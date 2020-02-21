Как Гончарук отчитался за свои провалы чужими победами

Сергей ТАНИН / Деловая столица

Правительство под руководством Алексея Гончарука написало целый том о своих успехах, львиная доля которых принадлежит предыдущему правительству.

Отчет Кабмина, который премьер-министр Алексей Гончарук должен представить в парламенте 21 февраля, уже обнародован на правительственном сайте, с ним может ознакомиться любой желающий. Хотя предупредим сразу, что сделать это будет непросто - документ имеет очень большой объем, более 300 страниц. Это странно, ведь, как мы помним, правительство Гончарука было назначено 29 августа 2019 г., а программа его деятельности одобрена только 4 октября прошлого года. Поэтому оно, по логике вещей, должно было отчитываться за четвертый квартал прошлого и начало этого года. Но представленный широкой публике документ - это в большей степени отчет Гончарука о результатах работы своего предшественника Владимира Гройсмана.

Как заявил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, полноценного рассмотрения отчета с выводами, в том числе и кадровыми, в парламенте не будет. Депутаты сейчас заняты рассмотрением 4 тыс. правок к закону о рынке земли, а Гончарук вместо полноценного рапорта о проделанной работе может отделаться ответами на вопросы депутатов на часе правительства. Поэтому проанализируем документ самостоятельно.

Итак, правительство рапортует, что в 2019 г. экономика росла высокими темпами - и во втором, и в третьем квартале рост ВВП превысил 4%, что было одним из самых высоких показателей в Европе. Тут мы наблюдаем явное лукавство, потому что Гончарук может отвечать лишь за рост ВВП в четвертом квартале прошлого года. И вот тут-то как раз полный провал: темпы экономического роста при Гончаруке снизились до 1,5%. Эти данные были подсчитаны еще неделю назад, но правительство почему-то "забыло" включить их в документ. И понятно почему - это наихудший показатель за последние три с половиной года.

Также провал наблюдается по динамике промышленного производства: в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. она снизилась на 7,7%, а с коррекцией на эффект календарных дней - и на все 8,3%.

При этом обратим внимание на такой показатель, как цены. Статистика говорит, что в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем в украинской экономике наблюдалась дефляция (0,2%), то есть снижение цен на потребительском рынке, что правительство записывает одним из пунктов своей перемоги. Однако дефляция достигнута в том числе за счет снижения тарифов на газ для населения на 28%, что обусловлено аномально теплой зимой и значительными запасами газа в Украине и Европе, это не дало им традиционно вырасти во время отопительного сезона. А вот цены на продукты питания выросли. Например, в декабре 2019 г. в сравнении с декабрем 2018 г. хлеб подорожал в среднем на 2 грн, макаронные изделия - на 1 грн, говядина и свинина - на 4 грн, птица - на 2 грн, а все молочные продукты - на 2-8 грн.

И если ВВП, инфляция и промпроизводство - это показатели работы экономики, понятные высоколобым экономистам, то такой ориентир, как задолженность по зарплате, очевиден для всех. И здесь также провал правительства Гончарука - именно в его каденцию задолженность резко выросла, достигнув 3,4 млрд грн в четвертом квартале прошлого года, поставив новый рекорд и оставаясь на высоком уровне (более 3 млрд грн) еще и в этом году.

"Эффективность" работы нынешнего правительства ощущает на своей шкуре и бизнес и реагирует соответствующим образом. Индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывает Нацбанк на основе опросов предпринимателей, весь четвертый квартал 2019 г. снижался и опустился ниже нейтрального уровня в 50 пунктов. Бизнес не ждет ничего хорошего от нынешнего правительства.

Основная причина торможения украинской экономики - неопытность и непрофессионализм нового правительства и монобольшинства в Верховной Раде, слепое выполнение поручений президента, непонимание последствий своих действий для экономических процессов в стране. Самый яркий пример "эффективного" хозяйствования - перевод по распоряжению Гончарука в конце декабря 2019 г. на ручной режим распределения средств госбюджета в связи с их нехваткой. Чтобы закрыть дыру в доходах госбюджета, Гончарук потребовал от НАК "Нафтогаз України" досрочно, не позднее 27 декабря, направить в бюджет часть дивидендов от чистой прибыли компании в сумме 8,5 млрд грн.

Однако проблемы с наполнением бюджета перешли из прошлого года в нынешний и при этом усилились. Согласно данным Министерства финансов в январе бюджет по доходам не выполнен на четверть. При этом Национальный банк считает, что напряженность с выполнением бюджета в этом году сохранится и далее.

Перечисляя "достижения" правительства Гончарука, нельзя забыть и о кадровой и управленческой политике, согласно которой, с одной стороны, было решено просто слить Министерство аграрной политики и продовольствия, превратив его в департамент Министерства экономического развития. Кроме того, Кабмин решил сократить 18 тыс. государственных служащих в районных администрациях и при этом, не вдаваясь в детали и оценку эффективности работы, заменить руководителей ключевых госкомпаний и корпораций близкими новой власти людьми.

Не следует забывать и о пока что безрезультатной внешней экономической политике правительства Гончарука. Например, что касается сотрудничества с Международным валютным фондом, от финансовой поддержки которого зависит возможность осуществить значительные выплаты по внешнему долгу в этом году. Правительство и монобольшинство так и не смогли выполнить два ключевых условия МВФ, необходимых для возобновления финансирования, - принять закон о запуске рынка земли и так называемый "антиколомойский" закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка прежним владельцам.

Ну и вишенка на торте "достижений" нынешнего Кабмина - он оказался не в состоянии даже самостоятельно составить отчет о своей деятельности и заказал это частной компании Magonova&Partners за 84 тыс. грн. Хотя трудностей при подготовке отчета априори не ожидалось - нужно было лишь собрать данные из министерств, подготовить тезисы своих "успехов", отредактировать их и нарисовать не очень сложные графики. Однако похоже, что у Кабмина Гончарука даже на это нет квалифицированных специалистов.