Позитив недели. Начались испытания новых снарядов для САУ «Акация»

Дочернее предприятие "Украинской бронетехники" "Рубин-2017" провело успешные испытания новой продукции - 152-мм снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" и буксируемого орудия-гаубицы Д-20. Об этом "Украинская бронетехника" сообщила у себя на странице в Facebook.

Испытания проходили на военном полигоне ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова" в городе Павлоград. Для этого этапа испытаний использовался снаряд в инертном исполнении. Далее начинается подготовка к предварительным испытаниям по программе Центрального научно-исследовательского института ВС Украины.

Новый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм может использоваться для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, 2А65 и 2С19. Он предназначен для уничтожения артиллерии, минометов и других огневых средств противника, живой силы, объектов тыла и органов управления войсками, а также полевых и долговременных оборонительных сооружений.

В пресс-релизе компании сказано, что в настоящее время конструкторское бюро "Рубин-2017" ведет разработку новой, более экономичной в производстве гильзы к указанным пушкам и новейшего снаряда повышенной дальности с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

Для нужд ВСУ закупят ракетные комплексы "Нептун"

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода" заявил о намерении закупать у ГККБ "Луч" новейшие ракетные системы "Нептун". Он, в частности, подчеркнул стратегическую важность этих систем для безопасности страны и озвучил планы по их закупке.

"Мы в прошлом году осенью испытали ракету "Нептун". Очень интересная технология, которая действительно имеет огромные перспективы для нас, для безопасности. Развитие ракетных, артиллерийских технологий для нас - это большой приоритет", - заявил министр и добавил, что после успешного испытания уже в этом году Минобороны планирует закупить эти ракеты.

Ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-заряжающей машины и командно-штабного модуля. Комплекс должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины. "Нептун" уже прошел несколько этапов огневых испытания в 2019 г. и модернизации по их итогам.

Кроме того, Загороднюк заявил о готовности Вооруженные силы Украины осуществить переход на структуру руководства в соответствии со стандартами НАТО. По его словам, это важное событие состоится с 1 марта 2020 г.

Также министр обороны призвал рассмотреть заявку Киева на участие в Партнерстве расширенных возможностей НАТО. "Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Андрей Загороднюк.

По его мнению, Украина может предложить Альянсу участие украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке страны, обмен разведданными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря. Программа партнерства расширенных возможностей НАТО предусматривает среди прочего шанс для представителей стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах Североатлантического альянса.

Военные нарастили технические возможности спутниковой связи

ВСУ нарастили технические возможности спутниковой связи путем начала эксплуатации Центральной полевой станции спутниковой связи, а также станций спутниковой связи в различных исполнениях. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Центральная полевая станция спутниковой связи (ЦПССЗ) предназначена для обеспечения двустороннего обмена информацией между абонентами отдаленных спутниковых станций и абонентами наземных телекоммуникационных сетей, управления спутниковым ресурсом, резервирования Центральной стационарной станции спутниковой связи.

На основании приказа начальника Управления обеспечения развития вооружения и военной техники были проведены определяющие ведомственные испытания опытных образцов мобильных станций спутниковой связи для установки на подвижные объекты, стационарных станций спутниковой связи и переносных станций спутниковой связи, выполненных ЗАО "ДАТА ГРУПП", что позволило ВСУ нарастить технические возможности передачи информации.

Указанные средства предназначены для организации двусторонней спутниковой связи в Ku-диапазоне и обеспечения сервисов передачи данных. Испытания подтвердили заявленные разработчиком технические и эксплуатационные свойства.

Легендарные "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" летом снова выйдут в море

К началу лета 2020 г. возвращенные Россией украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" (P175) и "Никополь" (P176), а также рейдовый буксир "Яны Капу" (A947), снова выйдут в море. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

С 20 ноября по сей день на кораблях проводились следственные действия и экспертизы, а также составлялся перечень имущества, снятого или похищенного россиянами. По словам Игоря Воронченко, сейчас оформлены все документы для постановки кораблей на ремонт.

"Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелах "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезда адвокатов, представляющих Украину в международных судах", - сообщил адмирал.

Напомним, баллистическая экспертиза показала, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. По его словам, эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".

ВСУ начали прием батальона модернизированных танков

По словам и. о. директора Киевского бронетанкового завода Владимира Синявского, армии уже передано 25 модернизированных машин Т-72АМТ. Как сообщает Ukrainian Military Pages, все они прошли капитальный ремонт, а при модернизации обновлена оптика, стабилизационная система пушки и улучшены общие ходовые характеристики.

Среди обновлений - приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат", комплекс динамической защиты "Нож" вместо "Контакта", радиостанции Aselsan, навигационная система СН-3003, мощный двигатель В- 84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80.

По словам Синявского, Украина сейчас полностью независима от поставок запчастей из-за рубежа, все необходимое производят отечественные заводы. А Киевский бронетанковый имеет замкнутый цикл изготовления основных деталей на башню, кроме систем наведения огня, стабилизаторов орудия и приборов наблюдения.