Коронавирус и сланцевый газ: Кто и для чего качает регионы перед выборами

Ігор Петренко / Depo.ua

Различные "народные протесты" в Украине, как показывает практика, обычно происходят тогда, когда они кому-то выгодны и кем-то организованы.

Действительно, не выходят же жители Полесья протестовать против истребления природы региона копателями янтаря. А в защиту интересов этих самых копателей - такое случалось. В таких случаях стоит ответить на вопрос "кому выгодно". Поищем ответ.

Полсотни жителей поселка Мерефа на Харьковщине почти на пять часов перекрыли в эту субботу движение по государственной автодороге Харьков-Симферополь. Протестовали против добычи сланцевого газа в регионе. Люди, в частности, носили по пешеходному переходу похожий на гроб деревянный ящик, на котором было написано "Окружающая среда". Уже давно Украина не слышала об акции вокруг сланцевого газа. Довольно неожиданный по своей теме протест заставил вспомнить о мощной волне акций аналогичного направления, которые прокатились в 2013-м, - во времена президента Януковича, за год до Майдана и начала войны на Востоке.

Напомним, в нашей стране разведаны промышленные запасы газоносных сланцев. Их добыча уменьшила бы зависимость страны от российских энергоносителей. В 2012 году проведенный государством конкурс на право разрабатывать Юзовское месторождение (север Донецкой области и часть Харьковщины) выиграла транснациональная компания Shell. После этого в регионах, где планировали добывать сланцевый газ, прокатились протесты. Мощнее всего качали северную Донецкую область. За народным возмущением торчали уши фейковых "экологов" и "патриотов". На заказ снимались и демонстрировались "фильмы ужасов", где показывали якобы последствия добычи сланцевого газа для территорий и населения. Тема и соответствующее протестное движение потеряли актуальность после начала событий на Майдане. К тому же Shell и другой потенциальных добытчик Сhevron заявили, что добыча сланцевого газа стала экономически невыгодной из-за снижения мировых цен на этот вид топлива.

Между прочим, среди "антисланцевых" активистов, протестовавших в Донецке, можно было наблюдать Дениса Пушилина - тогда местного активиста финансовой пирамиды МММ, который потом вошел в верхушку "власти" так называемой "ДНР". А потом и возглавил эту бандитскую группировку.

Если в комплексе посмотреть на резонансные события, которые за последнее время произошли именно в восточной части нашей страны, то неслучайной представляется попытка внести в повестку дня тему сланцевого газа. Совсем недалеко от Харьковской области расположены Новые Санжары, где произошли печально известные события вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев. Возможными протесты в этом городке стали из-за стечения ряда обстоятельств - непрофессиональных действий власти на центральном и региональном уровнях, отсутствия необходимых разъяснений населению о степени и реальности угрозы заражения коронавирусом и тому подобное. Но спецслужбам Украины стоило бы поискать "сеятелей" этих зерен, которые, похоже, легли в хорошо подготовленную почву. Ведь имеем очередной тревожный звонок, на этот раз из пограничной с Россией Харьковщины.

Еще несколько лет назад доминантные на Востоке пророссийские партии сегодня оживают и рассчитывают (и небезосновательно) на возврат "по нутру своего" избирателя, который в 2019 году "предал" их, выбрав молодого и незаангажированного Владимира Зеленского. Но моментального результата новая власть не показала. Эта ситуация уже начала разворачивать электоральные симпатии в противоположную сторону к тому тренду, который мы наблюдали в Украине в течение всего 2019 года. Первыми сигналами об этом являются результаты социологических опросов, которые фиксируют недовольство граждан развитием ситуации в стране. Так, Центр Разумкова обнародовал свежие данные, согласно которым 53% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, а еще в сентябре-2019 недовольных было 17%.

Однако радоваться падению уровня доверия к власти не стоит, ведь на том же юге и востоке там, где теряют Зеленский и "слуги", подбирают "ОПЗЖ" и им подобные политсилы. Это происходит в год местных выборов, которые могут стать в итоге еще одной электоральной революцией - восстановлением позиций пророссийских партий в некогда бело-голубых регионах.