Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака

Пресс-секретарем нового главы Офиса президента Андрея Ермака стала бывший шеф-редактор издания l'officiel Online и интернет-журнала Vector Даша Заривная.

Заривна уже подтвердила эту информацию на своих страницах в соцсетях.

Depo.ua рассказывает, что известно о новой чиновнице.

Даше - 30 лет, родом она из Херсона, изучала маркетинг в Стэнфорде, а сейчас работает в журнале Vector, является соучредителем в Elevate Conference и директором в рекламном агентстве ANGRY.

В качестве шеф-редактора l'officiel Online Заривная дала немало интервью, из которых можно понять, что она неплохо разбирается в медийной сфере и не притворяется "божьим одуванчиком". А еще - не несет чушь про "я за мир", как многие из мира глянца.

"Мне часто говорят: "Даша, глянец не должен о таком писать, глянец пишет о прекрасном, вдохновляющем. Для глянца не существует войны, страшных вещей, которые существуют в обществе". Мне эта концепция не близка, я с ней не согласна категорически. Я считаю неправильным стереотип о том, что глянец - это суперженское чтиво, недалекое, легкомысленное, неглубокое", - рассказывала она detector.media в марте 2016 года.

Как редактор l'officiel Заривная делала прогрессивные шаги. Например, напечатала на обложке одного из номеров фото 70-летней жительницы райцентра Киевской области, Галины Герасимовой. Которая никогда не была моделью.

Еще Заривная стала соучредителем и CEO социальной платформы Charitum - это сервис для проведения онлайн-аукционов, который помогает собирать деньги различным благотворительным фондам и инициативам и в то же время - социальное онлайн-медиа, статьи на котором рассказывают о людях, которым нужна помощь. Основательница Youtube-журнала "Что вы творите" и ведущая программы "Белая рубашка" на радио Аристократы.

В 2018 году Заривной видимо все же надоел глянец и она запустила интернет-журнал Vector - технологии и бизнес.

"Мы не просто описываем существующее положение дел, а задаем вектор и уделяем большое внимание тенденциям, трендам. Наша повестка - завтра, а не сегодня. Мы - медиа о будущем технологий, - рассказывала она о проекте. - Я рассматриваю медиа как часть экосистемы, в которую входят регулярные ивенты с привлечением зарубежных экспертов, и которая в конечном счете ставит Украину на карту технологического мира".

Заривная не скрывает, что дважды в своей жизни ей приходилось бороться с настоящей депрессией.

"Обе ситуации касались близких людей. Как человеку деятельному и энергичному, мне было очень трудно осознать, что есть вещи, которые я никак не могу изменить. Именно беспомощность привела меня к эмоционально тяжелому состоянию. Оба раза это длилось около полугода, и имело вполне конкретные объективные причины, на которые я не могла повлиять, - рассказывала она в интервью "Сегодня" в апреле 2019. - Я думаю, что совсем не было заметно, что я переживаю нелегкий период. В первом случае я возглавляла гламурное издание, фотографировалась на светских мероприятиях и вела светские "смолтоки" с рекламодателями и партнерами, а хотелось выть, кричать и послать все и всех к чертовой матери. Во второй ситуации все было немного сложнее, и спектр эмоций был более разнообразным. Скажем так, больше полутонов и миллион риторических вопросов. Это происходило недавно и касалось моего брака: было очень трудно принять то, что мы не смогли его спасти после девяти лет жизни вместе, общего ребенка и очень сложного и долгому пути к материальному состоянию с полного нуля бок о бок. Обычно такие вещи сближают, а нас, наоборот, отдалили. Это было очень грустно и больно".

Что касается личной жизни, в ее профайле в соцсетях о нынешнем семейном положении ничего не указано. Опять же в соцсетях пишут, что она была женой "того самого "смотрящего" за Минюстом, к которому на свадьбу в Сен-Тропе ездил Андрей Богдан". СМИ называют этим "смотрящим" венчурного инвестора родом из Калуша Андрея Довбенко.





Что касается работы с Ермаком, Заривная и ранее была известна как его пиарщица. В инстаграме Даши есть фотография с Ермаком от 7 ноября 2019 года. "Вчера была на линии разведения в районе населенного пункта Богдановка (Петровское), затем в Золотом. Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника Президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов - США, Франции, Германии и Великобритании", - написала она.

Это успели сохранить журналисты detector.media, в данный момент страница Заривной в инстаграме удалена.

В ноябре 2019 Заривная присутствовала на скандальной встрече Ермака и американского лоббиста, приближенного к Трампу, Брайана Ланзы.

Телеграм-каналы, в связи с приходом на должность пресс-секретаря председателя ОП Ермака Заривной предрекают конец карьеры Кирилла Тимошенко. Не исключено, что и судьба пресс-секретаря президента Юлии Мендель теперь под большим вопросом.

И напоследок - немного фото новой чиновницы. Пока они не удалены, ведь журналисты теперь активно будут искать на нее компромат. Источник фото: ее фейсбук-страница.