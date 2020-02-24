Эффект Гончарука. Почему рейтинг Зе-власти просел вдвое

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая стоилца

Правительству Алексея Гончарука не доверяют каждые двое из трех украинцев. Это один из главных факторов, вызвавших тотальное доминирование негативных ожиданий в обществе.

Сногсшибательные результаты обнародовал Центр Разумкова. Буквально за два месяца Зе-власть в восприятии украинцев превратилась из положительного персонажа в резко отрицательный, чей рейтинг вдвое ниже антирейтинга.

В сентябре 2019-го, когда только начали работать новый парламент и правительство Алексея Гончарука, 57,2% опрошенных считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, и только 16,8% - что в неправильном. Можно сказать, что тогда рейтинг Зе-власти более чем втрое превышал ее антирейтинг. Баланс положительных и отрицательных оценок составил 40,4% в пользу положительных. Это очень высокий показатель не только по украинским, но и по мировым меркам. В обществе тотально доминировали позитивные ожидания.

Прошло три месяца - и декабрьский соцопрос зафиксировал заметное ослабление народного энтузиазма. Доля считающих, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сократилась до 44,2%, а в неправильном - выросла до 35,8%. Можно сказать, что тогда антирейтинг Зе-власти уже почти сравнялся с ее рейтингом, но все же пока еще только почти. Баланс положительных и отрицательных оценок составил 8,4% в пользу положительных.

И вот теперь прошло еще два месяца. Февральский соцопрос выявил резкую перемену в настроениях украинцев. Доля считающих, что события развиваются в правильном направлении, упала до 25,4%, а в неправильном - подскочила до 53%. Можно сказать, что антирейтинг Зе-власти более чем вдвое превысил ее рейтинг. Баланс положительных и отрицательных оценок составил 27,6% в пользу отрицательных. В обществе возобладали негативные ожидания.

Конечно, тут было бы интересно посмотреть на то, как изменилось отношение украинцев конкретно к президенту, парламенту, правительству. Центр Разумкова благоразумно дает данные только по правительству, но и эти результаты достаточно красноречивы.

Оказывается, в сентябре доверяли правительству (полностью или скорее) 56,9% украинцев, а не доверяли - только 21,8%. Баланс доверия и недоверия составил 35,1% в пользу доверия. Это вполне соответствовало тотальному доминированию позитивных ожиданий. И ожидания эти в значительной мере связывались именно с правительством, которое пообещало грандиозный экономический рост и все такое.

В декабре уровень доверия к правительству упал до 38,8%, а недоверия - вырос до 51,5%. Баланс составил 12,7% в пользу недоверия. То есть недоверие к правительству стало доминировать еще тогда. И это понятно, если учесть, что правительство за первые три месяца успело продемонстрировать явные провалы в работе. Вспомним несниженные тарифы, неполученный кредит МВФ, промышленный спад и т.д.

А в феврале уровень доверия к правительству сократился до 28%, тогда как недоверия - достиг 64,5%. Это ужасные цифры: правительству не доверяют каждые двое из трех украинцев. Баланс составил 36,5% в пользу недоверия. И это, несомненно, один из главных факторов, вызвавших тотальное доминирование негативных ожиданий в обществе.

Причем тут уже сыграли роль не только всякие новые провалы правительства, но и его нежелание и неспособность как-либо исправить предыдущие провалы. Платежки пугают людей еще больше, падение промышленности ускорилось, а кредитов нам по-прежнему не дают. Народ понимает, что радужные сентябрьские ожидания оказались беспочвенными, и винит в этом, конечно же, правительство, которое не способно даже сделать вид, что оно что-то делает для исправления ситуации.

Приведем еще февральские цифры по премьеру Алексею Гончаруку. Уровень доверия к нему всего лишь 24,8%, а недоверия - 63,2%. Баланс 38,4% в пользу недоверия.

Не стоит обольщаться, что хуже не будет. Ведь обнародованные сейчас опросы еще не отражают успехи правительства в борьбе с коронавирусом.