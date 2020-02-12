Арахамия подыграл Путину: Возможно ли вернуть воду в Крым

Тарас Паньо / Depo.ua

Россия не пойдет ни на какой геостратегический обмен ради обеспечения Крыма ресурсами. А вот разговоры о вероятности такого обмена в исполнении главы пропрезидентской фракции в парламенте открывают много непростых вопросов.



Идея "подать воду в Крым в обмен на что-то-нам-очень-нужное" всплывает в украинском политикуме с какой-то нездоровой регулярностью. Предыдущий раз эта идея попала в главу бюджетного комитета Верховной Рады Аристова. Который, кажется, предлагал воду банально продавать.

На этот раз, когда за дело взялся председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, стал более очевидным "государственнический" подход, поскольку речь шла о возможности подачи воды в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны Путина в отношении Донбасса.

Причиной подобного утверждения Арахамии, вероятно, стали новости о том, что в связи с засушливой зимой уровень обеспечения водой городов в оккупированном Крыму упал до критического, из-за чего будет введена почасовая подача воды, а сельскохозяйственная деятельность во многих районах полуострова может в этом году так и не начаться.

Впрочем, потребность Крыма в воде - это единственный аргумент в пользу идеи политика от правящей партии, поскольку политическая сторона этой блестящей идеи не выдерживает никакой критики. Подача воды в Крым будет публичным и демонстративным отказом от любых планов по деоккупации полуострова. О чем Арахамии немедленно напомнил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Который, разумеется, добавил и о предательстве полмиллиона крымских татар.

Другой момент заключается в том, что решение расплачиваться своим природным ресурсом за возвращение захваченных территорий - это, по сути, тактика попустительства агрессии России. И косвенный намек на то, что когда в следующий раз Москве будет очень нужен какой-то украинский ресурс - ну, там газотранспортная система, или какие-то месторождения, или промышленные комплексы - то достаточно начать "защиту русскоязычных" в какой-то из областей Украины, и через несколько лет обо всем можно будет договориться.

Третий момент заключается в том, что Леонид Данилович Кучма в свое время написал знаковую книгу "Украина - не Россия". А вот книга о том, что "Россия - не Украина", еще ждет своего автора. Поскольку идея обменять геополитические амбиции на природный ресурс была бы изменой той шовинистической идеологии, которая является основополагающей для действующего путинского режима.

Первым это сформулировал близкий друг Суркова и бывший идеолог "Единой России" Алексей Чеснаков. Он высказался следующим образом: "Глава пропрезидентской фракции в ВР открыто предлагает России продать Донбасс за поставки (не бесплатно) воды в Крым. Не просто продать, а предать. А еще заплатить за эту измену тройную цену. Ведь потом поставки воды можно в любой момент прекратить. Кто пожалеет, что предателя обманули?" Не факт, что российские чиновники выскажутся так же прямолинейно, но в том, что подобная аргументация будет для них близкой, сомневаться не приходится.

Еще одним интересным моментом вероятного "водяного торга" является тот факт, что подавать воду в Крым Украина, вероятно, уже и не очень может. Точнее, не очень могут ее получать российские потребители. Поскольку железобетонное покрытие существенной части канала, а также многочисленные глиняные "антифильтрационные экраны", которые и в лучшие времена "теряли" заметную часть воды, после нескольких лет без использования, с нагревом летом до 50-60 градусов теперь практически непригодны для использования. По крайней мере, без предварительного "замачивания" на протяжении длительного времени с затратой колоссального количества воды. Да и состояние сотни с лишним различных насосных станций, которые использовались для автоматизированного распределения воды, после нескольких лет простоя вызывает сомнения - оккупационная власть не слишком заботилась об "украинском наследстве".

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать простой вывод. Разговоры про "воду для Крыма как козырь для переговоров относительно Донбасса" вряд ли выйдут из стадии разговоров, хотя бы из-за существенных технических трудностей и нежелания Кремля становиться зависимым от Киева хотя бы в чем-то. Не для того Путин строил систему газовых "потоков", чтобы быть независимым от украинского газового транзита, чтобы потом обменять Донбасс на воду для Крыма.

Но при этом подобные разговоры играют на пользу России, в первую очередь потому, что демонстрируют практически полный отказ действующей властной команды от любых попыток деоккупации Крыма. И почему влиятельные чиновники из окружения Зеленского работают, сознательно или нет, на геополитические интересы России - это вопрос непростой и все еще явно открытый.