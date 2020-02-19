Пережить падение цен. Кто зарабатывает на добыче газа в Украине

Сергей ТАНИН / Деловая столица

В феврале украинский газовый рынок взбудоражила новость о том, что миллиардер Виктор Пинчук продает газодобывающую компанию Geo Alliance. "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники сообщила, что вместе с Пинчуком из газового бизнеса хочет выйти и его партнер в Geo Alliance - нидерландская группа Vitol, крупнейший мировой трейдер углеводородов миллиардера Иэна Тейлора. Напомним, что Geo Alliance начала свою работу в 2005 г., в марте 2006 г. была пробурена первая скважина. В 2008-2009 гг. компания проводила реструктуризацию, а в 2012-13 гг. занималась "конвертацией специальных разрешений в промышленную разработку, строила и реализовывала планы разработки месторождений". Зарубежный партнер у компании Виктора Пинчука появился в 2012 г. - Vitol выкупила 25% акций, а в 2017 г. увеличила свою долю до 50%. Однако директор по коммуникациям компании Виктора Пинчука EastOne Наталья Вовк сообщила "ДС", что информация о продаже Geo Alliance не соответствует действительности. "Согласно коммуникационной политике, мы публично оповещаем как о покупках, так и о продаже активов. Акционеры Geo Alliance сделали бы публичное заявление относительно продажи компании", - отметила она.

Но такие слухи - повод задуматься о будущем украинской газодобычи и инвестицией в отрасль. За последние год-полтора цены на газ значительно снизились. Например, если в январе этого года самый дешевый тариф для промышленности составлял 6,6 тыс. грн за 1 тыс. куб м (с НДС), то в январе прошлого он был 10,8 тыс. грн, а в сентябре 2018 г. - вообще 12,2 тыс. грн. Такой провал цен не мог не сказаться на привлекательности газового бизнеса в Украине. Однако в то же время негосударственная газодобыча в Украине находится на подъеме - частные компании за 2019 г. нарастили добычу газа на 5% - до 4,6 млрд куб м.

Например, "Укрнафта" (совместное владение государства и Игоря Коломойского) увеличила добычу на 8%, до 1,2 млрд куб м, "ДТЭК Нафтогаз" (принадлежит Ринату Ахметову) - на 0,66%, до 1,66 млрд куб м, "Укрнефтебурение" (совместное владение Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника) - на 45%, до 740 млн куб. м, компании группы Smart Energy Вадима Новинского нарастили добычу на 24,7%, до 368,8 млн куб м. У других компаний в прошедшем году также был подъем: "Полтавская газонефтяная компания" (ею владеют Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) нарастила добычу на 55%, до 280,7 млн куб. м, упомянутая выше Geo Alliance увеличила добычу на 0,3%, до 210 млн куб м, группа компаний Burisma Николая Злочевского - на 9%, до 131 млн куб м.

Единственная из крупных компаний, кто снизил добычу, - государственная "Укргаздобыча", ее результат снизился на 3,45% по сравнению с 2018 г. - до 14,9 млрд куб м, несмотря на значительные усилия по увеличению добычи газа. Теперь "Укргаздобыча" может поменять стратегию - директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаз Украины"" Андрей Фаворов уже заявил, что компания будет сосредоточена на самых перспективных скважинах. Поэтому ожидаемо, что газодобыча в Украине в ближайшие годы будет иметь два противоположных тренда: показатели у "Укргаздобычи" будут снижаться, а у частных компаний - расти.

Газодобыча - это бизнес, в котором вложенные инвестиции приносят отдачу лишь через несколько лет. Поэтому нынешнее увеличение добычи газа частными компаниями - это следствие высоких цен на газ в прошлые годы, под впечатлением от которых инвесторы вкладывали миллионы в новые проекты.

По прогнозам, цены на газ останутся на приблизительно таком же уровне еще три-четыре года. В связи с этим многие частные компании начали пересматривать свои инвестпрограммы. Однако инвестиционный цикл скважины составляет три-четыре года - после начала бурения она только по истечению такого срока начинает приносить отдачу. Поэтому с прицелом на будущее нужно все равно нужно инвестировать в добычу.

Большое значение будет иметь то, как выстроит отношения с газодобывающей отраслью государство. Например, в конце декабря правительство заявило, что будет бороться с теми, кто получил лицензии на добычу газа, но так и не начал работать. Правительство будет такие лицензии отбирать. Однако текст поданного в Верховную Раду соответствующего законопроекта еще не доступен, и поэтому пока нельзя оценить, насколько правильно он выписан с точки зрения интересов отрасли.

С другой стороны, газодобывающие компании встревожены попытками властей поменять правила во время игры. Речь идет о первой редакции законопроекта №1210, который содержал норму об отмене стимулирующей ренты при добыче газа. Стимулирующая рента была введена в 2018 г. сроком на пять лет и предполагала, что на новые газовые скважины вводится ставка ренты в 6 и 12% в зависимости от глубины. Эта налоговое послабление уже дало положительный эффект в отрасли - по данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ), за 20 месяцев действия стимулирующей ренты были заложены 185 новых скважин, 65 из которых пробурили частные компании, треть из которых - сверхглубокие (более 5 км), что обеспечило дополнительную добычу 1 млрд куб. м газа. Для сравнения: в 2017 г. (до введения стимулирующей ренты) частные добытчики пробурили всего 22 скважины. К счастью, норму об отмене стимулирующей ренты из законопроекта №1210 в ходе рассмотрения в Раде убрали. Однако никто не даст гарантий, что вопрос о возврате к прежнему порядку налогообложения газовой отрасли не появится снова.

