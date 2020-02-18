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Атака на Донбассе. Побоится ли Зеленский и сейчас поднять ставки?
12:21 18.02.2020 |
Сегодняшний день является одним из определяющих для всех нас. От реакции Зеленского на нарушение перемирия, во многом, будет зависеть дальнейшая судьба страны.
В районе Золотого идет ожесточенный бой. Россияне перешли в контрнаступление. Пока удается удерживать позиции. Но, к сожалению, это предупреждение, точнее проверка простой гипотезы: испугается новая украинская власть или нет.
Прежде всего, стоит сразу сказать, что эта атака готовилась не вчера и не позавчера, а непосредственно после разведения войск. И я уверен, что о ее возможности предупреждали руководство Генштаба. Сообщали ли об этом военные президенту? Наверное, да.
Почему именно сейчас происходит атака?
Причин в данном случае несколько. Первое и самое важное, в течение нескольких месяцев мы потеряли международную поддержку и слишком далеко зашли с разговорами о выборах на Донбассе. Путин поднимает градус, чтобы заставить сесть за стол переговоров с лидерами ОРДЛО.
Вторая причина - демонстрация Зеленскому силы и проверка на выдержку. Собственно, реакция Зеленского и станет лакмусовой бумажкой для Путина. Этой атакой Путин угрожает: я готов к широкомасштабным действиям. И в Киеве масса нашептывателей сейчас будут пугать Зеленского.
Что означает пойти на сделку с Путиным?
У Путина есть одно единственное требование: переговоры с боевиками. Как только Украина садится за стол переговоров, все остальное - дело техники. Команда Зеленского уже согласилась на все: на амнистию всех на всех (заявление Пристайко о том, что боевиков могут избрать в местные советы на Донбассе подтверждение этому), на выборы и изменения в Конституцию. Но у Зеленского пока боятся садиться за стол переговоров с лидерами "Л-ДНР".
Поэтому, сегодня Зеленский, если он игрок и действительно за мир, должен четко сказать: никаких переговоров с боевиками не будет. Во-вторых, мы приостанавливаем разведение войск, требуем проведения встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" для консультаций, в связи с выходом России из переговорного процесса.
И, в-третьих, сейчас его команда должна развернуть массивную агитационную работу в стране с объяснением того, что россияне нарушают договоренности.
Именно эти действия и будут объяснением того, начал ли собственную игру Зеленский, или же дальше подстраивается под россиян. А от этого, в свою очередь, зависит и судьба всех нас.
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