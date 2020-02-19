История одной «зрады»: Как мы едва не потеряли «Ольху» и «Нептун»

Руслан Рудомський / Depo.ua

То, что нынешняя власть испытывает огромные проблемы со стратегическим мышлением, давно ни для кого не секрет (об этом даже президент открыто говорит), но отдельные случаи затмевают все.

Вчера, 18 февраля, одновременно несколько авторитетных журналистов забили тревогу по причине Государственного оборонного заказа на 2020 год, а именно из-за отсутствия в нем финансирования проектов "Ольха" и "Нептун", которые на данный момент составляют основу новейшей украинской ракетной программы.

В частности, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в сети Facebook написал, что проект Гособоронзаказа-2020, который рассматривается в СНБО, вообще ликвидирует ракетную программу Украины.

"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Ольха" и не предусматривается финансирование программы "Нептун". Без этих средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня...", - отметил он.

Поддержал его и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор журнала Defense Express Сергей Згурец.

"Ошибка Минобороны заключается в том, что, по непонятной мне причине, финансирование "Нептуна" и "Ольхи" решено реализовать не по линии ГОЗ, а по линии государственных гарантий. Хотя, обычно, под госгарантии финансировалась закупка серийных изделий... Финансирование ОТР типа "Нептун" используя госгарантии усложнит выполнение данного проекта. Поскольку там совсем другая процедура выделения, освоения средств и отчетности", - написал господин Згурец у себя на Facebook-странице, подтвердив отсутствие в ГОЗ упомянутых программ и немного пролив свет на причины этого отсутствия.

Известно, что подобная информация всегда воспринимается патриотической частью общества, как "измена", поэтому моментально была растиражирована как пользователями соцсетей, так и ведущими СМИ страны. В тот же день во время брифинга в Офисе президента этот вопрос поставили и секретарю СНБО Алексею Данилову. Он сворачивание финансирования ракетных программ опроверг.

"Я могу сказать, что это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть прочным и все, что касается ракетных программ, будет финансироваться согласно всех наших нормативно-правовых актов, которые были приняты ранее", - заверил секретарь СНБО.





Не заставила себя ждать и официальная реакция и Министерства обороны Украины.

"В связи с тем, что проект ГОЗ имеет гриф "совершенно секретно", Министерство обороны не может раскрывать положения упомянутого документа, поскольку это может повлиять на обороноспособность Украины в целом. Также у Минобороны отсутствует информация относительно возможного попадания проекта гособоронзаказа посторонним лицам. В условиях, когда невозможно открыто говорить о причинах закупки тех или иных образцов ВРТ, оборонное ведомство отмечает, что указанная информация не соответствует действительности", - заявили в Минобороны.

Вместе с тем, там дали разъяснения "в рамках открытой информации".

"Финансирование программы "Нептун" в 2020 году предусмотрено в полном объеме. В 2020 году запланировано проведение государственных испытаний и принятие на вооружение берегового ракетного комплекса. Проектом ГОЗ-2020 предусмотрено финансирование закупки указанных комплексов. Закупка ракет "Ольха" запланирована в соответствии с программными показателями, в пределах выделенного финансового ресурса", - пояснили в Министерстве обороны.

Также в Минобороны признали, что частично сами виноваты в появлении подобных провокационных публикаций, потому что Государственный оборонный заказ является "закрытым" и полностью недоступным для общественности и СМИ документом.

Чтобы избежать подобных инсинуаций и неверной трактовки положений ГОЗ, а также для создания системы действенного контроля со стороны общественности и СМИ над использованием государственных средств, у Загороднюка пообещали поработать над тем, чтобы сделать документ более открытым и максимально избежать обвинений в коррупции или лоббировании чьих-то интересов.

Итак, что мы имеем в "сухом остатке":

- заявление (сделанное на основе инсайда) журналиста Юрия Бутусова о том, что в ГОЗ-2020, кроме прочего, отсутствует финансирование ракетной программы;

- заявление журналиста Сергея Згурца о том, что в ГОЗ-2020 действительно нет ракетной программы, но она предусмотрена в госгарантиях;

- официальное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что ракетная программа будет профинансирована в полном объеме, но без уточнения - по какой именно процедуре;

- официальное заявление Минобороны, которое, по сути, является повторением заявления Данилова.

Таким образом становится понятно, что в Государственном оборонном заказе на 2020 год и действительно не предусмотрена ракетная программа, в частности, проекты "Ольха" и "Нептун", но государство оставило за собой возможность эту программу все же профинансировать, хотя это и не точно.

На последок отметим, что Государственный оборонный заказ - это план производства и опытно-конструкторских работ на год, в который включаются все приоритетные оборонные программы государства. И если какой-то программы в нем нет, значит разработчики гособронзаказа не считают ее приоритетной. Все просто. И не надо удивляться, что журналисты и военные эксперты, не увидев той или иной оборонной программы в числе приоритетных, начинают бить тревогу.

Также этот случай наглядно демонстрирует то, как гриф "совершенно секретно" позволяет чиновникам выкручиваться из неудобных ситуаций, в которые сами же себя и загоняют. А еще не менее наглядно показывает весь тот бардак, который царит сейчас в высших эшелонах власти. Ведь на примере только одной ракетной программы мы видим, что стратегически важные для страны решения принимаются не в соответствии со стратегией развития, а путем персональных "хотелок" тех, кто в данный момент сидит в чиновничьем кресле.