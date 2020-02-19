О выборах на Донбассе, потомках Сталина и параде на Красной площади: Что Кислица сказал в ООН

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН. Depo.ua приводит ключевые цитаты из речи представителя Украины.

О нападении около Золотого

Спасибо членам совета безопасности, которые выразили солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии. Выражаю благодарность за доклады. Когда Россия созвала заседание по причине пятой годовщины Минских договоренностей, можно было подумать, что Россия запланировала сообщить, что будет выполнять договоренности, достигнутые в этом зале в 2015 году.

У меня нет времени вдаваться в подробности поправок Конституции, предложенных Москвой, которые отменяют порядок Международного права и международных договоров в стране.

Однако, как мы считаем, что мирные договоренности должны выполняться Россией, которая последовательно дистанцируется от этих договоренностей. Каково наше положение? Ответ был дан в 5 утра по местному времени, когда наши позиции атаковали. Нападение в пятую годовщину Дебальцевской трагедии особо циничное. ВСУ дали надлежащий ответ на это наступление со стороны российских оккупационных сил, реализуя право Украины на самооборону.

Кремль продолжает осуществлять стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением со стороны России обязанностей как участника Минских соглашений. Как ранее заявил Владимир Зеленский, это попытка сорвать мирный процесс, который начал продвигаться вперед.

Украинское руководство подтвердило, что наша преданность окончанию войны и соблюдению договоренностей непоколебима, так же как и наша решимость дать отпор вооруженной агрессии.

О полномасштабной войне на Донбассе

Полностью пренебрегая договоренностями, достигнутыми в декабре прошлого года в Париже, на протяжении двух месяцев наши позиции обстреливали более 400 раз. С начала этого года 13 военных погибли, 60 получили ранения.

Кто может назвать это замороженным конфликтом? Или конфликтом низкой интенсивности? Это война. Единственная война в Европе. Полномасштабная война, развязанная Россией и ее наемниками, с оружием и боеприпасами, которые поставляет Российская Федерация.

Ограничивается свобода передвижения наблюдателей ОБСЕ, также они лишены доступа к российско-украинской границе.

О прямых переговорах с боевиками

Каждый раз, когда России напоминают о соблюдении Минских договоренностей, Россия переводит стрелки на Украину. Говорит, что мы должны вести так называемый прямой диалог с представителями двух так называемых местных властей на временно оккупированной части Донбасса.

Но о ком идет речь? Кто они? Насколько местным является недавно назначенный так называемый "исполняющий обязанности" председателя правительства Донецка Пашков?

Гражданин России, родился в Сибири, до недавнего времени - вице-губернатор Иркутской области. Иркутск от Донецка отделяет 6 тыс. километров. Но по мнению Москвы, он достаточно местный, чтобы управлять Донбассом, чтобы с ним обсуждать будущее Донбасса. Не может быть оправдания или аргументов, чтобы кто-то из Сибири говорил украинцам, что нам делать на нашей территории.

О памяти погибших украинцев

Печальный опыт Грузии и Молдовы по прямому диалогу с марионетками Кремля указывает, что это дорога или в никуда, или дорога в ловушку. Россия пытается выставить жертву агрессии агрессором, что является одной из определяющих черт информационной войны, которую она развязала против Украины.

Эти тщетные попытки исказить правду можно было бы воспринимать как смешные, если бы это не было циничным оскорблением памяти тысячи моих соотечественников, которые отдали жизни, защищая свою землю. Памяти тех, кто протестовал, и кого застрелили на Майдане ровно шесть лет назад, в ночь 18 февраля, которую сейчас называют ночью Апокалипсиса.

Памяти таких героев как Сергей Кокурин, этнический россиянин, кстати. Отца двух детей. Первого украинского гражданина, которого в Крыму застрелил российский снайпер. Памяти Клавдии Сытник - молодой матери, которая погибла в первый день этого месяца под шквалом российского минометного огня, когда доставляла медикаменты раненым. И памяти 22-летнего Максима, которого убили сегодня пулями, которые поставила Россия. 22-летнего. Моему сыну примерно столько же лет.

О последствиях российской агрессии

Мы не должны терять из виду более широкий контекст российской агрессии против Украины. Шесть лет российского военного вторжения привели к тому, что более 13 тыс. человек погибли, более 27 тыс. получили ранения, 1,4 млн жителей Донбасса теперь ВПЛ.

Захваченные районы стали землей страха, террора. Местная экономика разрушена, оборудование предприятий сломано или вывезено на Россию. Более 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи в этом году.

Кроме того, эта территория уже стала одной из самых заминированных территорий в мире. Российская Федерация продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Таким образом, что они превосходят некоторые европейские армии - 500 танков, около 1000 бронированных машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году Россия направила на Донбасс более 4 тыс. тонн оружия и боеприпасов.

Россия продолжает незаконную паспортизацию на оккупированных территориях Донбасса, что уже вышло на промышленный уровень - более 125 тыс. человек получили российские паспорта.

О Крыме

Восток - не единственная линия фронта в Украине. В результате аннексии Крыма полуостров превратился в гетто и огромную военную базу. Это используется Россией даже для вмешательства в Сирии. Количество политзаключенных узников резко увеличилось - украинцы, крымские татары страдают от репрессий. Стена молчания появилась вокруг полуострова. Не допускают международных проверок.

Россия продолжает демографические изменения - были ввезены более 130 тыс. военных и гражданских. Вытесняется местное население. Милитаризация Крыма идет полным ходом, Россия заводит дополнительные войска и ультрасовременное оружие. Открытием крымского моста Россия не только грубо нарушила международное право, это нанесла огромные экономические убытки в Украине, а также представляет огромную экологическую угрозу Черному и Азовскому морю.

Об обмене пленными

Но несмотря на все Украина работает на то, чтобы укреплять мир. Достижение мира - именно это стало мотивацией людей, которые голосовали на президентских и парламентских выборах. Еще одно требование избирателей - чтобы вернулись домой те, кто незаконно удерживается на оккупированных территориях Украины и России, страдает от пыток. Все еще около 200 украинцев удерживаются на неподконтрольной части Донбасса, а также более 100 крымских татар - в Крыму и на России. Украинская сторона инициировала два больших обмена пленными. Продолжается работа, чтобы обеспечить обмен всех на всех.

О преданности миру

Мы считаем, что договоренности, выработанные в Париже, должны приблизить нас к разрешению конфликта. Полное прекращение огня, круглосуточный доступ ОБСЕ будут способствовать процессу. Когда министр иностранных дел России предоставляет бесконечный список причин, по которым невозможно провести Нормандский саммит, мы делаем все возможное, чтобы саммит состоялся. Как подчеркнул президент Зеленский, мы полностью преданы этой работе. Об этом свидетельствует новая инициатива по разъединению в секторах, согласно которой СММ ОБСЕ должна играть ключевую роль в проверке того, чтобы определенный сектор был свободен, чтобы в нем не было незаконных вооруженных формирований и военной техники.

О выборах на Донбассе

С нетерпением ждем местных выборов, включая оккупированные части, когда позволят условия безопасности, а также политические условия, согласно с украинского законодательства и Копенгагенского документа, под контролем Украины. Мы работаем над тем, чтобы положить конец российско-украинской войне, которую не мы развязали. Как бы ни старалась российская сторона затянуть ее, чтобы лилась украинская кровь. Мы будем стремиться к достижению устойчивого мира мирными дипломатическими средствами.

Этого можно достичь только вместе с вами. Когда мы готовимся отмечать 75-ю годовщину завершения Второй мировой войны и создания ООН. Иначе, если мы соберемся отмечать годовщину, встреча осенью в Нью-Йорке станет печальной панихидой, а не торжественным мероприятием.

О созыве Генассамблеи ООН

Сегодняшнее обсуждение не охватывает самых важных элементов, чтобы положить конец войне России против Украины. Поэтому послезавтра Генассамблея ООН рассмотрит пункт повестки дня о положении на временно оккупированных территориях Украины. Важно, чтобы обсуждение не считалось завершенным, пока последний российский солдат не покинет полуострова.

О Евтушенко, Сталине и вопросах к россиянам

Завершая свое выступление, перейду на русский. Чтобы меня услышали россияне, которым небезразлично настоящее и будущее их страны. И поскольку речь шла о новом "руководителе Донецка" из Иркутска, я бы хотел напомнить, что 90 лет назад в маленьком сибирском городке Иркутской области с романтичным названием Зима в семье балтийского немца родился сын. Знаковым для нашей дискуссии мне кажется то, что это был именно тот поэт, который, вернувшись из поездки на Запад в разгар холодной войны, написал известное стихотворение "Хотят ли русские войны?". Многие догадались, что речь идет о Евгении Евтушенко. Я процитирую:

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

Что под березами лежат,

И вам ответят их сыны -

Хотят ли русские войны.



Я тут подумал, что ответом на этот вопрос в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того самого Сталина, который был вынесен из Мавзолея, но не из умов.

"Но как из наследников Сталина Сталина вынести?" - написал все тот же Евтушенко и продолжил.

Пусть мне говорят: "Успокойся..." -

спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина

живы еще на земле,

мне будет казаться,

что Сталин - еще в мавзолее".

Сегодня, когда на России набертает обороты прославление Сталина, когда его имя отбеливается, когда растут, как грибы, памятники этому диктатору и убийце, автору украинского геноцида 30-х годов, я хочу закончить выступление вопросом к российскому представителю: "Так хотят ли русские войны?".