«Провокация» от Зеленского: Почему заявление президента стало дипломатическим провалом

Роман Федюк / Depo.ua

Не зная, что делать с обострением на фронте - то ли апеллировать к гарантам Минских договоренностей, то ли выходить из нормандского формата - Зеленский решил делать вид, что никто ничего не нарушил. Просто "бывают провокации". Этим он выбил почву из-под ног украинских дипломатов и не воспользовался возможностью для давления на Кремль.

Сегодняшнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что утреннее нападение боевиков на Донбассе было просто "провокацией", а Украина уверенно приближается к прекращению войны, уже собрало немало комментариев.

Большинство из которых касается как моральных оценок подобного заявления, так и его соотнесения с реальностью.

Радикальные политические противники действующей власти успели констатировать, что президент таки ведет страну к катастрофе. Фронтовики и волонтеры добавили немало неприятных слов к пассажу про "нашу мощную армию", которая "мощно ответила" врагу. Все остальные задумались, как именно действующий гарант Конституции отреагирует на "прозрачный намек" со стороны хозяина Кремля. Убедится, что вести переговоры с Путиным таки невозможно - или назначит свидание Медведчуку.

А представители действующей власти, поняв, с какой стороны дует ветер, принялись, кто как умеет, поддерживать генеральную линию. И если кто-то думает, что "провокационное" заявление действующего президента относительно сегодняшних событий - это верх дипломатии со стороны "зе-команды", то он ошибается. Чтобы в этом убедиться, достаточно перечитать, например, спич секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова. Который заявил буквально следующее: "Не все имеют желание и понимание, что нам нужен Нормандский формат для того, чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, постоянно делают определенные провокации, как произошло сегодня". Точка. Конец цитаты.

Прочитав этот пассаж, можно заподозрить, что "провокацию" совершили не российские наемники или боевики из числа местных сепаратистов - а какая-то неизвестная науке сила. Марсиане. Или, хуже того, озверевшие националисты при поддержке приспешников-волонтеров, которых со дня на день найдет и бросит за решетку Аваков.

А сам тон заявления главы украинского Совбеза, который обвиняет неизвестно кого в неизвестно чем, получается удивительно созвучным сегодняшней речи Дмитрия Пескова, который констатировал, что Москве следует сначала разобраться, кто на кого напал, и какие силы стоят за инцидентом.

Впрочем, реакция на президентский спич в соцсетях, эфирах украинских СМИ и кабинетах, где в углу висит украинский флаг - это только внутриполитическая часть информационного эха от заявления Зеленского.

У нее, очевидно, будут и внешнеполитические последствия. Которые, на самом деле, тоже не кажутся слишком утешительными.

Во-первых, если все, что произошло сегодня, - всего лишь "провокация", а не попытка поддерживаемых Россией сепаратистов изменить линию разграничения, то о какой-либо ответственности России речь не идет. Как не говорится о возможном усилении санкций, или хотя бы злосчастном "выражении обеспокоенности" со стороны ЕС или США. И какие бы заявления ни делали украинские дипломаты в ПАСЕ, на Генассамблее ООН или на встрече в Госдепе, над ними будет висеть первомайским транспарантом заявление Зеленского: "Просто провокация".

Во-вторых, разведение сил, которое продемонстрировало свою недееспособность, продолжится - на фоне заявлений о "скорой нормализации". Этот процесс явно не поможет на фронте реальном, и заметно повредит на фронте дипломатическом. Нельзя насыщать западную прессу новостями о ходе разведения сил и при том жаловаться, что "о конфликте забыли", как это делает действующий украинский президент.

И, в-третьих, поскольку Украина движется к миру, несмотря на провокации неизвестных сил, получается, что новая политика Макрона и ПАСЕ, которые настаивают на диалоге с Путиным, таки дает свои плоды.

А еще одним следствием сегодняшней речи украинского президента станет тот факт, что Путин теперь уверен - можно. Можно и нужно наращивать силовое давление на Киев для достижения геополитической цели. Сделав вид, что ничего не случилось, один раз, Зеленский, скорее всего, поступит так и в дальнейшем. А атаки на линии фронта - те, которые "просто провокация" - будут подтачивать его рейтинг и радикализировать политических оппонентов. Не говоря уже про тот простой факт, что президент, который не среагировал на потери вследствие враждебной вылазки, сам стимулировал повторения подобных действий.

Имея возможность хотя бы попытаться убедить мировое сообщество, что управляемые Россией комбатанты сознательно нарушают Минские договоренности, Владимир Зеленский решил сделать вид, что ничего не случилось. Неприятность заключается в том, что последствия этого решения повлияют не только на его личную политическую судьбу.