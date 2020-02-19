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АНАЛИТИКА

Азартные игры Кабмина. Зачем Дубилет приравнял губернаторов к скаковым лошадям

17:31 19.02.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Министр Кабинета Министров объявил гонку глав областных госадминистраций. Он так и написал: Let's start the race! ("Давайте начнем гонку!").

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - рассказал Дмитрий Дубилет 19 февраля на своей ФБ-страничке. И далее привел перечень 24 KPI (Key Performance Indicator, что обычно переводится как ключевой показатель эффективности). По словам Дубилета, первое подведение итогов будет по результатам первого квартала 2020 г.

Никогда еще ни один министр не оскорблял так нагло сразу 24 глав ОГА. Дело в том, что по Конституции главы ОГА ответственны перед президентом и правительством, но нигде не записано, что они подотчетны и подконтрольны руководителю правительственного секретариата, коим является Дубилет.

К тому же Дубилет даже не счел нужным объясниться, почему он объявил гонку не в декабре (раз уж первые итоги будут подводиться по результатам первого квартала), а через семь недель после ее начала. Дубилет занимает свой пост с 29 августа, и если он за пять месяцев (с сентября по декабрь) не успел составить перечень 24 KPI - значит, он профнепригоден и должен был еще перед новым годом подать в отставку. Кстати, сам он еще в конце октября сообщил, что "одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти". Так что времени у него было предостаточно.

Однако самое смешное - это сам перечень KPI, которым наконец разродился Дубилет. Проанализируем сначала то, что в нем есть, а затем отметим, чего в нем нет.

24 фейковых показателя

"Ясно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно краткосрочное", - пояснил Дубилет выбор KPI. Смотрим в перечень и видим: пять KPI касаются сферы образования, четыре - здравоохранения, пять - хозяйственных и административных успехов, а остальные десять - доходов и расходов местных бюджетов. Образование и здравоохранение по большей части относятся к компетенции местного самоуправления (городских, поселковых, сельских советов), на которое главы ОГА не имеют права влиять. Аналогично доходы и расходы областных бюджетов утверждаются не главами ОГА, а областными советами, и, к слову, они сделали это еще до того, как Дубилет объявил свою гонку.

О степени неуважения Дубилета к главам ОГА, да и вообще ко всем украинцам, говорит тот факт, что он обнародовал перечень KPI без указания единиц измерения. То есть пока что это фейковые KPI, хотя гонка уже стартовала.

Вместо точных формулировок Дубилет обошелся туманным комментарием: "Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития".

В мировой статистической практике принято оценивать по темпу прироста те показатели, которые могут расти бесконечно. Однако более половины KPI Дубилета (в том числе все KPI, касающиеся образования и здравоохранения) таковы, что они имеют естественный потолок, выше которого не могут прыгнуть, и поэтому оценивать их по темпу прироста совершенно некорректно.

В качестве примера приведем такие KPI, как количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием; уровень охвата прививками; уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности. В тех регионах, где эти показатели низки (близки к нулю), за квартал можно получить очень высокие темпы прироста. И наоборот, в тех регионах, где ситуация с этими показателями очень хороша - они уже практически достигли максимально возможного значения, - там никакого прироста не будет. И по логике Дубилета, такой глава ОГА не справляется со своими обязанностями, хотя на самом деле поддерживать показатель на стабильно высоком уровне отнюдь не просто и требует очень больших усилий.

Почему Дубилет игнорирует Зеленского

На официальном сайте президента четко названа задача, которую ставит перед главами ОГА Владимир Зеленский: "Прежде всего - обеспечить экономический рост". Дубилет эту задачу попросту игнорирует. По его 24 KPI оценить экономический рост в областях совершенно невозможно.

Особенно удивительно, что в перечне отсутствуют показатели, характеризующие капитальные инвестиции, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), строительную продукцию. Они не интересуют Дубилета ни в цифрах на душу населения, ни в процентах прироста. Хотя как раз эти показатели задают перспективы экономического роста, требуемого Зеленским. Притом они сильно зависят от глав ОГА, от их личных усилий и работы всех служб по привлечению инвесторов, как и от созданного в регионе инвестклимата.

Впрочем, Дубилет игнорирует не только Зеленского, но и весь Кабмин, который не далее как 17 февраля пообещал за пять лет увеличить ВВП страны на 40%, создать более 1 млн рабочих мест и привлечь $50 млрд ПИИ. Кстати, о рабочих местах, росте занятости, сокращении скрытой безработицы KPI Дубилета тоже не говорят.

Также не говорят они о многих других вопросах, жизненно важных для рядовых граждан. Например, сокращается ли смертность населения (и в частности, младенческая смертность), растет ли рождаемость. Растут ли реальные зарплаты, сокращается ли задолженность по зарплате в целом по экономике области. А если эти вопросы не отражены в KPI - значит, они теперь станут для глав ОГА третьестепенными, на которые можно не обращать внимания.

Вместо этого Дубилета интересует такой KPI, как уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения. Похоже, Дубилет проболтался о большом секрете Зе-команды: для нее избиратели - это прежде всего источник поступлений в госбюджет, чтобы президенту, правительству и парламентским "слугам народа" было что делить. Вот это реальный приоритет, а все то, что декларируется по телевизору Зеленским и Кабмином, но не отражено в KPI, - просто рекламная пауза.

Еще в числе KPI есть уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области, объем доходов сводного бюджета области, уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы). Похоже, бюджетные дыры достигли угрожающих размеров, и главной задачей глав ОГА становится обеспечить увеличение бюджетных доходов. Именно ради этого Дубилет и объявил гонку глав ОГА.

P.S. "ДС" регулярно, раз в квартал, публикует свой фирменный рейтинг губернаторов по 20 общественно значимым критериям. Напоминаем об этом читателям, которые интересуются сравнительно объективными, а не фейковыми результатами работы глав облгосадминистраций.
 

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