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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры рассказали, как будут замораживать деньги на счетах украинцев

 Денис Вергун / UBR.ua

Банки начнут в разы быстрее обрабатывать документы по исполнительным производствам. О заморозке средств клиентам сообщать не будут.

Минюст и украинские банки тестируют новую систему автоматической блокировки счетов физических и юридических лиц. Скоро новый механизм станет обязательным не только для банков, но и для других финучреждений.

О том, как и за что будут блокировать счета клиентов банков, UBR.ua рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

НАБУ осуществляет работу по консолидации предложений и замечаний банков к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) для дальнейшего взаимодействия с Минюстом и разработчиками механизма ГП "Национальные информационные системы" (НАИС).

Как сейчас обстоят дела с взысканием по исполнительным производствам? Поможет ли новая автоматизированная система улучшить ситуацию с должниками?

Для лучшего понимания предыстории этого вопроса, предлагаю вернуться на несколько лет назад.

До 2016 года уровень исполнения решений в Украине был критически низким - реально выполнялось только около 3% решений (официальная статистика была выше, но она учитывала и закрытые производства).

После реформы исполнительного производства и внедрения института частных исполнителей - показатель выполненных решений улучшился (2018 год - около 18%), но и этот результат оставался далеким от того, чтобы утверждать, что в Украине система правосудия и выполнения решений работает надлежащим образом.

3 июля 2018 года парламент принял закон (№ 2475-VIII), которым были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, в т.ч. и закон "О банках и банковской деятельности", в части оперативного обмена информацией между банками и исполнителями о счетах должника. Речь шла, прежде всего, о должниках по алиментах.

Во исполнение этого закона Нацбанк и Минюст разработали целый ряд подзаконных актов и предоставили разъяснения о порядке обмена информацией между банками и исполнителями до внедрения Автоматизированной системы исполнительного производства.

По каким производствам могут блокировать счета? Речь идет только об алиментах или и других долгах тоже?

На протяжении 2019 года ГП "НАИС" разрабатывал систему, обеспечивающую электронное информационное взаимодействие автоматизированной системы исполнительного производства с информационными системами банков.

Указанный сервис разработан во исполнение приказа Минюста "Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительному производству о взыскании алиментов" от 16.04.2019 № 1203/5.

Вместе с тем, технически АСИП реализована так, что обеспечивает возможность получения банком любого постановления об аресте средств, не только по решениям о взыскании алиментов, но и по всем производствам и другим видам взыскания с должника.

Решения могут касаться самых разных споров и дел: от выплат алиментов и дорожных штрафов до решений по имущественным спорам.

На данном этапе осуществляется тестирование системы между банками и исполнителями. Вместе с тем Минюст озвучил планы до конца года внедрить автоматизированную систему ареста счетов в обязательном порядке не только в банках, но и в других финучреждениях.

17 февраля 2020 Минюст на своем сайте разместил приглашение о присоединении к системе автоматизированного ареста, т.к. считает, что эта система позволит уменьшить денежные и временные затраты, а также исключит другие факторы, понижающие эффективность реализации постановлений об аресте счетов должников.

Как быстро происходит блокировка: день в день или в течение нескольких дней? Может ли этот процесс как-то затягиваться, например, самими должниками?

Согласно приказу Минюста, исполнение постановления должно быть обеспечено со стороны банка сразу после его получения, то есть день в день, или в пределах остатка средств на начало следующего операционного дня.

Блокировки счетов происходят очень быстро после получения сообщения судебного исполнителями через специальную систему: банк выясняет есть ли у него счет указанного лица, а после арестовывает его.

При этом, речь идет только о блокировке счета, автоматических списаний денег со счета не проводится. Сроки - до 1 рабочего дня (согласно законодательства).

Должник уведомляется об аресте счетов уже постфактум и не может влиять на принятие решения и регламент исполнения. Со стороны должника не могут быть совершены любые препятствия этому.

Процесс выполнения документа об аресте со стороны банка происходит согласно внутренним процедурам.

Блокируются все счета должника или только один? Только сумма долга или весь счет целиком?

Арест средств осуществляется в соответствии с требованиями документа на арест: либо на средства на конкретно определенном счете, или на средства, имеющиеся на всех счетах должника с учетом ограничений, установленных законом "Об исполнительном производстве" (ч. 2 ст. 48).

Аналогичный подход и по сумме - в соответствии с требованиями документа на арест: или на все средства, или на конкретно указанную в постановлении сумму.

Во время действия документа об аресте средств, банк, в течении операционного дня останавливает расходные операции по счету клиента и осуществляет арест всех поступлений на счет клиента до обеспечения суммы средств, указанной в исполнительном документе или до получения предусмотренных законодательством документов о снятии ареста.

Как разблокировать счет в случае блокировки, сколько времени это занимает?

Важным моментом внедрения автоматической системы стала не только молниеносная система блокировки, но и разблокировки тоже.

Арест снимается банком по постановлению исполнителя, по решению суда, после их получения банком, согласно внутренним процедурам. Этот процесс достаточно оперативный - счет может быть разблокирован в срок от 15 минут до 1 рабочего дня.

Постановление НБУ № 22 (п. 9.11) предусматривает, что банк снимает арест с денежных средств по постановлению исполнителя о снятии ареста с денежных средств.

Арест снимается по решению суда, постановлением следственного судьи, суда или постановлением прокурора, которое передано в банк самостоятельно исполнителем или его помощником, следователем, представителем суда, следственного судьи, прокурора, контролирующего органа, или заказным или ценным письмом от них.

Банк также принимает к исполнению постановление исполнителя о снятии ареста с денежных средств, полученное в форме электронного документа, с соблюдением требований законодательства Украины по вопросам электронного документооборота, электронных доверительных услуг, защиты информации.

Порядок принятия к исполнению банками постановлений исполнителя о снятии ареста с денежных средств в форме электронного документа урегулирован в разделе III Порядка.

Постановления о снятии ареста становятся доступными для загрузки банками в день их формирования в АСИП и наложения на них квалифицированного электронной подписи исполнителя.

Информационная система банка (ИСБ) с помощью прикладного программного интерфейса один раз в час в течении рабочего времени выполняют запрос о наличии постановлений для их выполнения. ИСБ немедленно после получения постановления:

* формирует сообщение о принятии постановлений к исполнению банком и отправляет его в АСИП;

* информирует ответственное лицо банка о необходимости выполнения соответствующих процедур в соответствии с внутренними правилами банка.

Банки подключаются к системе добровольно или их к этому "принуждают"?

Порядок Минюста не содержит "принудительных" норм. На данном этапе подключение добровольно.

Подключение к системе происходит после того, как банк настроит и протестует работу программного интерфейса. Это вопрос информационной безопасности. Поскольку все банки пользуются различными ИСБ, этот процесс может занимать разное время для каждого банка.

Какие принципиальные отличия между старым и новым механизмом обмена информацией между исполнителями и банками?

Согласно п. 3 приказа Минюста № 1203/5 (Порядка) до внедрения информационного взаимодействия в электронном виде, обмен документами между государственными, частными исполнителями и банками осуществляется в бумажном виде средствами почтовой связи.

В результате полного перехода на АСИП банки, по предварительным оценкам, прогнозируют:

* увеличение в 5-6 раз трафика документов от исполнителей банкам;

* скорость отработки документов по арестам средств возможно увеличить в 2-3 раза;

* возможность экономии денежных средств на конвертах и бумаге как для банков, так и для исполнителей (каждое письмо 25 грн. (себестоимость отправки ответа заказным письмом).

Вместе с тем, для минимизации случаев технических ошибок, неправомерного ограничения права клиентов в пользовании денежными средствами на счетах банков и пр. аспектов, которые могут привести к дискредитации идеи автоматизированной системы ареста счетов, НАБУ осуществляет работу по консолидации предложений или замечаний банков к АСИП для дальнейшего взаимодействия с Минюстом и НАИС.
 

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