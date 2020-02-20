В рамках исполнительного производства банковские счета украинцев будут блокировать автоматически и по всем долгам

Денис Вергун / UBR.ua

Пока в Минюсте говорят лишь о долгах по алиментам, но исполнители и юристы отмечают, что механизм может работать по всем задолженностям, в том числе коммунальным долгам, штрафам за нарушение ПДД, долгам по распискам и т.д.

Сейчас к системе Минюста уже подключили Приватбанк, еще 18 банковских учреждений подали заявки на активацию. К концу этого года чиновники планируют внести в систему все украинские банки.

Автоматическая блокировка будет проходить в рамках принятого недавно закона №2475-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Обменяются данными о должниках быстрее

По словам банкиров, пока механизм автоматической блокировки средств должника предусмотрена только в части долгов по алиментам. Это связано с тем, что соответствующие изменения в закон об исполнительном производстве были внесены только в части этих долгов.

Хотя в банках не исключают, что такая автоматическая блокировка счетов является более универсальным инструментом.

При условии соответствующих изменений в законодательстве, система сможет использоваться в рамках любого исполнительного производства, открытого в отношении любого должника, независимо от того, перед кем возник долг, на какую сумму, по каким обязательствам и т.д.

"Если быть точным, то это не система автоматической блокировки счетов, а система автоматического обмена электронными документами между соответствующим исполнителем и банками, подключенными к такой системе. Это позволяет банкам автоматизировать процесс обработки и выполнения электронных документов на арест средств должника", - рассказал UBR.ua начальник юридического управления Банка Кредит Днепр Александр Ярецкий.

Такой механизм поможет государственным и частным исполнителям быстрее делать свою роботу по исполнению судебных решений и решений иных органов, по которым следует принудительное взыскание.

За какие долги заблокируют

До этого времени, весь документооборот между исполнителями и банками осуществлялся в "бумажном" виде. Теперь же, постепенно, будет переходить в электронный вид, что ускорит как наложение ареста, так и его снятие, в случае полного исполнения судебного решения, говорят исполнители.

В то же время исполнители отмечают, что применять механизм автоматической блокировки счетов можно по всем долгам уже сейчас, наравне с задолженностями по алиментам.

"Речь идет не только об алиментах, а о всех исполнительных производствах. Теперь все будет происходить в электронном виде. Вместе с долгами по алиментам теперь могут автоматически блокировать счета и по остальным долгам будь то долг по расписке, возмещение по ДТП или за залитую квартиру", - отметил в беседе с UBR.ua частный исполнитель, к.ю.н. Андрей Авторгов.

С тем, что автоматизированная блокировка может применяться теперь по всем долгам, соглашаются и юристы.

"Это касается всех счетов должников, в том числе, депозитов, гривневых и валютных счетов, в рамках любых исполнительных производств: это могут быть как алиментщики, так и штрафы за нарушение ПДД и т.д.", - заметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер компании Stron Вячеслав Лаба.

Зачем это банкам

Практическое внедрение процедуры автоматизированного ареста средств осуществляется государственным предприятием "Национальные информационные системы" с помощью программного интерфейса API.

Это позволяет банкам присоединиться к информационному взаимодействию путем направления по электронной почте ГП "НАИС" заявку о подключении.

"Такое присоединение к системе автоматизированного ареста средств является добровольным и не накладывает обязательство на банки. В Минюсте сообщают, что это будут способствовать повышению эффективности исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц), что в свою очередь, будет повышать уровень правового сознания всех участников правоотношений, способствовать утверждению в Украине верховенства права", - отмечает юрист компании Stron Катерина Струкова.

Основным стимулом для самих банков подключаться к инициативе Минюста является то, что такая автоматическая система обработки документов исполнительного производства в электронной форме позволяет финучреждениям сократить издержки ручной обработки документов на арест счетов, поступающих от частных и госисполнителей в бумажной форме.

"Поскольку сам механизм является автоматическим, для его запуска необходимым и достаточным условием будет инициирование ареста счетов должника соответствующим государственным или частным исполнителем, ведущим исполнительное производство по должнику. Дальше система предполагает практически немедленный автоматический арест банковских счетов должника без возможности вмешательства должника в этот процесс", - говорит Александр Ярецкий.

Теоретически, говорят исполнители, банк может "подыграть" особо денежному клиенту и не сразу заблокировать его счета, чтобы тот успел опустошить их. Но тогда и отвечать за задержку придется банку. За такую "помощь" вполне можно подпасть под уголовную ответственность. Ведь исполнитель имеет право сделать запрос и о движении средств на счету в день ареста.

Заблокируют "по чуть-чуть" на каждом счете

По закону блокировке подлежит конкретная сумма долга, а не весь счет. При этом сам банк не будет проводить автоматическое списание средств со счета.

Если средств на одном счете недостаточно, то блокируются средства на других счетах до достижения искомой суммы долга, остальными средствами должник может распоряжаться свободно.

"Арестовывается лишь сума, необходимая для исполнения судебного решения, с учетом затрат исполнительного производства и исполнительного сбора или основного вознаграждения частного исполнителя (10% от сумы долга). Поэтому должнику дешевле исполнить судебное решение самостоятельно, не дожидаясь его принудительного исполнения", - заметил Авторгов.

Тем не менее, в связи с несовершенством законодательства, определенная сумма долга может быть заблокирована на каждом счете должника. После списания сумы с одного из счетов, с остальных арест будет снят.

"Это связано с тем, что отечественный исполнитель "слеп", он "не видит" сколько денежных средств есть на том или ином счете", - добавил Авторгов.

Арест может происходить в день открытия исполнительного производства, или в день, когда исполнителю станет известно о том, что у должника открыт там счет.

А вот в уголовном производстве арест могут наложить на все средства на счете без определения сумы.

Разблокировать банковские счета будут тоже оперативно. При электронном документообороте происходить это должно в течение нескольких часов. При "бумажном" на это требовалось до нескольких дней.

"Разблокировка заблокированных сумм должника зависит от инициирования соответствующим исполнителем электронного документа на разблокировку в случае погашения должником суммы долга и закрытия исполнительного производства. А дальше такой электронный документ также будет обработан и выполнен банком в автоматическом режиме", - говорит Ярецкий.