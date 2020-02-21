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АНАЛИТИКА

Смотрящие от Зеленского: Как «Слуга народа» готовится к местным выборам

13:59 21.02.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Отбирать кандидатов на местные выборы "Слуга народа" будет при помощи нардепов-кураторов регионов. За процессом будет следить лично президент. При этом существенно увеличится группа недовольных: у мажоритарщиков от "слуги" забирают влияние на местную власть.

Партия №1 в современной Украине готовится к октябрьским общегосударственным выборам местных органов власти. В соцсетях сообщают о начале формирования списков кандидатов, которые примут участие в кампании под зеленым флагом.

К активизации "слуг" побудило появление одновременно нескольких "узких мест". В конце прошлого года состоялись несколько туров довыборов в местные органы власти, в которых "слуги" стали далеко не такими однозначными победителями, как в президентской и парламентской кампаниях. Чтобы не проиграть осенние местные выборы-2020 уже в масштабах всего государства, "слуги" задумались о необходимости изменения тактики. Ведь в ряде важных регионов у них так и не появились способные обеспечить результат на выборах ключевые лица. Далеко от финиша создание реально существующей сети региональных ячеек партии, вокруг которых объединялись бы местные партийные команды. Доставив в парламент неоднозначную группу нардепов, "кадровый лифт" остановился: поиск узнаваемых лиц, за которых могут проголосовать избиратели, на уровне регионов усложняется, а "зонтика" личного имиджа Владимира Зеленского на всех - как показала практика - не хватает.

Начать решили с главного. По данным источников в штабе "СН", в нем определили стратегические регионы, которые имеют особое значение для перспектив партии в масштабах всей страны. В перечне, наряду с Киевом и Днепром, - Одесса, Харьков, Львов и Запорожье. Источники утверждают, что Владимир Зеленский будет лично утверждать списки кандидатов на местных выборах в этих областях, а Офис президента будет контролировать ход кампании.

Близки в партии к еще одному важному решению, которое может стать источником внутреннего напряжения во фракции "Слуги народа". Президентский офис хочет лишить большинство мажоритарщиков от партии влияния на разработку регионального списка кандидатов в местную власть от "Слуги".

Традиционно для нашей политики воздействие нардепов от одномандатных округов на местные власти строятся по принципу квот, или "рука руку моет". Мажоритарщик ставил в списки своих людей и поддерживал их на местных выборах, взамен получая лояльное отношение к своим пожеланиям от избранной власти и ее поддержку на выборах парламентских.

В "Слуге народа" решили уйти от такой практики: депутат от округа сможет подать список своих претендентов в местные советы, но не факт, что именно этим людям партия доверит баллотироваться под своим брендом. По данным издания "Левый берег", во всех регионах будут назначены "кураторы" из числа депутатов "СН", которые будут отвечать за все аспекты подготовки "слуг" к выборам, помогать отбирать кандидатов и нести ответственность за результат. Окончательный список кураторов будет утверждать президент.

Двигаясь таким путем, на Банковой хотят разорвать традиционную круговую поруку мажоритарщиков и местных элит, назначив кураторами нардепов, которые, за несколькими исключениями, до сих пор не имели прямых связей с этими регионами. Данные лица "получат мандат на проведение со всеми переговоров, оценку ситуации без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", - заверил источник "Левого берега" в партии.

Первой важной задачей уполномоченных будет в процессе диалога не только с представителями "ЗеКоманды", но с более широким спектром местных элит определить будущих кандидатов на местные выборы и подать их на утверждение президенту. Перечень уполномоченных держат в секрете. Но СМИ сообщили, кто вошел в список (правда все еще может перегратися):

 

И вернемся к утверждению списков персонально Зеленским. Такое решение частично может предотвратить проблемы в случае возникновения конфликтных ситуаций с мажоритарщиками из "СН". Но история нардепа Иванисова (скрывшего свою погашенную судимость при подаче документов на баллотирование в депутаты) продемонстрировала, что отбор кандидатов - дело тонкое. И если произойдет персональная ошибка, то и ответственность за нее будет нести лично президент в качестве последней инстанции. Еще большее пятно ляжет на главу государства, если депутата местного совета, кандидатуру которого "освятил" сам гарант, схватят за руку на коррупции. А если обезопаситься от "зашкваров" "слугам", как видим, не удается на центральном уровне, на котором якобы существует контроль и за ними следит "большой брат", то что уж говорить о местном уровна, где риски в разы выше, потому жаждущих припасть к бюджетным потокам даже физически значительно больше.

Другой риск - ссоры из-за непопадания в кандидаты от "Слуги народа" протеже тех или иных народных депутатов. В данном случае президенту и руководству партии необходимо решить - либо дать понять своим мажоритарщикам, что их аппетиты никого не волнуют (и нарваться на оскорбления), либо хотя бы частично учитывать прихоти.

Не стоит забывать еще один важный фактор. До выборов нардепы должны принять новую версию административной реформы. В случае ее принятия в известном общественности варианте возникает соблазн разменять должность "президентского ока", то бишь префекта в регионе, на отказ от претензий на места в избирательных списках.

Когда и как выбираем: напоминаем матчасть

Согласно действующему законодательству, очередные местные выборы назначаются на последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных властей, то есть сейчас это 25 октября 2020 года. Решение о проведении таких выборов принимает Верховная Рада не позднее чем за 90 дней до даты голосования.

1 января этого года вступил в силу Избирательный кодекс Украины, Книга 4 которого установила процедуру избрания местных органов власти.

На местных выборах сокращены возможности для самовыдвижения кандидатов. Баллотироваться в депутаты Верховной Рады АР Крым, областные, городские (90 тыс. избирателей и больше) советы разрешено только через местные организации партий. Депутатом иных советов, городским главой или старостой села может стать как представитель партии, так и самовыдвиженец.

Список кандидатов партия должна утвердить на партсобрании. В списке должен быть гендерный баланс - не менее 40% представителей одного пола.

Избирать депутатов сельских, поселковых, городских (население до 90 тыс. избирателей), районных в городах и районных советов будем по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. В одном округе выберут от двух до четырех депутатов (эта схема формирует неравномерное представительство: интересы города с 90 тыс. жителей будут отстаивать четыре депутата, а села с 500 избирателями - два). Победит тот, кто получит наибольшее количество голосов избирателей.

Выборы Верховного Совета Крыма, областных и городских (население более 90 тыс.) советов пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. Сначала избиратель должен выбрать партию, а потом депутата из этой партии. Мандаты получат местные парторганизации, которые преодолели барьер 5%.

Сельских, поселковых, городских (население до 90 тыс.) глав и сельских старост будем избирать по мажоритарной системе относительного большинства: победит кандидат, который наберет больше всего голосов. Городских (население более 90 тыс.) глав выберут по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином городском округе: побеждает тот, за кого проголосуют больше 50% избирателей, пришедших на участки.
 

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