Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера Комитет ВР по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности решил подать постановление об увольнении директора НАБУ на рассмотрение сессионного зала. Уволят ли?

Проект постановления об увольнении директора НАБУ был зарегистрирован 7 февраля. У него масса авторов практически из всех фракций (216 человек). Профильный комитет по рассмотрению этого документа - по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР. Его, напомним, возглавляет "слуга" Сергей Кальченко. Из 11 членов этого комитета лишь четверо - Михаил Папиев, Павел Фролов, Оксана Гринчук и Юрий Загородний - являются соавторами постановления. То есть, защитники Сытника попытаются добиться отрицательного заключения профильного комитета. Также, ожидаемо, что отрицательное заключение даст антикоррупционный комитет, во главе которого находится "слуга", соратница Виталия Шабунина по "Центру противодействия коррупции" Анастасия Красносельская. Жестом поддержки Сытника стало недавнее выездное заседание данного комитета в НАБУ. Которое весьма неоднозначно оценили политики и эксперты, ведь вместо того, чтобы заставить руководителя Бюро отчитаться перед всем парламентом, парламентарии маленькой группкой поехали к нему.

Да и вчерашнее решение комитета по правоохранительной деятельности не выглядит для Сытника и его защитников приговором, а наоборот - обнадеживает. "Постановление незаконное, но давайте вынесем его на рассмотрение Верховной Рады". Таким образом глава правоохранительного комитета Монастырский подыграл депутатам Бужанскому и Киве, которые "педалируют вопрос увольнения Сытника с должности директора НАБУ", прокомментировали вердикт комитета в "Центре" Шабунина. Против которого, заметим, расследуется дело о хищении международной технической помощи. В "ЦПК", очевидно, убеждены, что голосов в сессионном зале за отставку их подзащитного не хватит. Что этот вопрос в лучшем для его инициаторов случае смогут рассмотреть в конце марта или в апреле (столько времени парламент будет морочиться с законом о рынке земли), и до тех пор все переиграется. В том числе, и под давлением Запада. Как в данном случае не вспомнить недавнее обнародование в Телеграмм-канале "Джокер" переписки, в которой якобы Сытник сообщает, что его оппоненты в Украине получили от партнеров самые суровые месседжи и теперь выбор за ними.

Следовательно, директор НАБУ и его защитники стоят на том, что Верховная Рада не имеет права отобрать кресло у руководителя Антикоррупционного бюро. В "ЦПК" говорят: необходимы одновременно два условия - предложение 150 депутатов (оно есть) и обвинительный приговор суда в уголовном преступлении. Суд признал Сытника коррупционером, но, отмечают антикоррупционные активисты, не в уголовном преступлении, а в административном. Более того, директор НАБУ присужденный ему штраф в размере 3400 тыс. собирается оспаривать и не где-нибудь, а в Европейском суде по правам человека. Не реагирует Сытник и на протесты с требованием его увольнения. Одним словом, для западных партнеров НАБУ пытается демонстрировать свою неуязвимость и непоколебимость.

Однако, как говорил живой классик, Верховная Рада может все. В том числе, поддержать постановление об увольнении Сытника. Пусть не сейчас, но 226 голосов за инициативу найдутся. Вопрос лишь в том, будет ли принято решение "валить" директора НАБУ на Банковой, и есть ли ему временная замена. По слухам, президент Зеленский недолюбливает Сытника, считает его креатурой Петра Порошенко, поэтому не против заменить его на человека, лояльного к "зеленой" команде. Подобную операцию стремительно осуществили в ГБР, в котором скандального Романа Трубу заменили на соратницу президента Ирину Венедиктову. Однако относительно НАБУ ситуация сложнее, в законе об этом органе выписали предохранители против увольнения его руководителя. В данном случае можно вспомнить историю по аудиту, когда в прошлой Верховной Раде ломались копья касательно имен аудиторов Бюро. В конце концов, с боями назначенные аудиторы ревизию в НАБУ так и не провели. И это устраивало как Сытника, так и его шумную группу поддержки.

Проще говоря, если Зеленский даст отмашку "слугам", то постановление будет принято быстро. Если же нет, то дело может забуксовать. Но в этом случае президенту придется выбирать между двумя сценариями. Первый - Сытника не увольняют, дела, которые расследовались его детективами, одно за другим будут лопаться в Антикоррупционном суде и негатив от этого ударит по рейтингу Зеленского и его политсилы. Да еще и в год местных выборов. Наверное не стоит напоминать, как имитация борьбы с коррупцией при наличии множества антикоррупционных органов убивала рейтинг Порошенко. Второй сценарий - Рада поддержит постановление под номером 3039, западные партнеры выразят глубокую обеспокоенность, однако достаточно сомнительно, что нардепов и президента настигнут десять казней египетских, которыми угрожают в "ЦПК". И визы в Штаты депутатам не отменят, и кредит МВФ на самом деле не зависит от судьбы Сытника, и безвиз с Европой не отберут. Более того, у власти есть временной люфт, чтобы без посредников наподобие Шабунина, которые искажают реальность в свою пользу, объяснить нашим партнерам ущерб их имиджу от дальнейшего пребывания Сытника на посту.

Насколько та сторона готова к диалогу? Думаем, готова. Единственное, что смущает - гарантии проведения прозрачного конкурса на замещение должности директора НАБУ без его блокировки, а также сохранение рычагов влияния на Антикоррупционное бюро. В случае, если такие гарантии они получат, не исключено, Сытник сам уйдет в отставку, не дожидаясь, когда его судьбу решит парламент.