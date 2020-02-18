Шоу для сепаратистов: Как «платформа Сивохо» объединит оппозицию Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Началась практическая фаза реализации плана Зеленского-Ермака по прекращению войны на Донбассе. "Сходиться посередине" с представителями террористических "республик" будут на платформе, которой руководит Сергей Сивохо.

Бывший КВНщик из Донецка, а ныне советник секретаря Совбеза Сергей Сивохо анонсировал запуск "Национальной платформы примирения и единства" с оккупированной частью Донбасса. На своей странице в сети "Фейсбук" на русском языке он пишет, что "каждый мирный процесс начинается с диалога". Обещает при помощи платформы помочь "людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".

Таким образом, начал реализовываться план, о котором рассказывал Depo.ua: попытка посадить за стол переговоров выходцев с Донбасса, которые переехали на неоккупированную часть нашей страны - с одной стороны, и коллаборационистов, то бишь "представителей республик", преимущественно чиновников, которые во время оккупации региона работают там на бандитскую "власть" и якобы готовы разговаривать с Украиной, - с другой.

Яркого представителя такого рода "патриотов" "Слуги народа" увидели и услышали на субботнем съезде партии власти в Киеве. Бывший "глава администрации Центрально-городского района Макеевки ("ДНР") Василий Савин, освобожденный 29 декабря 2019 года в рамках обмена пленными между Украиной и контролируемыми Россией боевиками, с трибуны партийного форума рьяно благодарил лично Владимира Зеленского и его команду. Также Савин сообщил, что едва ли не в сердце террористической "республики" действовала парторганизация "Слуг народа", и что "подпольщиками" готовилось восстание. Этому сомнительному рассказу съезд верил и приветствовал его аплодисментами. Что же, теперь стоит ждать появления Савина на "платформе Сивохо".

Ее идеологию бывший шоумен сформулировал в своих предыдущих заявлениях, которые сводятся к формуле "прощать и просить прощения". Другими словами, украинцы должны простить и попросить прощения у тех, кто откровенно презирает все, связанное с Украиной. Мол, "пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно же, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны научиться их слушать и убеждать".

Важно, что под эту провокационную миссию будут выделяться средства из госбюджета Украины. Такой себе способ относительно честного освоения денег. "Залечивать раны" призовут, очевидно, новый русскоязычный телеканал, который будет вещать на ОРДЛО. По имеющейся информации, стоить подобная затея налогоплательщикам будет не менее чем полмиллиарда гривен только в 2020 году.

В сценарии "примирения" важен еще один момент: под каким соусом это будут подавать жителям Украины. Власть может заняться формированием общественного мнения о целесообразности компромиссов. С экранов телевизоров будут говорить, что такие, как Савин - это украинские патриоты, которые не сидели сложа руки. Что несмотря на работу на сепаратистов в действительности они положительные герои, ибо если бы не они - то россияне расставили бы своих людей, и тогда бы реинтеграция стала невозможной. Профессиональные манипуляторы расскажут о диалоге, о взаимном прощении, о хорватском варианте патрулирования (невозможном для реализации в Украине). Если пропаганда станет массовой и соответствующие тезисы будут звучать не только от Сивохо, это может сработать. Ведь завершение войны является одним из столпов власти Зеленского - особенно если перед местными выборами говорить об успехах в других сферах не получится.

И все же выскажем осторожные сомнения о том, что "план Зеленского-Ермака-Сивохо" удастся. Платформа, на которой "вата" будет говорить с сепаратистами, будет вызывать раздражение у патриотической части общества. На основе этого возмущения может начать формироваться настоящая оппозиция власти. В итоге Банковая не добьется своего в ОРДЛО, но получит то, чего нет сегодня, консолидацию патриотических сил, которые сможет объединить, даже ситуативно и временно, нежелание допустить пехода Зеленским "красных линий". Нечто подобное наметилось перед саммитом в Париже в декабре-2019. И в более мощном варианте может повториться, если людей будут раздражать угрозой "интеграции Донбасса в Украину".

Помимо прочего, для упомянутой платформы существуют несколько весьма сложных тем. Кто начал войну? Ответ "Россия" явно неприемлем для поклонников Кремля - откровенных и латентных. Потому что тогда дальше не о чем говорить с той частью Донбасса. Поэтому виновными в развязывании российско-украинской войны будут делать Майдан, Америку, Порошенко и далее по списку.

Вторая сложная тема - как жить дальше. Есть вещи, более сложные чем прощение. Это контроль за границей, украинские органы власти в "республиках", государственные символы и тому подобное. То есть, то, что "мостами" с людьми по ту сторону линии разграничения не решишь. Россия опять повторяет: официальный Киев должен говорить с главарями боевиков. Судя по заявлениям Зеленского в Мюнхене, на такое Банковая не готова. И это хорошо, потому что оставляет надежду, что "платформа Сивохи" - игрушка, которая быстро сломается, и ее просто выбросят.