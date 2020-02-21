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Морской суд ООН частично поддержал Украину по иску против РФ
19:28 21.02.2020 |
Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против России по ряду нарушений ею конвенции ООН.
Информацию о вынесении данного решения, по данным "Европейской правды", сегодня получили стороны процесса - правительства Украины и России.
Суд подтвердил лишь часть правовой позиции, на которой настаивала Украина.
На данном этапе рассмотрения дела по существу не было. Арбитражный суд решал только вопрос о том, имеет ли он полномочия рассматривать данное дело. Россия настаивала, что украинская жалоба должна быть отклонена в целом.
В свою очередь Украина настаивала, что действия РФ в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушают Конвенцию ООН по морскому праву.
В МИД уже заявили, что считают данное промежуточное решение успехом.
"Дело по морскому праву продвигается дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - заявил, комментируя данное решение, министр Вадим Пристайко.
Он напомнил, что в споре относительно Керченского пролива главные претензии Украины касались "незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска". Таким образом, в данных вопросах Украина может доказывать нарушение морского права россиянами.
Однако из сообщения министра следует, что юрисдикция арбитража по обвинению о нарушениях в Черном море этим решением не подтверждена. По данным "Европейской правды", у Киева остается возможность частично изменить это решение, подав в арбитраж дополнительные доказательства, однако по некоторым эпизодам юрисдикция уже отклонена.
В частности, Киев сохраняет шанс добиться рассмотрения вопроса о краже россиянами так называемых "вышек Бойко".
Полное решение пока не обнародуется. В пресс-службе Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП) - органа, в рамках которого создан отдельный Арбитражный трибунал по жалобе Украины против России - "Европейской правде" сообщили, что опубликуют его после согласования со сторонами возможности публикации конфиденциальных моментов решения.
Заметим, что рассмотрение этого вопроса в арбитраже затянулось. Украина представила свои аргументы в июне 2019 и была уверена, что решение вынесут за 3-6 месяцев, а на практике это заняло 9 месяцев.
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