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АНАЛИТИКА

Между красными линиями. Почему у Зеленского запутались с согласием на особый статус Донбасса

08:55 14.02.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Власть озвучивает противоречивые тезисы о Донбассе, пытаясь и дальше задобрить разношерстный электорат, одновременно торгуясь с Кремлем.

Накануне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сделал довольно серьезное заявление. Оказывается, президентская политсила, как и сам глава государства, настаивает на том, чтобы не закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции. Мало того, по словам Корниенко, ничего похожего на это словосочетание не было и в двух внесенных в Раду, но затем отозванным президентом проектах об изменениях в Конституции в части децентрализации.

Кроме того, работу над текстом нового проекта закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей никто сейчас не ведет, хотя осенью Зеленский заявлял об обратном. Вместо этого пока продолжает действовать продленный до 31 декабря 2020 года закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО". Это заявление Корниенко выглядит несколько несогласованным на фоне тезисов других членов президентской команды, озвученных ранее.

Еще не так давно нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак, которого считают приверженцем политики компромиссов с Россией, уверенно заявлял, что на переговорах "нормандской четверки" в Париже Украина согласилась на постоянный особый статус для Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.

По словам Ермака, "Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия". О каких именно полномочиях идет речь - Ермак не уточнял, не можно предположить, что это уже прописанные в Минске пункты, от выполнения которых Украина раньше довольно успешно отбивалась.

Еще одно мнение относительно допустимых во имя окончания войны на Донбассе уступок, которые может сделать Украина, буквально вчера в эфире одного из телеканалов озвучил Давид Арахамия.

Так, он заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. "Если это будет такой обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями до Ростова, мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо дать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - сказал глава фракции "слуг".

Видимо, поняв, как выглядит со стороны то, что он сказал - а прозвучало это как допустимость обмена одной оккупированной агрессором украинской территории на другую, Арахамия заявил, что идея на заседаниях фракции не обсуждалась, и принадлежит она вовсе не ему, а журналисту, с которым он общался, а он просто в индивидуальном порядке с ней согласился.

"Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил мое личное мнение по этому поводу. Я трижды повторил, что это моя личная позиция ", - заявил Арахамия, принеся свои извинения всем украинцам, кого могли оскорбить его слова.

Не отстал от своих соратников по части заявлений и сам глава государства, которому показалось, что Путин "понимает, что надо закончить войну". "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - говорил недавно Владимир Зеленский, добавляя, что план по проведению выборов в ОРДЛО одновременно с местными выборами во всей Украине, то есть ближайшей осенью, все еще актуален, а значит мир на Донбассе очень близко.

Подытоживая, мы видим - Корниенко утверждает, что никакого особого статуса Донбасса, вопреки желаниям России, не будет, Ермак, напротив, склонен к уступкам в плане полномочий для ОРДЛО, Арахамия же вообще допустил размен оккупированных территорий. Что касается президента Зеленского, то он вообще увидел у Путина желание закончить войну. Кстати, в мозговом центре власти - СНБО - тоже нет единства во мнениях, его секретарь Алексей Данилов занимает довольно жесткую позицию относительно статуса оккупированных территорий и условий реинтеграции, а его советник Сергей Сивохо, напротив, часто предлагает "услышать" трактористов и бурятских танкистов со всеми вытекающими последствиями.

В чем же причина такого разнобоя по вопросу Донбасса, который демонстрирует власть? Как представляется, этому есть две главные причины. Во-первых, Владимир Зеленский с самого начала декларировал свое желание понравиться всем украинцам, от условных "бандеровцев" с Запада до "ватников" с Востока. Именно благодаря своим достаточно размытым позициям по многим вопросам он добился поддержки избирателей, которые, казалось бы, не могут голосовать за одного кандидата.

Эту тактику команда Зеленского продолжила и после выборов, выставляя разных спикеров, которые озвучивали тезисы, подходящие той или иной части электората, причем часто это были противоположные, а то и взаимоисключающие вещи. Именно такой пример мы имеем в случае якобы разных позиций спикеров власти относительно войны, когда условно бескомпромиссную позицию по Донбассу озвучивают для патриотической части электората, а политику уступок России и ненавязчивого возрождения "дружбы" транслируют для условных "ватников". Судя по всему, пока тактика действует, и команда главы государства будет придерживаться ее и далее.

Во-вторых, попеременно заявляя то о готовности к компромиссам, то о "красных линиях", за которые Украина нив коем случае не перейдет, у Зеленского, возможно, торгуются с Кремлем. Частью именно такого торга может быть идея об обмене днепровской воды на уход российских наемников с Донбасса, якобы необдуманно высказанная Арахамией. Соответственно, прощупав почву и увидев реакцию на такое предложение, у Зеленского могут попробовать договориться с Россией, в случае позитивного решения представив это как внешнеполитическую "победу". Пока складывается впечатление, что украинская власть была бы не против решения вопроса Донбасса и на путинских условиях, однако не хотела бы, чтобы такое достижение мира обернулось для нее электоральными потерями. Вот и пытается выторговать некий вариант капитуляции под видом компромисса.

Учитывая все вышеописанные заявления первых лиц, остается лишь констатировать, что никакой стратегии по реинтеграции Донбасса в недрах "зеленой команды" так и не появилось. Единственное, о чем беспокоится окружение президента - как бы не утратить электоральных баллов, и на коротком временном промежутке уверить украинцев, что план у них все-таки есть, но показывать его никак нельзя - иначе все пропало. Как долго удастся таким образом пудрить людям мозги - сказать сложно, но ясно одно - правду о продолжающейся войне и цене Независимости, которая исключает компромиссы с врагом, наше общество слушать сейчас не готово.
 

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