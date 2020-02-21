Разведка боем удалась. Когда Путин захочет прорвать фронт под Мариуполем

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Зеленский стал заложником собственного обещания скорейшего мира. Он будет повторять слово "мир" даже тогда, когда всем вокруг будет очевиден разгар войны.

В апреле планируется объявить о новых уступках Украины требованиям Путина. Для этого будет организован новый саммит в нормандском формате. Каждая сторона готовится к этому событию по-своему.

От России, как показали недавние бои в районе Золотого, можно ожидать новых наступлений с целью надавить на Киев. Это одна опасность, а вторая - это то, чего можно ожидать от Зе-власти: сдача позиций на фронте и на переговорах. Обе эти опасности достаточно серьезны и потому заслуживают внимательного рассмотрения.

Военные планы Кремля

Утром 18 февраля российская оккупационная армия провела военную операцию возле Золотого Луганской области. Напомним, в конце октября в районе этого участка было осуществлено разведение сил и средств. Теперешнее наступление оккупантов можно охарактеризовать как разведку боем. Только это была разведка боем сразу в трех планах.

В локальном плане испытывались на прочность позиции наших войск, ослабленные из-за разведения. И вот результат: впервые за несколько лет нашим воинам пришлось отступить в бою. Враг сумел захватить наш наблюдательный пункт, потеснить наши войска, занять новые позиции и получить более удобную для себя конфигурацию линии фронта. При этом враг фактически взял под контроль зону разведения и благодаря этому расширил свои возможности проникновения в тыл наших войск. Жители Золотого и окрестных населенных пунктов с полным на то основанием опасаются за свою безопасность: нельзя исключать, что в ближайшие недели оккупанты предпримут еще одно, более масштабное наступление на этом участке.

Но в то же время наступление врага возможно и на других участках, где оккупанты могут захотеть улучшить свои позиции или даже прорвать линию фронта. Операция возле Золотого 18 февраля была разведкой боем также и всей нашей готовности давать отпор врагу. Российское военное командование увидело, что же изменилось в наших войсках на передовой за последний год. Боевой дух - нет, не упал. Профессионализм - нет, не ослабился. Уровень оснащения вооружениями и техникой снизился (в частности, согласно некоторым сообщениям, в конце января по распоряжению Генштаба ВСУ противотанковые ракетные комплексы были отведены в районе Золотого на 30 км от линии фронта, что и подарило россиянам возможность использовать танки для огневой поддержки наступающих подразделений). Оперативность реагирования военного руководства Украины на информацию с мест замедлилась в разы на уровне Генштаба ВСУ и вообще фактически пропала на уровне Верховного главнокомандующего ВСУ.

Это означает, что оккупанты увидели свой дополнительный ресурс во внезапности нападения. И они могут попытаться использовать его в любом месте в любое время. Если враг захочет добиться максимального психологического эффекта, он может попытаться прорвать линию фронта в районе Мариуполя, полагаясь на то, что наши подразделения потеряют несколько часов, прежде чем получат поддержку артиллерийским огнем (как это и случилось в районе Золотого). А время для этого будет выбрано, естественно, самое неудобное для Владимира Зеленского.

Операция возле Золотого 18 февраля стала разведкой боем еще и тактико-технических характеристик Зеленского как Верховного главнокомандующего ВСУ: его адекватности, его податливости манипуляциям и его предсказуемости. Россияне увидели, как можно им манипулировать и получать желаемый результат. Впрочем, тут нам уже пора перейти от планов Кремля к планам Банковой.

Сеанс самогипноза на Банковой

На Банковой могли бы извлечь много уроков из российского наступления возле Золотого 18 февраля. Но у Зеленского другие приоритеты, о чем он сам четко высказался еще неделей ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Отвечая на вопрос, услышал ли его Путин, Зеленский сказал: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что нужно закончить эту войну".

Тут ключевые слова "вопреки всем данным разведки". Это всамделишный образ мыслей и способ действий Зеленского, в котором тот даже не стесняется публично признаваться. Кстати, согласно некоторым сообщениям, в Генштабе ВСУ знали о перемещении танков из Луганска в район Золотого еще 16 февраля. Но Зеленскому незачем учитывать разведданные, если он видел в глазах Путина желание мира.

Еще одно очень показательное признание Зеленский сделал 15 февраля. "В моей ментальности, в моей личной культуре, в моем мозгу я закончил войну", - заявил он на Украинском ланче во время Мюнхенской конференции по безопасности. Все, что противоречит этой галлюцинации, мозгом отвергается. И если факты говорят о том, что мира нет и продолжается война, тем хуже для фактов.

Российскую военную операцию в районе Золотого Зеленский назвал провокацией и заявил, что ее целью "является срыв мирного процесса на Донбассе, который начал продвигаться небольшими, но безостановочными шагами". Действительно, когда у самого в мозгу мир и у Путина в глазах мир, тогда новое российское наступление можно объяснить только чьей-то провокацией, о которой Путин якобы не ведал. Говорят, что именно такую версию вложил в мозг Зеленскому руководитель его Офиса Андрей Ермак.

Предваряя заседание СНБО, Зеленский заявил, что его "курс на завершение войны остается неизменным". Подчеркнем: он сказал это до заседания СНБО, и никакие слова военных уже не могли сбить его с этой мысли. К слову, само это заседание было давно запланировано на 18 февраля для рассмотрения совершенно других вопросов (в частности, проблемы коронавируса), иначе совсем не факт, что оно было бы быстро созвано для поиска ответа на российское наступление.

Собственно, никакого ответа и не было найдено. На брифинге на Банковой по результатам заседания СНБО Зеленский повторил, что "эта провокация не изменит курс" на завершение войны, а секретарь СНБО Алексей Данилов довел тезис о провокации до абсурда: "Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен нормандский формат для того, чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, постоянно совершают определенные провокации, как произошло сегодня".

"Чтобы мы прекратили войну" - о ком это он? о наших войсках? Так желание переложить вину с Путина на мифических провокаторов приводит к перекладыванию ее на наших воинов.

Чего ждать дальше

После брифинга 18 февраля Банковая вообще прекратила упоминать о попытке россиян прорвать фронт в районе Золотого. Также представители власти избегают разговоров о нынешней ситуации в том районе, в особенности о том, что у местных жителей там паника.

Это обусловлено боязнью Зеленского сорвать новый саммит нормандской четверки, который, как он надеется, все-таки пройдет в апреле. По словам Зеленского, он хочет на саммите договориться с Путиным "о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками". Это сейчас его главная фишка не только во внешней, но и во внутренней политике. Именно для этого теперь во главе президентского Офиса поставлен Ермак. Не без помощи последнего Зеленский уверен, что мир на Донбассе - это главное, чего от него ждут люди, и им не важно, какой ценой он будет достигнут.

Такой настрой Банковой полностью устраивает Кремль. Тот собирается использовать обещание мира, как морковку перед осликом, чтобы привести Киев к прямым переговорам с Донецком и Луганском.

По сведениям наших источников, Зе-команда уже согласилась на все прочие требования Кремля, включая закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, всеобщую амнистию, выборы по кремлевскому сценарию, в которых победят боевики и коллаборанты. Подтверждением готовности Банковой идти почти на любые уступки Путину стало выступление Зеленского на Мюнхенской конференции, где он заявил, что безопасность на период подготовки и проведения выборов в ОРДЛО может быть обеспечена путем совместного патрулирования границы, в котором примут участие "как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ".

Пиар-обоснованием этой и других уступок должна стать "Национальная платформа примирения и единства". Ее презентация была анонсирована на 19 февраля, но затем перенесена, как пояснил советник Данилова Сергей Сивохо, из-за "циничной провокации в районе Золотого". Задача платформы, по его словам, - "наводить мосты".

Однако у Зеленского пока боятся сесть за стол переговоров с главами оккупационных администраций. Подчеркнем, что Кремль добивается выполнения этого требования не только для того, чтобы унизить лично Зеленского, но и для того, чтобы доказать, что на Донбассе нет российской агрессии, а есть гражданская война.

Это прямой путь к отмене Западом санкций, наложенных на Россию за невыполнение минских договоренностей, после чего уже и сами эти договоренности можно будет свернуть в трубочку и выбросить. А Киеву останется или соглашаться на все хотелки Кремля, озвученные кремлевскими марионетками в Донецке и Луганске, или получить отягощенный абхазский вариант. Имеется в виду признание Россией фейковых ДНР и ЛНР, установление с ними дипотношений и легальное оказание им военной помощи. По сравнению с абхазским этот вариант будет отягощен тем обстоятельством, что фейковые республики Донбасса претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины. И это значит, что никакого мира не будет, а будет война.

Эта перспектива настолько реалистична, что она всерьез страшит даже Банковую, которая готова закрывать глаза на все остальные опасности. Все время после предыдущего саммита нормандской четверки, состоявшегося 9 декабря, Кремль безуспешно пытался принудить Киев к этой уступке, угрожая, что в противном случае нового саммита вообще не будет.

Однако теперь появились возможности новых сценариев. Конечно, мы не можем ничего утверждать наверняка о будущих событиях. Но один сценарий, подчеркнем, гипотетический, все же опишем.

Гипотетический сценарий

Поведение Зеленского 18 февраля показало, что он стал заложником собственного обещания скорейшего мира. Он будет повторять слово "мир" вместе с Ермаком даже тогда, когда всем вокруг будет очевиден разгар войны. А Путин не склонен упускать возможность наказать доверчивого.

По законам жанра в самый неудобный для Зеленского момент (как только он объявит миллионам украинских телезрителей о скором наступлении мира на Донбассе) провокаторы развернут наступление на линии Гнутово - Широкино (и тем самым подтвердят сообщения нашей разведки, которым Зеленский по обыкновению не поверит). Если наши подразделения на передовой вместо артиллерийской поддержки получат указания не отвечать на провокации, то не исключено, что оккупанты смогут прорвать линию фронта и вплотную подступить к восточным окраинам Мариуполя.

Тогда Зеленский позвонит Путину, в чьих глазах он видел мир. А тот скажет ему, чтобы он договаривался о мире с "народом Донбасса". И Ермак подтвердит, что этот шаг позволит остаться величайшим лидером современности и получить Нобелевскую премию мира... Перечить Путину и Ермаку будет означать для Зеленского не только попрощаться с надеждой на скорый мир, но и испытать себя в реальной, а не киношной роли Верховного главнокомандующего. Отдавать приказы, рисковать жизнью многих тысяч людей - военных и гражданских. Высока вероятность, что Зеленский попросту не решится на это, побоится ответственности и потому согласится с Путиным и Ермаком.

Тут наступит хеппи-энд, ибо по телевизору скажут, что Зеленский принес нам мир, а другого выбора у него все равно не было. И, в общем-то, что тут возразишь - возможность другого выбора и вправду сокращается с каждым днем.