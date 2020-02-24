Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Ключевым днем прошлой недели для оккупированных территорий Донетчины и Луганщины стало 18 февраля, причем по двум причинам. Во-первых, с раннего утра "ихтамнеты" 2-го армейского корпуса ВС РФ впервые в этом году массированно атаковали украинские позиции в районе Золотого с применением тяжелой артиллерии, минометов и танка, в результате чего погиб один наш воин. Но получив отпор, быстро отползли как минимум с четырьмя 200-ми, и эти свои потери тут же подтвердили сами оккупанты.

Хотя вряд ли в российской оккупационной армии стали вдруг обращать внимание на "расходы пушечного мяса", ведь цель была - испытать ВСУ и украинское военно-политическое руководство на прочность именно на том участке фронта, где совсем недавно произошло пресловутое разведение сил и средств, и эта цель, похоже, достигнута. К тому же Кремль еще и успешно протестировал реакцию мирового сообщества на возможную эскалацию на Донбассе и сделал это прямо накануне заседания Совбеза ООН, посвященного как раз годовщине "Минска-2" и инициированного той же Москвой.

А во-вторых, уже ближе к вечеру 18 февраля появился указ Путина об увольнении своего помощника Суркова, который до последнего времени считался центровым кремлевским куратором российских оккупационных администраций в ОРДЛО. Правда, сие кадровое решение не стало такой уж неожиданностью - к предстоящей своей отставке сам Сурков стал готовить публику еще с конца января, когда его ближайший подручный, политтехнолог Чеснаков объявил об уходе шефа с "украинского направления" в "глубокую медитацию".

Однако, как утверждают "сливы" различных российских телеграм-каналов (многие из которых вращаются именно в сурковской орбите), отставник не пропадет. А, наоборот: он якобы уже осваивает новый кабинет в комплексе зданий путинской администрации, готовясь отвечать то ли за торгово-экономические отношения России на постсоветском пространстве, то ли за секретариат Совбеза РФ, то ли и за одно, и за другое одновременно. Впрочем, пока новая его ипостась не оформлена официально, все выглядит как в старом азербайджанском меме "Ты кто такой? Давай, до свидания". И кому-кому, как не Суркову, рожденному под фамилией Дудаев, понимать всю глубину и смысл искрометного кавказского юмора.

А тот факт, что он окончательно отодвинут от кураторства над оккупированным Донбассом, в любом случае отражается на всех его тамошних марионетках, начиная от второразрядных клерков и заканчивая главной жемчужиной в сурковской короне - "главой ДНР" Пушилиным, чью еще не снятую шкуру уже стали делить все, кому не лень. Последний аки главарь оккупационной администрации в ОРДО всю минувшую неделю продолжал "де-юре" тиражировать свои поздравления то с "днем профсоюзов ДНР", то с 23 февраля и даже победобесно запустил в Донецком оперном театре "год великой победы". Но де-факто процесс пушилинского "умерщвления", как говорится, пошел.

Массовые ФСБ-аресты коллаборантов

21 февраля с самого утра на выездах из Донецка к линии соприкосновения вдруг стали выстраиваться громадные автомобильные очереди. И разгадка пробуксовки на блокпостах боевиков не заставила себя долго ждать - уже в обед того же дня "МВД ДНР", являющееся одним из местных филиалов ФСБ, отрапортовало о настоящей облаве на "должностных лиц таможенной службы министерства доходов и сборов ДНР". Такие "следственные действия" невероятных доселе масштабов объяснялись подозрением в массовом взяточничестве при ввозе товаров на оккупированную территорию Донецкой области.

И хотя суммы взяток были пустяковыми (за все про все "таможенники" брали с донецких предпринимателей всего-то по 1-2 тыс. руб.), полицаи практически огласили приговор одновременно четырем десяткам коллаборантов: "По местам работы и проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых были изъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений. Своими действиями фигуранты причинили материальный ущерб в размере около 40 млн руб.".

Безусловно, в том, что "минсдох ДНР" является ничем иным, как организованной преступной группировкой, ни у кого не было и нет ни малейших сомнений - порядки безграничного мздоимства и вселенского отжатия установил в данном "ведомстве" его отец-основатель Тимофеев по кличке Ташкент, который при "царствовании" своего приятеля-подельника Захарченко сам отжимал все, что шевелится. Но с момента ликвидации бывшего "главы ДНР" в донецком ресторане "Сепар" и недоликвидации вместе с ним Ташкента, оперативно сбежавшего на российские просторы, прошло уже без малого полтора года.

Актуальные донецкие расклады

С тех уже достаточно далеких, как для ОРДЛО, пор "минсдохом" рулит такой себе Лавренов по более элегантному прозвищу Тамплиер, по чьим, собственно, позициям во внутренних раскладах топ-коллаборантов и был нанесен данный ФСБ-удар. Однако в этой тамплиерской истории след на нем не обрывается, а идет дальше. Ведь именно Лавренов вместе с его давней знакомой, "главой МИД ДНР" Никоноровой входят в близкий пушилинский круг. По сути, эта парочка чуть ли не единственная в "правительстве ДНР", на кого может всегда рассчитывать Пушилин, для которого "минсдох" к тому же был основным "кошельком", позволяющим так откровенно жиреть не по дням, а по часам. Так что вывод напрашивается сам собой - Лубянка после окончательной отставки Суркова начала колоть его донецких протеже в самые больные места.

При этом руководить этой антипушилинской атакой поручено "главе МВД ДНР" Дикому - главному претенденту от ФСБ в согретое Пушилиным кресло. Этот персонаж непубличный, но очень активный в последнее время: именно он был вдохновителем на новогодне-рождественские праздники устраивать облавы в оккупации на граждан с украинскими паспортами и владельцев авто с украинскими номерами, что вывело на новый уровень интенсификацию российской паспортизации в Донецке и окрестностях. И чем, похоже, особо выхваляются лубянские перед Путиным.

Плюс в активе генералов ФСБ остается реальный верховод "правительства ДНР", гражданин РФ и бывший первый вице-губернатор Иркутской области Пашков. Между прочим этот российский чиновник, присланный в Донецк из далекой Сибири, уже стал настолько знаменитым, что его фамилию на заседании Совбеза ООН 18 февраля упоминал не только украинский постпред Сергей Кислица, но и представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген. "Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - так немецкий дипломат подшутил над своим российским коллегой Василием Небензей, объявившим в традиционном "ихтамнетном" стиле, что "Россия не является стороной конфликта на Донбассе".