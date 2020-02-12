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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского

16:38 12.02.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Новый глава Офиса президента намерен курировать внешнюю и внутреннюю политику одновременно, при этом пытаясь максимально нарастить свое влияние на президента.

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак провел свой первый брифинг в должности, кратко очертив свои приоритеты в работе, из которых стразу стало ясно, что действовать он будет совсем не так, как уволенный Зеленским Андрей Богдан. Итак, чего же добивается новый глава Офиса президента?

Начав с ритуальных деклараций о принципах работы, среди которых сконцентрированность на результате и "выполнение всех обещаний и принципов, которые мы декларировали во время президентской кампании президента Зеленского", Ермак одновременно дал понять, что кадровой "революции" или даже просто ротации, устраивать пока не собирается. Вместо этого он сделает все для комфортной работы профессионалов, к которым он отнес и сотрудников направления коммуникаций, которых многие поспешили "уволить" вместе с Богданом.

В то же время, новый глава ОП намекнул, что не потерпит атак в свою сторону, а интриги во вверенном уму ведомстве будет пресекать. "Я сделаю все, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг не было. Чтобы все было прозрачно и честно", - сказал он. Тут читается незамаскированное предупреждение тем, кто начал атаку на него через анонимные Телеграм-каналы, и сворачивать ее, скорее всего, не собирается.

Продолжил свое выступление, Ермак заверил, что основным направлением его деятельности, как, впрочем, и деятельности президента, станет прекращение войны на Донбассе. Для этого Украина, по словам Ермака, готова выполнить взятые на себя обязательства, готовясь к местным выборам на оккупированной территории синхронно со всей Украиной.

Впрочем, он сразу же поспешил заверить слушателей, что есть условия, без выполнения выборы невозможны, и это, как и раньше, выведение российских войск и боевиков из ОРДЛО, контроль над границей и полное соблюдение украинского законодательства во время избирательного процесса. Что делать с позицией России, которая не идет ни на какие уступки по этим вопросам, Ермак, судя по всему, пока не знает.

Несмотря на пока еще весьма скромные международные достижения, глава ОП практически сразу заявил, что оставит за собой международное направление, которое он курировал все время пребывания Зеленского при власти.

"Я не оставлю те направления, которыми я занимался последнее время. Внешнеполитическое направление останется в моем внимании. Я считаю, что сегодня Украина находится в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс, и надо сделать все, чтобы и внимание, и интерес, который сегодня мы имеем, давал нам конкретные результаты", - заявил Ермак.

Впрочем, кроме внешней политики глава президентского офиса будет заниматься и политикой внутренней - в частности, региональной. Судя по всему, Ермак решил не раскачиваться и сразу же ставить задачи губернаторам, которые являются "лицом" президента на местах и во многом отвечают за то, как изменяется отношение избирателей к центральной власти.

Кроме контроля над властью на местах, Ермак, похоже, решил взять шефство и над Кабмином. Во всяком случае, именно так можно интерпретировать его слова об "инвестиционной Мекке", в которую нужно превратить Украину. Этот месседж на разные лады много раз повторял премьер Алексей Гончарук, в последнее время делая его едва ли не лейтмотивом своей деятельности. Теперь же тему инвестиций может перехватить Ермак, который, к тому же, вознамерился создать некий "экономический хаб" на реинтегрированном Донбассе.

Как выглядит эта фата-моргана в представлении главы ОП, непонятно, но его интерес к экономике и работе правительства в целом виден невооруженным глазом.

Еще одним направлением внутренней политики, которым занимался предшественник Ермака, был контроль над фракцией "Слуга народа" в Раде и организация голосований, нужных президенту. То, что новоназначенный глава президентской канцелярии не обмолвился об этом ни словом, еще ничего не значит, ведь открыто о таких функциях главы ОП никто никогда не говорил, но результаты работы ОП с депкорпусом были, как говорится, налицо. Видимо, Ермак намерен подхватить и эту часть коммуникаций президента с законодательной властью, ведь кроме него эту работу делать сейчас, по сути некому.

В целом, новое назначение наталкивает на два вывода о его цели и последствиях. Во-первых, отставка Богдана и его замена на Ермака, похоже, призвана уверить как общество, так и партнеров Украины в том, что президент больше не зависит от своего бывшего партнера по бизнесу Игоря Коломойского, к ставленникам которого ранее относили бывшего главу Офиса президента. Насколько в это поверят - зависит от того, сможет ли Ермак организовать голосование за пресловутый "антиколомойский" закон в парламенте, запрещающий возвращение национализированных банков их прежним владельцам, если, конечно, Зеленский решится такой закон принимать.

Во-вторых, Ермак на своем первом брифинге дал понять, что попытается стать основным и единственным коммуникатором Зеленского с разными ветвями власти и политическими игроками, без которого президент не сможет принять ни одного важного решения. Злые языки уже поговаривают, что своеобразным примером для него в этом является Виктор Медведчук, в администрации которого в конце своего второго срока "работал" Леонид Кучма. Насколько это ему удастся - покажет время. Одно дело - договариваться с ментально близкими людьми из окружения Путина, и совсем другое - попытаться найти общий язык с достаточно разношерстным депутатским сообществом даже в рамках одной провластной фракции.

В любом случае в ближайшее время Ермак как минимум попытается получить монопольное право на доступ "к телу" президента, ведь только так он сможет поставить себя в центр всей государственной системы.
 

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