: менять технологии, покупать эффективную технику, внедрять инновации. К примеру, если раньше кукурузу в Украине сеяли с междурядьями 70 см, то сейчас переходят на междурядья 56 см. Это дает более равномерное размещение растений, скорейшее закрытие междурядий и сохранение дефицитной влаги. Уже многие агрокомпании и крупные фермеры поменяли парк сеялок и перешли на 56-сантиметровое междурядье. По их словам, прибавка урожайности по сравнению с традиционной технологией - от полтонны до тонны кукурузы на гектаре.

А в Харьковской области многие предприятия и вовсе отказываются от выращивания кукурузы - количество осадков становится слишком малым, чтобы получить достаточный урожай. Местные аграрии переходят на другие культуры: увеличивают площади под ячменем и подсолнечником.

"Сегодня в группе компаний Ukrlandfarming мы активно готовим технику к новому сезону, проводим ее ремонт и параллельно обучение механизаторов, сервисных инженеров. Продолжается сервисный ремонт и обслуживание более 3000 единиц различного вида машин - тракторов, разбрасывателей минеральных удобрений, культиваторов. На линейку готовности поставлено уже более 54% от общего количества агротехники, - рассказал "ДС" глава департамента развития и инноваций холдинга Ukrlandfarming Владимир Фантух. - Продолжаем внедрение сеялок точного высева Precision Planting. На площади более 15 тыс. га планируем внедрить дифференцированный посев подсолнечника и кукурузы в зависимости от влагоудерживающей способности почвы и наличия запасов продуктивной влаги на момент посева. На части площади, около 30 тыс. га, планируем использовать удаленный контроль за качеством посева, а именно за сингуляцией, наличием двойников и пропусков, а также применить элементы точного посева, не допуская наложения и дополнительных расходов семян на разворотах сеялок".

По словам главы департамента, из-за недостаточной обеспеченности влагой планируется на 10% уменьшить плотность посева кукурузы и подсолнечника, однако окончательная плотность посева будет установлена после отбора проб почвы и расчета запасов продуктивной влаги. "Мы провели обследование посевов озимых культур и изменили характер первой ранневесенней подкормки. На тех площадях, где озимая пшеница раскустилась в осенне-зимний период, подкормку будем проводить прикорневым способом через сеялки, в начале трубкования пшеницы. На сегодня провели подкормку озимой пшеницы почти на 30% площади посевов, озимого рапса - на 50%. Ведем наблюдение за развитием озимых практически каждый день. В южных кластерах из-за теплой погоды наблюдается проблема с мышевидными грызунами, поэтому пришлось дополнительно с ними побороться. Также ведем подготовку к внесению безводного аммиака, проводим дополнительную закупку сеялок и культиваторов", - отметил Владимир Фантух.

У аграриев есть еще одна проблема в нынешней посевной - действия власти, из-за которых многие фермеры не получили возмещения НДС или получили его слишком поздно. В декабре из-за проверок, назначенных компаниям-экспортерам, у многих из них возникли проблемы со своевременным получением запланированных средств.

Из-за невозврата НДС аграрии, которые уже несколько месяцев не могут получить выплаты по бюджетным программам господдержки, оказались ограничены и в возможности получить средства от продаж зерна (они связаны с НДС по бухучету). Дефицит оборотных средств не позволил закупить все необходимое для своевременного проведения весенней посевной кампании, из-за чего сроки проведения работ могут сдвинуться, что также приведет к определенным потерям в объемах урожая.

Удивительно, но, несмотря на все это обилие негативных новостей, сами аграрии настроены достаточно оптимистично. По их словам, а о своем бизнесе они рассказывали журналисту "ДС" на недавней выставке "АгроВесна", - они уверены: без урожая в этом году страна не останется.