Финансовые новости
- |
- 19.02.20
- |
- 01:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны
15:14 18.02.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.
"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он на брифинге в Офисе президента во вторник после заседания СНБО.
Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны
|Атака на Донбассе. Побоится ли Зеленский и сейчас поднять ставки?
|Бой под Золотым: В какую ловушку пытается загнать Зеленского Путин
|Шоу для сепаратистов: Как «платформа Сивохо» объединит оппозицию Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта - до 89 пунктов по 200-бальной шкале
|КПСС с диджитализацией: Как «слуги» будут захватывать всю страну
|Мюнхенские отговорки. Как Зеленский озвучил новые шаги «ползучей капитуляции»
|Позитив недели. Начались испытания новых снарядов для САУ «Акация»
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат
|Как коронавирус скажется на украинской экономике
Это интересно
|В США приступают к планированию квантового Интернета
|Toyota Supra стала мощнее и быстрее
|WSJ: Google предложила платить СМИ за контент для своего новостного сервиса
|Великобритания снова сдвинула дату введения запрета на продажу обычных автомобилей
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов
|Названы самые надежные автомобили в мире