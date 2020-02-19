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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского

17:52 19.02.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Парламентскую группу "Довира" связывают с аграрным миллиардером Андреем Веревским. Также в группе прослеживаются влияние Андрея Богдана, бывшего главы ОП, который, по слухам, передал группу в "наследство" своему преемнику на этом посту Андрею Ермаку.

С 6 декабря прошлого года в парламенте существует депутатская группа под названием "Довира". На сегодняшний день в ее состав входят 17 парламентариев - это минимально возможное количество членов группы в этом созыве. Состав группы с момента ее создания и до сих пор не пополнился ни одним новым нардепом. Зато никто из действительных членов "Довиру" не предал. Председательствует в группе беспартийный самовыдвиженец по округу №147 в Полтавской области, депутат трех созывов подряд Олег Кулинич. Его заместителем является Валерий Лунченко, мажоритарщик от Закарпатья (округ №71) и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации в 2014 году.

"Наша депутатская группа - это не партия и не политический проект. Это площадка, с помощью которой каждому из нас как депутату-мажоритарщику будет значительно легче донести свою мысль и до руководства Верховной Рады, и до правительства, и до Президента. А также более эффективно отстаивать интересы наших избирателей и организовать слаженную работу в парламенте", - определил задачу объединения руководитель группы на своей странице в Фейсбук.

В "Довире", куда вошли только мажоритарщики, можно выделить несколько групп, в частности по географии избирательных округов. Закарпатье в группе представляют упомянутый Лунченко, Роберт Горват (округ №68) и известный в политических кругах парламентский старожил Василий Петевка (72-й округ), для которого этот созыв - уже четвертый в стенах Рады. От Галичины в "Довиру" вошли выдвиженец партии "Самопомич" Павел Бакунец (округ №122, Львовская область), Андрей Кит (125-й округ на Львовщине), Николай Люшняк (166-й округ, Тернопольщина) и их неформальный лидер, нардеп трех созывов подряд Андрей Иванчук (округ №88, Ивано-Франковская область).

Есть в "Довире" мажоритарщики от центральных областей: кроме Кулинича, это Владимир Арешонков (округ №64, житомирская область), Николай Бабенко (90-й округ, Киевская область), Валерий Давиденко (округ №208, черниговская область) и Борис Приходько (округ №210, Черниговская область).

Большое представительство в группе имеет Донбасс. В "Довиру" входят Сергей Вельможный (112-й округ на Луганщине, член партии "Наш край", советник председателя благотворительного фонда Сергея Шахова - который тоже является членом этой группы), Максим Ефимов (48-й округ, Донетчина), Александр Ковалев (благодаря полученным 220 голосам победил на самом маленьком в Украине округе №51 с двумя участками на Донетчине, первый в девятом созыве Совета кнопкодав, Александр Сухов (107-й округ, Луганщина, еще один советник главы фонда Сергея Шахова). И, конечно, сам Сергей Шахов (победитель по одномандатному округу №114 в Луганской области, самовыдвиженец).

Если же препарировать "Довиру" в разрезе прежней фракционной принадлежности ее членов в парламенте прошлого, 8-го созыва, то здесь представлены экс-члены двух депутатских групп - "Партия Видродження" (Кулинич) и "Воля народа" (Шахов, Петевка) и двух фракций - "Народный фронт" (Лунченко, Иванчук) и "Блока Петра Порошенко" (Арешонков, Горват, Кит, Люшняк, Давыденко, Ефимов).

Посвященные в кулуарные перипетии эксперты отмечают, что инициатором и мотором создания группы "Довира" был миллиардер из аграрного сектора, президент крупнейшего украинского производителя и экспортера подсолнечного масла - холдинга "Кернел Групп" Андрей Веревский. Кроме него, соучредителем "Кернел Групп" с 2015 года по открытым данным является нардеп Виталий Хомутынник, выходец из Партии регионов. Сам Веревский сейчас находится вне стен парламента, но на политические процессы влиять пытается.

В этом контексте заслуживает внимание фигура руководителя группы Олега Кулинича. Он был помощником Веревского, когда тот был народным депутатом V и VI созывов от "Блока Юлии Тимошенко". После чего и сам трижды избрался в Раду по округу на Полтавщине. Впервые, но без успеха баллотировался в парламент еще в 2007 году - как №403 в списке Блока Юлии Тимошенко. Был депутатом Полтавского областного совета по списку БЮТ. В 2012 году впервые став депутатом парламента, присоединился к фракции Партии регионов, откуда вышел в феврале 2014 года по результатам Революции Достоинства и присоединился к группе "Экономическое развитие". В следующем году баллотировался в Полтавский областной совет уже как №1 списка партии "Видродження". В предыдущий 8-й созыв был избран по 147-у округу как беспартийный самовыдвиженец. Был членом депутатской группы "Партия "Видродження" и президиума политсовета "Видродження". Председательствовал в подкомитете по вопросам земельных отношений комитета ВР по вопросам аграрной политики.

В сентябре 2017 года представители международной организации Transparency International представили исследование, согласно которому, часть народных депутатов имели конфликт интересов, совмещая политическую деятельность и бизнес. В исследовании фигурирует и Кулинич, которого организация считает лоббистом компании "Кернел" в парламенте. Помощники депутата Кулинича в прошлом созыве - Владимир Макар, Юлия Мовчан и Елена Киевец были основателями "Кернел". Среди лоббистов "Кернел" также называли народного депутата Андрея Кита, который тоже сейчас в группе "Довира".

Есть что рассказать и о других членах группы. Эксперты Движения "Честно" сообщают, что 12 депутатов "Довиры" являются фигурантами антикоррупционных расследований. 10-х депутатов ранее ловили на кнопкодавстве, в частности 92 раза - экс-заместителя председателя фракции "Народный фронт" Иванчука. Одним из кнопкодавов Рады 9-го созыва оказался Роберт Горват.

Интересно, что в принципиальных голосованиях "Довира" часто подставляет плечо монобольшинству. Так было, в частности, 13 ноября во время голосования за основу проекта закона относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Более сильными позиции "Слуги" тогда сделало голосование за земельную реформу 13 мажоритарщиков, среди них 6 членов нынешних членов тогда еще не созданной группы "Довира": Павел Бакунец, Роберт Горват, Андрей Иванчук, Валерий Лунченко, Василий Петевка и Борис Приходько. Кулинич при голосовании воздержался.

Интересно, что из всех вопросов, которые рассматривает Рада, члены группы нажимают на своих пультах для голосования только кнопки "за" или "воздержался". За первых три месяца работы Рады 9 созыва депутаты из "Довиры" единственные из всех фракций не голосовали "против", одновременно дали менее чем 35% голосов "за", проанализировали в "Честно". Больше всего зеленую кнопку "за" в унисон с фракцией "Слуга народа" нажимал Арешонков. Активнее всего "Довира" поддерживает проекты законов, которые касаются социальной политики.

Некоторые источники связывали группу "Довира" с влиянием экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который взамен за депутатские голоса мог способствовать лидерам группы в получении правильных ответов на их вопросы из сферы бизнеса. И после замены Богдана на Андрея Ермака наблюдатели не исключают, что упомянутая группа будет действовать в том же направлении, изменит своего "куратора" в коридорах власти и продолжит существовать как сателлит доминирующей политической силы - "Слуги народа", поддерживая ее в важных вопросах и пытаясь лоббировать бизнес-интересы своих бенефициаров. Впрочем все же интересным остается вопрос, насколько эта группа мажоритарщиков сохранит свое лояльное отношение к "слугам" после принятия закона об обороте земель...
 

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