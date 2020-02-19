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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Земля и воля: Какие «мины» подложил Богдан Ермаку

17:44 19.02.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

После Богдана на Банковой остался ряд незаконченных дел, которые теперь должна разруливать команда Ермака.

Пока Андрей Богдан приветливо машет ручкой из Сейшел, в президентском Офисе начинают одна за другой взрываться заложенные им бомбы. Бывший председатель ОП оставил после себя на Банковой несколько опасных незавершенных дел, которые так или иначе придется разгребать.

Рынок земли

Андрей Богдан покинул Банковую в самый разгар эпопеи с принятием земельной реформы. И сейчас есть риск, что Украине не удастся выполнить обязательства перед западными партнерами и получить очередной транш МВФ.

Напомним, Верховная Рада вошла в противоречивый этап рассмотрения более 4 тысяч депутатских поправок, которые подали преимущественно представители ОПЗЖ и "Батькивщины". На сегодняшний день парламент смог рассмотреть около 500 из них.

При этом вообще нет уверенности, что во время голосования за проект в целом найдутся голоса депутатов - часть фракции "Слуга народа" уже объявила, что откровенно не поддержит это решение. Плюс найдутся скрытые "саботажники", которые также с удовольствием будут открещиваться от участия в "антинародной распродаже земли".

Тогда как Андрею Богдану удавалось мобилизовывать монобольшинство на результативные голосования, сегодня, при Андрее Ермаке депутаты, очевидно, почувствовали больше свободы. Что сильно повлияло на уровень их голосовательного альтруизма - многие из них ждут определенных материальных мотиваций или в "конвертном" виде, или в форме дотаций на депутатские округа.

Как бы там ни было, но работа нынешней администрации в вопросе протягивания земельного закона является менее напористой. И даже начинают звучать версии о возможных "договорняках" с ОПЗЖ Медведчука, которая может за определенные уступки отозвать часть своих правок, чем ускорит размораживание парламента, и дать часть голосов, которых недостаточно для принятия закона.

У Медведчука, похоже, почувствовали, что золотая парламентская акция неумолимо перетекает в их руки и радостно ощупывают внезапную перспективу начать диктовать власти свои условия.

Потенциально эта ситуация является опасной для Владимира Зеленского, ведь Виктор Медведчук является довольно непростым игроком. И он с радостью откусит руку когда почувствует, что ему дают подержаться за палец.

Децентрализация

Еще один незаконченный прожект Банковой, движущей силой которого был бывший председатель ОП - территориально-административная реформа. Под патронатом Андрея Богдана парламентский отряд пытался нахрапом продавить изменения в Конституцию, благодаря которым для президента Зеленского удалось бы выстроить эффективную вертикаль управления.

Но блицкриг не удался, поскольку региональные элиты почувствовали явную дискриминационность для них будущей системы и нажали на нужные рычаги, чтобы закон забуксовал. Президенту даже пришлось отозвать из парламента свой законопроект, что стало для него довольно неприятным актом. И, возможно, одним из гвоздей в карьерный гроб его канцлера.

Провал с децентрализацией в то же время не снимает вопрос хоть какого-то завершения этой эпопеи. По крайней мере для того, чтобы позволить президенту сохранить лицо. Впрочем потуги, которые теперь якобы осуществляет в этом направлении обновленное министерство развития общин и территорий под руководством вице-премьера Дениса Шмыгаля являются скорее показательными. А на самом деле реформу просто плавно спускают на тормозах.

Для Зеленского риск этой ситуации заключается в том, что определенные центры влияния, которые ставят провал децентрализации себе в заслугу, почувствуют, что на президента вполне можно давить и прогибать под себя.

Коммуникации

Тема коммуникаций власти с обществом в настоящее время является одной из самых чувствительных. Создаваемый Богданом информационный вакуум вокруг президента теперь держать некому. Внезапный переход от информационной герметичности к стратегии "спонтанной коммуникации" имеет определенные риски. Главный из них заключается в том, что сфера взаимодействия власти и общества остается неуправляемой, ведь выбранный ранее Богданом путь к закручиванию информационных гаек через законы о медиа и дезинформацию новое руководство, похоже, отвергнет. Зато новую модель пока усмотреть трудно.

Задуманная Андреем Богданом и его заместителем Кириллом Тимошенко схема по введению тотального контроля за СМИ, которую той или иной мере предусматривают проекты Ткаченко и Бородянского, не могла быть реализована без согласия Зеленского.

Мы можем только предполагать как возникла эта идея и почему президент ее принял и дал согласие на реализацию. Возможно он очень чувствителен к критике, и действительно повелся на увещевания со стороны Богдана и Тимошенко, которые убедили его, что метод закручивания гаек является единственно действенным способом контролировать градус критичности. Возможно он, пользуясь опытом своих избирательных кампаний, действительно считает, что метод односторонней коммуникации является самым эффективным во взаимодействии с обществом.

В то же время опыт, накопленный в истории с Оманом, должен был убедить президента, что выбранная им стратегия бульдозера является уязвимой и нуждается в корректировке. И увольнение Богдана в этом контексте было действием необходимым, но недостаточным.

Недостаточным, поскольку минами замедленного действия остаются те же законы Бородянского и Ткаченко, которые уже стали токсичными. И для их нейтрализации нужно совершать определенные шаги. Это та ситуация, когда ради спасения репутации президента мало лишь просто забыть про эти законопроекты. Зеленскому придется как-то отреагировать на их появление вообще и, возможно, принести в жертву еще кого-то кроме Богдана. И надеяться, что это как-то поможет.
 

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