Комиссар по расширению Венгрии: о чем договаривался в Киеве новый «куратор Украины» в ЕС

Сергей Сидоренко / Европейская правда

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи завершил двухдневный визит в Киев.

Вархейи - венгерский юрист и дипломат, который вошел в новый состав Еврокомиссии по квоте правительства Орбана. В Брюсселе он занимается вопросами расширения ЕС и европейской политики соседства. Проще говоря, его зона ответственности - это Украина, 15 других государств со статусом "соседа ЕС", а также Турция и Западные Балканы.

Наша страна стала первой из соседей, куда приехал еврочиновник.

Этот выбор не удивителен. Слухи о том, что к нашей стране у комиссара есть особое внимание, ходили и раньше, а на закрытых встречах в Киеве Оливер Вархейи их подтвердил.

В Украину новый комиссар привез "коробку пряников", но не забыл и про "кнут".

Ассортимент "пряников", то есть стимулов и хороших новостей, действительно вдохновляет.

"Куратор Украины" в новом составе Еврокомиссии доказал, что Брюссель - по крайней мере, в его лице - готов изменить тональность отношений с Киевом. "Промышленный безвиз", быстрый запуск соглашения об "открытом небе" и даже пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации - все это становится возможным. Так что для украинского правительства визит стал мегауспешным...

...Но есть одно условие. Киев и венгры Закарпатья (читай - Зеленский и Орбан) должны договориться о том, как изменить законы об образовании.

Стоит отметить: прямого шантажа по этому поводу не было. Но и сопутствующих намеков оказалось достаточно, чтобы украинские чиновники их уловили.

Безвиз без ограничений

О приоритетах действующей украинской власти в отношениях с Евросоюзом ЕвроПравда писала неоднократно. Один из них (едва ли не главный) - это работа над соглашением о так называемом "промышленном безвизе", известным также по английской аббревиатуре ACAA.

Это название расшифровывается как "Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции". Речь идет о том, что Украина приводит свою систему проверок промпроизводства в соответствие с европейскими нормами, а ЕС разрешает импорт этих товаров без дополнительной сертификации. Отсюда и неформальное название соглашения - "промышленный безвиз".

Для правительства Украины подписание АСАА - это вопрос не только торговли, но также качества продукции и имиджа страны (в конце концов, это и есть реальная евроинтеграция!). Но до конца прошлого года все аргументы Киева разбивались о брюссельскую бюрократию.

Еще в ноябре брюссельские чиновники, ответственные за Украину, ставили под сомнение то, что соглашение АСАА вообще когда-нибудь будет подписано. Доходило даже до публичных споров по этому поводу. Позже у Брюсселя удалось выбить обещание, что в Украину приедет оценочная миссия, но без дат и без всякой конкретики.

Визит Оливера Вархейи стал реальным прорывом.

Во-первых, он - в отличие от чиновников из предыдущего состава Еврокомиссии - вообще не ставил под сомнение то, что АСАА будет подписано.

Более того, комиссар решился на публичные прогнозы относительно сроков переговоров по этому вопросу: "Я надеюсь перейти на следующую стадию (открытие официальных переговоров) уже в этом году, хотя это, поверьте мне, очень, очень скоростные планы".

К слову, европейские дипломаты считают прогнозы своего шефа крайне смелыми.

"План такой: весной в Украину приезжает оценочная миссия по ACAA, работает здесь несколько недель, затем дает Киеву рекомендации о том, что надо исправить. Когда Украина их все выполнит - мы отправляем вторую миссию, и снова тот же процесс. Только если вторая миссия не найдет никаких проблем, Еврокомиссия запрашивает у Совета ЕС мандат на начало переговоров", - рассказал дипломат, причастный к подготовке визита.

Выполнить этот план до конца года, как обещал Вархейи - крайне сложно. Комиссар об этом был уведомлен - но все равно решил направить Киеву оптимистичный сигнал.

А по тому вниманию, которое он уделил этой теме, создавалось впечатление, что этот украинский приоритет стал также и приоритетом самого Евросоюза.

И это - не единственная "победоносная" сфера.

От торговли до лоукостов

Вархейи чуть ли не на каждой встрече в рамках визита отмечал, что его цель - "подтолкнуть" украинскую экономику.

"Новый состав Еврокомиссии заинтересован дать Восточному партнерству дополнительный экономический толчок", - рассказал он во вторник на встрече с журналистами.

И здесь правительство Гончарука может праздновать вторую победу.

Оливер Вархейи стал первым европейским чиновником, который публично предположил, что вскоре начнутся переговоры об обновлении торговой части Соглашения об ассоциации. Да, это прозвучало без конкретики (да и для нее недостаточно оснований - Еврокомиссия ждет предложений Украины), но готовность Брюсселя говорить об этом - уже достижение.

До сих пор в Еврокомиссии просто отвергали такую возможность!

Но для многих важнее другая новость. Долгожданная.

ЕС готов перейти к подписанию "открытого неба" - соглашения, которого не хватает для запуска новых лоукост-рейсов.

Этот документ, который официально называется Соглашением о совместном авиационном пространстве (САП), ожидает подписи еще с 2013 года. Тогда, на печально известном вильнюсском саммите Восточного партнерства, Украина и ЕС парафировали (т.е. предварительно согласовали) его текст, но утвердить его помешал внутренний конфликт внутри Евросоюза.

Великобритания и Испания, между которыми обострился давний спор о статусе аэропорта Гибралтара, требовали добавить в САП "свою формулировку", касающуюся этого аэропорта. Годы переговоров ничего не дали. Но с февраля, когда Великобритания вышла из ЕС, эта проблема разрешилась сама собой.

И хотя у Еврокомиссии были все основания возобновить переговоры по этому соглашению (прошло семь лет, документ требует изменений), но по просьбе Украины этого делать не стали. Так что уже в этом году соглашение должно быть финально утверждено.

В целом, по данным источников ЕвроПравды, закрытые переговоры Оливера Вархейи с чиновниками были неким концентрированным позитивом.

"Все наши идеи встречали положительный отклик. Открытое небо? Хорошо, давайте идти к подписанию. Чтобы в этом году? Хорошо, договорились, но во второй половине, раньше не успеем. Говорите, июль - это тоже вторая половина? Ха-ха, ну давайте попробуем пройти какой-то этап. АСАА? Договорились, работаем. Обновление Соглашения об ассоциации? Имеете право, ждем предложений", - пересказал ход дискуссии один из присутствовавших на переговорах.

Конечно, были темы, в которых Вархейи остался несогласным с действиями украинской власти, но все это было за рамками экономики.

Например, комиссара беспокоило то, что правящая фракция готовит отставку главы НАБУ. Или то, как проходит судебная реформа Зеленского. По данным источников ЕП, обе эти темы он поднял минимум на четырех встречах за два дня - от переговоров в Верховной раде до встречи с президентом Зеленским. Хотя эти темы тоже звучали скорее как дружеское предупреждение, а не как угроза для Киева.

Казалось бы, не комиссар, а мечта!

Но, как это часто бывает, "есть одно но".

Бочка дегтя

В Европейской комиссии действует правило: и комиссары, и чиновники низшего уровня после назначения в Брюссель перестают представлять интересы своего государства. Они становятся евробюрократами, выражающими интересы всего Союза.

Это - в теории.

На практике же даже в Брюсселе все остаются людьми со своими предпочтениями и политическими связями.

Очередным подтверждением этого стал комиссар Оливер Вархейи. Став топ-чиновником Еврокомиссии, он остался венгром. И нет ничего удивительного в том, что в одном вопросе - о правах национальных меньшинств - его риторика и действия оказались невероятно похожими на риторику его недавно шефа, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Публичное доказательство этого - заявление комиссара о том, что для Еврокомиссии важна не позиция "Венецианки", не соблюдение Украиной стандартов Совета Европы, а мнение нацменьшинств по поводу образовательной реформы.

И это было не просто выступление для журналистов. Тему меньшинств Вархейи поднял и на переговорах с Зеленским, и на встречах в правительстве.

"Было четкое впечатление, что он вышел за рамки своего мандата и продвигал этот вопрос не как комиссар, а как представитель Венгрии", - так описал этот фрагмент встречи один из собеседников ЕП. А на Банковой вообще решили отправить сигнал гостю и в длинном сообщении о переговорных темах просто не стали упоминать о поднятой им проблеме - как будто ее и не было.

Стоит отдельно отметить: все собеседники ЕП считают, что Вархейи "ходил по лезвию", но все же не перешел черту.

Венгерского комиссара нельзя обвинять в прямом шантаже Украины.

Все было корректно.

Но намеков, которые прозвучали, оказалось достаточно, чтобы официальный Киев их услышал.

В среду утром Оливер Вархейи (конечно же, без участия украинских дипломатов) провел отдельные переговоры с представителями национальных меньшинств, в том числе венгерского и румынского. Переговоры прошли без участия украинской стороны и даже за пределами представительства ЕС (по слухам, посольство не было основным организатором этих переговоров, что удивило теперь уже европейских дипломатов).

Перерастут ли такие намеки в нечто более весомое? Это остается под вопросом. Ведь хотя еврокомиссар и не может налагать вето на украинские решения так, как это делает Венгрия в НАТО - но и недооценивать его влияние и способность ускорять или тормозить нужніе решения тоже не стоит.

По данным ЕвроПравды, во время этого визита украинские чиновники заверили гостя, что Украина выполнила свои обязательства. "Откат" образовательного законодательства к старой версии, как этого требует Венгрия, не рассматривается.

Но тем не менее, оставить проблему без внимания не получится.

И это еще больше повышает важность предстоящей встречи Зеленского и Орбана. Если они смогут найти компромиссное решение - это не только снимет для Украины блокаду в НАТО, но и обеспечит поддержку нашего "профильного" комиссара, который показал, что готов помочь Украине.

И лучше, чтобы он делал это без всяких "но".