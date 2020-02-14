Россияне или свои: Кому выгодно ударить по Зеленскому из-за Патрушева в Омане

Юрій Васильченко / Depo.ua

Программа "Схемы", со ссылкой на собственные источники сообщила, что во время пребывания президента Зеленского в Омане туда прилетал секретарь Совбеза РФ Патрушев. На Банковой все опровергают.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев, бывший руководитель ФСБ, а с 2008 года - секретарь Совбеза России. А вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев. Расследователи также сообщили, что через две недели в Омане Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от Партии регионов Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы. И напомнили, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.

На расследование "Схем" в "Фейсбук" отреагировал Ермак. Он считает, что сюжет - не объективный и не подкреплен фактами. "Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?", спрашивает он. И сам отвечает: "Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра кто угодно может выпустить такой сюжет про кого угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и абсолютно манипулятивные фразы под драматическую музыку". Что касается последнего предложения, то тут сразу маленькая ремарка: сюжеты этой программы во время прошлой власти часто становились предметом широкого обсуждения и дальнейших политических манипуляций. В частности, об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах. То есть, "Схемы" о Порошенко - правда, а про Зеленского - не объективно? Какие-то двойные стандарты получаются.

Впрочем вернемся к самому расследованию. Журналисты не утверждают, что украинский президент и второй человек на России, как еще называют Патрушева, в Омане встречались. Но подводят к этому выводу. Напомним, что в те дни многих насторожило возвращение Зеленского из поездки со значительным опозданием. Оппозиция, которая активно раскручивала тему запоздалой реакции властей на сбитие украинского "Боинга" над Ираном, делала акцент на этом моменте. Впоследствии появилось сообщение, что вернулся президент Украины чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 и это насторожило еще больше. Тогда же в СМИ предположили, что Зеленский мог встречаться в Омане с кем-то из россиян. На Банковой все опровергали. Как, собственно, и сейчас.

Так все же, расследования "Схем"- правда или ложь? Появление в одно время и в одном месте Зеленского и Патрушева, конечно, может быть совпадением. Более того, даже хотелось бы думать, что так оно и есть, ведь в противном случае эта история должна стать предметом не только широкого обсуждения, но и расследования соответствующих органов. Но в данный момент все же интересно, какими могли быть источники журналистов? Есть несколько версий.

Первая - российскими. Оман - оффшорная страна, в которой сплелись интересы многих государств, поэтому следовало ожидать, что детали о поездке туда Зеленского обязательно всплывут. Если не у нас, то на России или где-то на западе. Встречался ли президент Украины с "правой рукой" Путина? По большому счету, для оппонентов нынешней власти это уже свершившийся факт, вокруг которого будет раскручиваться информационная кампания. Это будет ослаблять позиции Зеленского как внутри страны, так и в переговорах, особенно с Россией. То есть, если источники "Схем" российские, то ситуация развивается по одному из самых любимых сценариев Кремля - контролируемого хаоса. Контролируемого Кремлем. Поэтому не удивимся, когда это расследование получит продолжение, может даже не в "Схемах". У нас есть не одна программа расследований.

Но можно предположить, что источники местные. Ливни разговоров в кабинетах экс-директора ГБР Романа Трубы, премьера Алексея Гончарука, регулярное вбрасывание компромата в Телеграм-каналы - льется из всех щелей. А тут еще и громкая смена на посту главы президентского Офиса, на которую вместо Богдана пришел Ермак, ездивший с Зеленским в Оман. Он же раньше проводил кулуарные переговоры с американцами. Удобная мишень. То есть, не исключено, что это передали привет именно ему. Не зря же вспоминают Тедеева.

Мы уже говорили о последствиях, и будут ли они слишком негативными для Зеленского. Сразу заметим: по принятому монобольшинством закону об импичменте осуществить эту процедуру невозможно. Но до этого и не дойдет по двум причинам. Первая - если все же окажется, что встреча с Патрушевым была, то обществу объяснят - ради достижения мира президент готов идти даже на такие переговоры. Одним словом, измены не было. А вторая причина - у населения пока отсутствует запрос на скандал такого масштаба. Поэтому у Банковой, если там будут действовать грамотно, есть шанс сбить волну негатива. Сейчас они гнут линию, что расследование фейковое. В случае, если продолжения не будет, из этой истории Зеленский сможет выйти разве что с небольшими рейтинговыми потерями.