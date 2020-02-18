Бой под Золотым: В какую ловушку пытается загнать Зеленского Путин

Руслан Рудомський / Depo.ua

Тревожные новости сегодня утром поступили с фронта - российские войска совершили атаку на позиции украинских Объединенных сил в районе Золотого, где в октябре прошлого года было осуществлено разведение сил и средств.

Первым об этом написал журналист Юрий Бутусов, известный своими инсайдами с передовой.

"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого. Сейчас с 5 часов идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152-мм, минометы 120-мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла огонь в ответ, подтягиваются резервы" - написал Бутусов в 07:59 утра.

Почти через час появилось официальное подтверждение этой информации от пресс-центра штаба ООС. Также там сообщили о потерях со стороны ВСУ.

Вскоре эту информацию подтвердил и пресс-центр 93-й бригады, которая непосредственно участвует в этом бою.

Кроме этого, по нашим данным, бой идет и под Трехизбенкой на Луганщине, в том самом районе, вблизи Золотого.

Также военные в сети сообщают, что у ВСУ утром 4 погибших и 5 тяжелораненых, а также что враг захватил два опорных пункта, которые были освобождены за "мирным планом разведения" в районе Золотого.

Таким образом сегодня под Золотым из русского оружия были расстреляны все потуги Зеленского по созданию платформы Сергея Сивохо по диалогу с Донбассом, а также все надежды на контакты Ермака с Казаком.

Конечно, сейчас не лучшее время для разглагольствований, но мы предупреждали о чем-то подобном еще в октябре 2019 года, когда верховный главнокомандующий дал приказ отвести войска в районе Золотого.

Итак, если оперативно проанализировать то, что сейчас происходит под Золотым, то получится следующее:

1. Идея Зеленского по разведению сил, как части плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, провалилась. Если он и после сегодняшних событий этого не поймет и продолжит гнуть линию о следующих участках разведения, то это будет означать только одно: наш президент потерял связь с реальностью.

2. На наших глазах происходит делегитимизация не только Минских договоренностей (разведение сил - это их часть), но и "нормандского формата", как такового. Путин устами своего МИДа еще несколько дней назад дал понять, что в Берлин в апреле (а именно там должна состояться следующая "нормандская встреча") не собирается, потому что "Украина не выполняет предварительные договоренности". При чем, главным пунктом невыполненных договоренностей, по мнению россиян, являются прямые переговоры с главарями "Л-ДНР". И сегодняшняя атака боевиков под Золотым является как бы еще одним прозрачным намеком: хотите мира - договаривайтесь об этом с ними напрямую.

Но и здесь для Зеленского кроется очередная ловушка. Если он согласится на прямые переговоры с главарями бандформирований, то по сути ситуацию это никоим образом не урегулирует, но запустит процесс их легитимизации. И в таком случае можно не сомневаться, что следующим требованием будет включение Путина "ЛНР" и "ДНР" в число участников нормандской переговорной группы на уровне с Украиной, Россией, Германией и Францией.

3. На России понимают, что Зеленскому будет трудно согласиться на прямые переговоры с главарями "Л-ДНР", поэтому подсовывают ему посредника - Медведчука. На днях в сеть "слили" информацию о якобы договоренности ОПЗЖ с Банковой относительно отзыва своих более трех тысяч поправок к закону о рынке земли. На самом же деле этот "слитый инсайд" выглядит больше похожим на публичное предложение-намек Зеленскому: поправки могут быть отозваны в обмен на прямые переговоры с боевиками (на де факто медведчуковском "Канале 112" к этому уже много месяцев подряд призывает куча разношерстных "экспертов") при посредничестве кума Путина - Медведчука. Анонимные Telegram-каналы, которые давно и плотно "сливают" инсайды с Банковой (многие из которых действительно подтвердились) прямым текстом пишут о прямом требовании ОПЗЖ: официальное включение Медведчука в переговорный процесс между Украиной и "Л-ДНР". А сегодняшняя атака боевиков на Золотое является ничем иным, как элементом давления на президента и его советников.

Таким образом можно сделать вывод, что Путин не то чтобы пошел ва-банк, но начал играть по-крупному - это точно. Едва ли не впервые со времени избрания Зеленского президентом. Сейчас очень похоже на то, что Путин хочет все и сразу: признания "ЛНР" и "ДНР" субъектами переговоров и получения своим кумом Медведчуком легального статуса главного миротворца Донбасса. И все это накануне местных выборов, на которых если пропутинская партия ОПЗЖ возьмет абсолютное большинство в подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областях, то об особом статусе Донбасса заговорят по обе стороны линии разграничения...