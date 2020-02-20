Как изменится платежка, когда газ начнут считать по-новому

Александр СУКОВ / Деловая солица

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал новую газовую реформу - замену нынешней системы учета газа в кубометрах на европейскую, где газ учитываются в энергетических единицах. Коболев в интервью телеканалу "Украина 24" сообщил, что этот вопрос он уже обсуждал с представителями регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая должна принять такое решение наряду с Верховной Радой, долженствующей внести изменения в некоторые законы. Введение новой системы учета газа планируется осуществить уже в этом году, отметил Коболев.

По словам главы НАК "Нафтогаз", введение учета газа в энергетических единицах позволит отказаться от применения в платежках так называемого "морозного" коэффициента, или "коэффициента приведения к стандартным условиям", на который жалуются потребители. Этот коэффициент облгазы применяют под тем предлогом, что газ зимой, при снижении температуры внешней среды, сжимается.

В целом вопрос о смене системы учета газа уже обсуждается в профессиональных кругах несколько лет, и, по неофициальной информации, даже разрабатывается проект соответствующего закона. По словам главы НАК, учет газа в энергетических единицах уже давно применяется во всем цивилизованном мире, и его введение в Украине позволит снять претензии к качеству газа, которые периодически предъявляют потребители.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в этом предложении есть здравый смысл, поскольку в Европе и в торговле на бирже, и в потреблении промышленными и бытовыми потребителями учет газа идет в мегаватт-часах (МВт-ч) - величине, которая прямо зависит от теплотворной способности газа и от его калорийности, то есть от количества выделяемого им при сгорании тепла.

Дело в том, что газ, добытый из разных источников, неоднороден. Например, газ, добытый в Нидерландах, менее калорийный, чем добытый Норвегией или РФ. А чем выше калорийность газа, тем меньше нужно его объема для производства единицы тепла. Поэтому в Европе, покупая газ, трейдеры и потребители платят не за тысячи кубометров, а за то тепло, которое этот газ может произвести. Кроме того, трейдеры, закупающие газ в Европе для дальнейшей его продажи в Украине, также платят не за тысячу кубов, а за мегаватты, но при реализации его в Украине счета выставляют за кубометры. И даже привязка цен на газ для населения, которую ввел Кабинет Министров с 1 января, коррелируется с ценами на бирже TTF в Нидерландах, где она определяется в киловатт-часах.

Существующая же в Украине система учета газа в кубометрах досталась нам в наследство от СССР, где никто не заморачивался ни вопросами эффективности, ни экономии, а газ для населения, как социальный продукт, стоил сущие копейки. Сегодня качество газа регулируется стандартом, принятым также еще во времена СССР - ГОСТ 5542-87, и согласно ему калорийность газа должна быть не менее 7600 ккал/куб. м.

Однако реальная калорийность газа в Украине - выше этого стандарта. И, что не менее важно, она может немного отличаться в зависимости от региона, а также меняется со временем. Например, по данным "Укртрансгаза", в августе 2019 г. жители Львовской области получали газ с показателем теплотворности 8066 ккал за 1 куб. м, и это был самый низкий показатель по стране в том месяце. А вот жители соседней Ивано-Франковской области в том же августе получали газ с теплотворностью 8430 ккал - самый высокий показатель по Украине. Разница в калорийности газа для потребителей этих двух областей - 4,5%, однако и львовяне, и ивано-франковцы, да и жители других областей за ресурс, учет потребления которого велся по кубометрам, платили одинаково (если не брать во внимание, что тарифы на транспортировку отличаются в зависимости от региона). Хотя если бы учет велся в зависимости от калорийности, то жители Львовской области могли бы заплатить за 1 тыс. кубометров на 300 грн меньше, чем жители Ивано-Франковщины.

Теперь, очевидно, в ходе реформы газового сектора украинцам грозит и переход на оплату газа не за тысячу кубов, а за 1 МВт-ч, как при оплате электроэнергии. "Если мы переведем население и промышленность на учет газа в МВт-ч, то потребитель будет оплачивать реальный объем тепла, который он использовал. И тогда не будет вопросов по поводу "разбавленного" газа или низкого давления его подачи. Ведь потребителю нужны не кубометры, ему нужны калории", - сказал Омельченко.

Кроме того, влияние новой системы учета газа на платежку будет особенно заметным для тех потребителей, которые оплачивают услуги теплоснабжения, предоставляемые ТЕЦ, работающими на газе.

Основатель консалтинговой компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль отметил, что для начала имеет смысл перевести на учет по новой системе промышленных потребителей, которые используют значительные объемы газа, ведь в таком случае разница в теплотворности голубого топлива существенно влияет на размер счетов за газ.

Однако введение новой системы не означает, что украинцам придется устанавливать в своих квартирах новые счетчики газа, считающие не кубометры, а киловатт-часы. Дело в том, что бытовые приборы проверки калорийности газа в мире не выпускаются, они достаточно дорогие для рядового потребителя. Однако они есть в каждой области, и облгазы ежемесячно проверяет качество газа и выставляет результаты исследований в открытый доступ. Поэтому введение новой системы учета газа в киловатт-часах вполне может быть осуществлено по принципу, по которому сегодня считается потребление тепла в многоквартирных домах - один тепловой счетчик считает объем потребленного тепла в гигакалориях в целом на дом, а потом счета на каждую квартиру выставляются в зависимости от площади жилья. В случае с газом счета будут выставляться по-прежнему в зависимости от объема потребленного газа, но с учетом его калорийности.