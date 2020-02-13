Удар спутниковой цифрой. Как Дубилет опроверг фантазии Зеленского и Ермака

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В Кабмине не верят в скорые выборы в ОРДЛО и собираются мерять там численность населения с помощью спутника.

В Зе-команде так уже повелось, что пока одни говорят одно, другие делают другое. И ладно, если бы это касалось только мелочей. Но такая раздвоенность наблюдается и по ключевым вопросам повестки дня.

Возьмем вопрос о выборах в ОРДЛО. Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", обнародованном 11 февраля, выразил надежду, что местные выборы на оккупированном Донбассе удастся провести осенью. "Местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ", - сказал Зеленский, не придав особого значения тому факту, что слова его заведомо пусты, ибо провести местные выборы одновременно по всей стране - это означает провести их и в Крыму тоже, но Путин точно не собирается до осени отдать Крым Зеленскому. В данном случае Зеленский не более чем делился фантазиями, так сказать, мечтал вслух.

Он сам подчеркнул, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований. Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - артистично выразился Зеленский, в стиле "я художник, я так вижу".

12 февраля ту же тему развил новый руководитель президентского офиса Андрей Ермак. Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения местных выборов на Донбассе в октябре этого года, Ермак отметил, что это логичный шаг. "У нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины, согласно украинским законам", - подчеркнул Ермак. Очевидно, что этот "четкий план" Ермака и Зеленского - не более чем фантазия, ибо только фантазией можно назвать план провести в конце октября выборы в Крыму согласно украинским законам. Другой вариант - это что Ермак и Зеленский не считают Крым территорией Украины (или что им все равно, чей Крым). Но даже в таком печальном случае это не более чем их личная фантазия, которая никак не соответствует законодательству Украины.

Но все-таки, быть может, слова Ермака и Зеленского заслуживают доверия в той части, которая касается Донбасса? Быть может, на Банковой и вправду есть "четкий план" провести в конце октября выборы в ОРДЛО согласно украинским законам?

Не будем отрицать возможность существования такой бумаги. Вопрос в том, насколько реалистичен этот план.

И вот тут мы переходим к человеку, который сам по себе - ходячий измеритель реалистичности. Это министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которому подчиняются Секретариат Кабинета министров и заодно Госстат. В силу своих должностных полномочий и функциональных обязанностей Дубилет прекрасно знает, чем озадачены чиновники исполнительной власти сверху донизу, к каким событиям они готовятся.

В качестве примера приведем ожидаемую ликвидацию районных госадминистраций. Она запланирована уже давно, но до сих пор не записана в законе и не реализована. Тем не менее, Дубилет уверен в том, что в скором времени она будет проведена. Еще три месяца назад он уже был уверен в этом достаточно твердо, чтобы объявить о ликвидации районных подразделений Госстата, не дожидаясь даже ликвидации РГА, которых они обеспечивали статистической информацией.

И если бы правительство, различные центральные органы исполнительной власти, имеющие отношение к проблеме ОРДЛО, а также Донецкая и Луганская ОГА всерьез ожидали возвращения ОРДЛО под контроль Украины и проведения там выборов по украинским законам уже этой осенью, то к такому событию, несомненно, сейчас велась бы нешуточная организационная подготовка. И кто-кто, а Дубилет об этом был бы осведомлен полнейшим образом.

В исполнительной власти действительно имеются кое-какие планы насчет ОРДЛО. Дубилет поведал о них вечером 12 февраля в эфире "Украинского радио". Сразу подчеркнем: Дубилет не склонен фантазировать об идеальном мироустройстве, он предпочитает говорить о конкретных действиях, которые можно предпринять. Так вот, главное мероприятие, которое Кабмин собирается в обозримом будущем провести на неконтролируемых территориях, - это оценить количество населения на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Россией Крыму с помощью спутника.





"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - пояснил Дубилет и добавил, что он пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения на оккупированных территориях.

Прагматик до мозга костей, Дубилет четко знает: оценить количество населения в ОРДЛО и Крыму с помощью спутника - это менее фантастическая и более реалистичная затея, чем мечта уже через восемь месяцев провести местные выборы по украинским законам в ОРДЛО и Крыму, или пусть даже хотя бы только в ОРДЛО.

Подчеркнем, что если бы исполнительная власть действительно всерьез ожидала реинтеграции ОРДЛО уже этой осенью, то ни о какой оценке численности населения ОРДЛО с помощью спутника она бы не задумывалась. В самом деле, эти цифры будут заведомо очень неточными, а после реинтеграции ОРДЛО они сразу же утратят актуальность. Сотни тысяч людей сдвинутся с места - кто-то навострит лыжи в Рассеюшку, кто-то, наоборот, вернется домой. После этого обязательно придется оценивать численность населения заново, и наверняка это можно будет сделать гораздо точнее, чем через спутник.

Таким образом, вопрос о том, кому верить - Дубилету или Зеленскому с Ермаком - даже не стоит. Ответ очевиден, причем, судя по словам Дубилета, об этом знают уже и в ООН. Ведь там сидят не дураки. И когда украинское правительство договаривается с ними о помощи в спутниковой оценке численности населения ОРДЛО, по примеру Афганистана, - в ООН логично делают вывод, что Киев видит не больше шансов вернуть к осени ОРДЛО, чем шансы Кабула быстро установить контроль над провинциями, захваченными талибами.

Но Зеленского и Ермака тут не в чем винить. У сказочников работа такая - рассказывать сказки, и они не виноваты, если люди начинают воспринимать сказки всерьез, вместо того чтобы посмеяться и развлечься.

